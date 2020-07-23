Игры

РИА НовостиРИА НовостиОпубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

Компания GSC на презентации Xbox представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Ролик опубликовали на YouTube-канале консоли. "Изучите один из крупнейших на сегодня открытых миров, наполненный радиацией, мутантами и аномалиями", — говорится в описании ролика.
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Появился первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2

РБК16:46

Дождались: Припять, аномалии и сталкеры у костра в первом трейлере S.T.A.L.K.E.R. 2

3DNews13:52

S.T.A.L.K.E.R. 2, Halo: Infinite и будущее Fable. Главные игры Microsoft в 2020 году

Чемпионат16:00

Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 опубликовали арты и скриншоты из игры

CyberSport.ru15:19

Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

РИА Новости14:02

Трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 стал самым популярным роликом с шоу Microsoft на канале Xbox

Игромания.ру17:14

В сети появился первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

ТАСС13:09
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Политика

Помпео заявил, что Китай повторяет ошибки СССР

Госсекретарь признал, что в отличие от Советского Союза Китай "глубоко интегрирован в мировую экономику", но отметил, что "Пекин больше зависит от нас, чем мы от них".
РИА Новости 17:26
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Общество

Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России

Семьям выплатили по 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.
Evo-rus.com 13:40
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Происшествия

Генпрокуратура утвердила обвинение против экс-губернатора Ишаева

Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению бывшего вице-президента "Роснефти", экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева в организации растраты 7,5 миллиона рублей и гендиректора представительства "Роснефти" по региону Геннадия Кондратова - в исполнении этого преступления, сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новости 14:54
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Экономика

В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 00:40
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Общество

Оперативный штаб Москвы по коронавирусу насчитал еще 11 смертей пациентов с новой инфекцией

Общее число умерших с коронавирусом, согласно сведениям оперативного штаба, в Москве достигло 4 375 человек.
Эхо Москвы 17:04
Общество

ФСБ задержала более 20 террористов в трех российских регионах

ФСБ при участии МВД и Росгвардии задержала 22 членов террористической организации «Исламское движение Узбекистана» (запрещена в России), сообщило «РИА Новости» со ссылкой на ФСБ.
Ведомости 08:10
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Общество

СК установил недостоверность данных о двойном гражданстве Мизулиной

Следственный комитет России установил недостоверность данных о двойном гражданстве сенатора Елены Мизулиной.
RT на русском 10:17
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Игры

В Сети появилось видео с геймплеем ремейка игры Mafia

Планируется, что Mafia: Definitive Edition официально представят в сентябре. Играть в нее можно будет также на Xbox One и PlayStation.
Evo-rus.com 03:00
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Музыка

Группа ABBA выпустит пять новых песен впервые почти за 30 лет

Последний студийный альбом группы ABBA, которая была создана в 1973 году, вышел в 1982 году.
Evo-rus.com 03:45
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Авто

«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожники Niva под маркой Lada

Сегодня полноценный владелец модели Niva – АвтоВАЗ официально объявил о старте продаж LADA Niva, практически не отличающейся от версии, которая продавалась под американским брендом.
Tvoe-avto.com 21 июля в 12:03
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Общество

Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в виновности Фургала

Председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в причастности бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к инкриминируемым ему преступлениям.
РИА Новости 06:57
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Здоровье

Вскрытие выявило странные изменения в организме пациентов с COVID-19

Американские исследователи обнаружили, что повреждения в сердце, выявленные в результате вскрытия у пациентов с коронавирусной инфекцией, не являются ожидаемым типичным воспалением сердечной мышцы, как предполагалось ранее.
Российская газета 00:25
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Происшествия

В ФРГ экс-охранника концлагеря Штуттгоф приговорили к условному сроку

РБК 13:06
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Политика

Помпео заявил о 50 годах советской оккупации Прибалтики

Госсекретарь США Майк Помпео выложил в своем Twitter-аккаунте видеообращение, в котором заявил о 50 годах оккупации стран Прибалтики — Эстонии, Латвии и Литвы — Советским Союзом.
Lenta.ru 12:39
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Происшествия

В Тегеране приземлился перехваченный истребителями США иранский лайнер

Российская газета 18:51
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Кино

Глава Минкультуры анонсировала открытие кинотеатров без проката драм

Открывшиеся после снятия введенных из-за коронавирусной инфекции COVID-19 ограничений кинотеатры начнут новый сезон с показа «светлых и простых фильмов», заявила министр культуры Ольга Любимова.
РБК вчера в 12:06
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Политика

Кадыров сообщил о «санкциях» против Помпео

Аргументы и Факты 19:32
Армия и оружие

До конца лета ВМФ России испытает новые боевые модули для кораблей

Piter.tv 01:36
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Политика

Демонстранты заблокировали ряд транспортных развязок в центре Софии

Участники акций протеста заблокировали несколько транспортных развязок в центре столицы Болгарии.
RT на русском 18:58
Единоборства

Емельяненко и Исмаилов прошли процедуру взвешивания перед боем

Российские бойцы Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов накануне поединка приняли участие в процедуре взвешивания.
РИА Новости 07:59
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Политика

Зеленский вместе с президентом Швейцарии направились в Донбасс

«Президент Украины Владимир Зеленский и президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга, которая находится в Украине с государственным визитом, начали рабочую поездку в Донецкую и Луганскую области (официальное название ЛДНР в официальных документах Киева — прим.ред.)», — значится в сообщении чиновников.
ИА Новороссия 07:00
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Финансы

Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума

Москва, 22 июля 2020, 22:47 — REGNUM 24 июля Банк России в очередной раз снизит ключевую ставку до нового минимума, уверен эксперт финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами Григорий Вершинин.
REGNUM вчера в 15:47
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Футбол

«Ливерпуль» забил 5 голов в ворота «Челси» в матче чемпионата Англии

"Ливерпуль" обыграл "Челси" в матче 37-го тура чемпионата Англии по футболу.
РИА Новости вчера в 17:20
Кино

На онлайн-панели «Новых мутантов» показали первые минуты фильма

На онлайн-панели «Новых мутантов» с Comic-Con, в честь которой недавно показали трейлер, представили первые минуты картины.
Игромания.ру 17:46
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Космос

Китай успешно запустил в космос свой первый марсоход

До Марса китайский аппарат доберется через семь месяц. Ожидается, что он выйдет на его орбиту в феврале 2021 года.
RuNews24.ru 10:54
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Космос

Раз в семь тысяч лет. Лучшие снимки кометы Neowise

Уже месяц фотографы по всему миру ловят в объектив ярчайшую комету за последние семь лет.
АМИТЕЛ 19:46
Экономика

В России может появиться госфонд квартир одиноких пенсионеров

Как отмечает автор инициативы, госфонд будет за собственные средства оценивать стоимость жилья пенсионеров, заключающих соглашения.
Интерфакс вчера в 03:10
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Политика

Жириновский пообещал добиваться помилования Фургала

Лидер ЛДПР пообещал добиваться помилования Фургала. Фургал был задержан 9 июля в Хабаровске и доставлен в Москву.
Моя Москва.онлайн 10:56
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Происшествия

Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору

Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства.
РБК вчера в 13:07
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Авто

ЕЭК запретит устанавливать подержанные автозапчасти на автомобили в РФ

Согласно поправкам, например, запретят использовать подержанные подушки безопасности и датчики их срабатывания, а также рули и сиденья с вмонтированными в них подушками безопасности, пиро-патроны, блоки электронного управления.
Тарантас Ньюс 14:04
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