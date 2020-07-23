Игры

РИА НовостиРИА НовостиОпубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

Компания GSC на презентации Xbox представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Ролик опубликовали на YouTube-канале консоли. "Изучите один из крупнейших на сегодня открытых миров, наполненный радиацией, мутантами и аномалиями", — говорится в описании ролика.
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S.T.A.L.K.E.R. 2, Halo: Infinite и будущее Fable. Главные игры Microsoft в 2020 году

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