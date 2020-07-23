Игры
РИА НовостиОпубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
Компания GSC на презентации Xbox представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Ролик опубликовали на YouTube-канале консоли. "Изучите один из крупнейших на сегодня открытых миров, наполненный радиацией, мутантами и аномалиями", — говорится в описании ролика.
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Политика
Помпео заявил, что Китай повторяет ошибки СССР
Госсекретарь признал, что в отличие от Советского Союза Китай "глубоко интегрирован в мировую экономику", но отметил, что "Пекин больше зависит от нас, чем мы от них".
РИА Новости 17:26
Общество
Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России
Семьям выплатили по 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.
Evo-rus.com 13:40
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение против экс-губернатора Ишаева
Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению бывшего вице-президента "Роснефти", экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева в организации растраты 7,5 миллиона рублей и гендиректора представительства "Роснефти" по региону Геннадия Кондратова - в исполнении этого преступления, сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новости 14:54
Экономика
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 00:40
Общество
Оперативный штаб Москвы по коронавирусу насчитал еще 11 смертей пациентов с новой инфекцией
Общее число умерших с коронавирусом, согласно сведениям оперативного штаба, в Москве достигло 4 375 человек.
Эхо Москвы 17:04
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ФСБ задержала более 20 террористов в трех российских регионах
ФСБ при участии МВД и Росгвардии задержала 22 членов террористической организации «Исламское движение Узбекистана» (запрещена в России), сообщило «РИА Новости» со ссылкой на ФСБ.
Ведомости 08:10
Общество
СК установил недостоверность данных о двойном гражданстве Мизулиной
Следственный комитет России установил недостоверность данных о двойном гражданстве сенатора Елены Мизулиной.
RT на русском 10:17
Игры
В Сети появилось видео с геймплеем ремейка игры Mafia
Планируется, что Mafia: Definitive Edition официально представят в сентябре. Играть в нее можно будет также на Xbox One и PlayStation.
Evo-rus.com 03:00
Музыка
Группа ABBA выпустит пять новых песен впервые почти за 30 лет
Последний студийный альбом группы ABBA, которая была создана в 1973 году, вышел в 1982 году.
Evo-rus.com 03:45
Авто
«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожники Niva под маркой Lada
Сегодня полноценный владелец модели Niva – АвтоВАЗ официально объявил о старте продаж LADA Niva, практически не отличающейся от версии, которая продавалась под американским брендом.
Tvoe-avto.com 21 июля в 12:03
Общество
Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в виновности Фургала
Председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в причастности бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к инкриминируемым ему преступлениям.
РИА Новости 06:57
Здоровье
Вскрытие выявило странные изменения в организме пациентов с COVID-19
Американские исследователи обнаружили, что повреждения в сердце, выявленные в результате вскрытия у пациентов с коронавирусной инфекцией, не являются ожидаемым типичным воспалением сердечной мышцы, как предполагалось ранее.
Российская газета 00:25
Политика
Помпео заявил о 50 годах советской оккупации Прибалтики
Госсекретарь США Майк Помпео выложил в своем Twitter-аккаунте видеообращение, в котором заявил о 50 годах оккупации стран Прибалтики — Эстонии, Латвии и Литвы — Советским Союзом.
Lenta.ru 12:39
Происшествия
В Тегеране приземлился перехваченный истребителями США иранский лайнер
Российская газета 18:51
Кино
Глава Минкультуры анонсировала открытие кинотеатров без проката драм
Открывшиеся после снятия введенных из-за коронавирусной инфекции COVID-19 ограничений кинотеатры начнут новый сезон с показа «светлых и простых фильмов», заявила министр культуры Ольга Любимова.
РБК вчера в 12:06
Политика
Кадыров сообщил о «санкциях» против Помпео
Аргументы и Факты 19:32
Политика
Демонстранты заблокировали ряд транспортных развязок в центре Софии
Участники акций протеста заблокировали несколько транспортных развязок в центре столицы Болгарии.
RT на русском 18:58
Единоборства
Емельяненко и Исмаилов прошли процедуру взвешивания перед боем
Российские бойцы Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов накануне поединка приняли участие в процедуре взвешивания.
РИА Новости 07:59
Политика
Зеленский вместе с президентом Швейцарии направились в Донбасс
«Президент Украины Владимир Зеленский и президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга, которая находится в Украине с государственным визитом, начали рабочую поездку в Донецкую и Луганскую области (официальное название ЛДНР в официальных документах Киева — прим.ред.)», — значится в сообщении чиновников.
ИА Новороссия 07:00
Финансы
Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума
Москва, 22 июля 2020, 22:47 — REGNUM 24 июля Банк России в очередной раз снизит ключевую ставку до нового минимума, уверен эксперт финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами Григорий Вершинин.
REGNUM вчера в 15:47
Футбол
«Ливерпуль» забил 5 голов в ворота «Челси» в матче чемпионата Англии
"Ливерпуль" обыграл "Челси" в матче 37-го тура чемпионата Англии по футболу.
РИА Новости вчера в 17:20
Кино
На онлайн-панели «Новых мутантов» показали первые минуты фильма
На онлайн-панели «Новых мутантов» с Comic-Con, в честь которой недавно показали трейлер, представили первые минуты картины.
Игромания.ру 17:46
Космос
Китай успешно запустил в космос свой первый марсоход
До Марса китайский аппарат доберется через семь месяц. Ожидается, что он выйдет на его орбиту в феврале 2021 года.
RuNews24.ru 10:54
Космос
Раз в семь тысяч лет. Лучшие снимки кометы Neowise
Уже месяц фотографы по всему миру ловят в объектив ярчайшую комету за последние семь лет.
АМИТЕЛ 19:46
Экономика
В России может появиться госфонд квартир одиноких пенсионеров
Как отмечает автор инициативы, госфонд будет за собственные средства оценивать стоимость жилья пенсионеров, заключающих соглашения.
Интерфакс вчера в 03:10
Политика
Жириновский пообещал добиваться помилования Фургала
Лидер ЛДПР пообещал добиваться помилования Фургала. Фургал был задержан 9 июля в Хабаровске и доставлен в Москву.
Моя Москва.онлайн 10:56
Происшествия
Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору
Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства.
РБК вчера в 13:07
Авто
ЕЭК запретит устанавливать подержанные автозапчасти на автомобили в РФ
Согласно поправкам, например, запретят использовать подержанные подушки безопасности и датчики их срабатывания, а также рули и сиденья с вмонтированными в них подушками безопасности, пиро-патроны, блоки электронного управления.
Тарантас Ньюс 14:04