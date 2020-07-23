Игры
РИА НовостиОпубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
Компания GSC на презентации Xbox представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Ролик опубликовали на YouTube-канале консоли. "Изучите один из крупнейших на сегодня открытых миров, наполненный радиацией, мутантами и аномалиями", — говорится в описании ролика.
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Общество
Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в виновности Фургала
Председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в причастности бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к инкриминируемым ему преступлениям.
РИА Новости 06:57
Политика
Путин подписал указ о проведении парада ко Дню ВМФ в Санкт-Петербурге
Владимир Путин издал указ, который регламентирует проведение главного военно-морского парада ко Дню ВМФ в Санкт-Петербурге.
КП - Санкт-Петербург 15:20
Общество
Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты
Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
Интерфакс вчера в 08:20
Армия и оружие
США обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия в космосе
Космическое командование США обвинило Россию в проведении в июле испытаний в космосе противоспутникового оружия.
Известия 12:03
Политика
Путин обсудил с Трампом сохранение международной безопасности
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого подчеркнули особую ответственность Москвы и Вашингтона за поддержание мира и международной безопасности.
Газета.Ru 14:38
Общество
Суд арестовал российского политолога Федора Крашенинникова
Октябрьский районный суд Екатеринбурга на семь суток арестовал политолога Федора Крашенинникова за повторное неуважение к власти.
Lenta.ru 09:47
Происшествия
Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору
Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства.
РБК вчера в 13:07
Здоровье
В Минздраве заявили о росте числа вирусных пневмоний в Татарстане
Проведение качественных анализов выявило в Татарстане рост числа вирусных пневмоний.
Новый Век 09:01
Политика
NYT: штаб Трампа использовал для агитации фото протестов в Киеве
Избирательный штаб президента США Дональда Трампа позаимствовал снимок протестов в Киеве в 2014 году для иллюстрации "хаоса и насилия", которыми сопровождаются нынешние демонстрации в американских городах после смерти темнокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота).
ТАСС вчера в 14:26
Космос
«Роскосмос» установил новый рекорд по времени полета к МКС
Грузовой корабль "Прогресс МС-15" установил рекорд по времени полета к Международной космической станции, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".
РИА Новости 14:24
Игры
В магазине Epic Games Store стартовала летняя распродажа
Кэри, США, 23 июля 2020, 20:37 — REGNUM Сегодня, 23 июля, в онлайн-магазине видеоигр Epic Games Store стартовала летняя распродажа.
REGNUM 13:37
Автоспорт
В команде Квята в «Формуле-1» объяснили игнорирование россиянина
Lenta.ru 21 июля в 04:06
Футбол
Удинезе — Ювентус 2:1
Объявлены составы "Удинезе" и "Ювентуса" на решающий матч Серии А.
Газета.Ru 13:15
Общество
Осажденный Сергием Среднеуральский монастырь покинули 38 человек
Из Среднеуральского женского монастыря, где после церковного суда продолжает находиться лишенный сана схиигумена Сергий (Романов), уходят люди.
Уралинформбюро 01:01
Единоборства
СМИ назвали дату боксёрского боя Тайсона с Джонсом
RT на русском 13:33
Политика
США призвали Россию отказаться от ракет с ядерным двигателем
Куратор вопросов контроля над вооружениями в Белом доме Маршалл Биллингсли призвал Россию прекратить совершенствовать свое ядерное оружие, заявив, что крылатые ракеты, способные нести ядерный заряд, вообще не должны существовать в мире.
Газета.Ru 21 июля в 14:03
Авто
Toyota презентовала свой обновленный логотип
Следуя примеру Volkswagen, BMW и Nissan, свой логотип обновила Toyota.
Автоновости дня 21 июля в 09:20
Путешествия
Мишустин: правительство вернет туристам до 15 тыс. рублей на отдых
REGNUM вчера в 04:00
Шоу-бизнес
Екатерина Климова призналась, что у нее есть любимый человек
Поклонники начали думать, что Екатерина коротает дни в одиночестве. Но недавно Климова рассказала о появлении в её жизни любимого человека.
CT news 14:15
Происшествия
Фигурантов дела о гибели главы Total приговорили к срокам до шести лет
RT на русском 14:04
Происшествия
В Подмосковье мужчина во время спора с женщиной выстрелил в ее дочь
Подмосковные полицейские ищут мужчину, выстрелившего из газового пистолета в лицо годовалому ребенку, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД.
РИА Новости 03:37
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение против экс-губернатора Ишаева
Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению бывшего вице-президента "Роснефти", экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева в организации растраты 7,5 миллиона рублей и гендиректора представительства "Роснефти" по региону Геннадия Кондратова - в исполнении этого преступления, сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новости 14:54
Наука
Вскрытие выявило странные изменения в организме пациентов с COVID-19
Американские исследователи обнаружили, что повреждения в сердце, выявленные в результате вскрытия у пациентов с коронавирусной инфекцией, не являются ожидаемым типичным воспалением сердечной мышцы, как предполагалось ранее.
Российская газета 00:25
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров улетел на Крит на частном самолете
На личном самолете певец вместе с детьми отправился на остров Крит.
Рамблер 15:03
Политика
Трамп допустил закрытие других китайских дипучреждений в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что вслед за консульством Китая в Хьюстоне могут быть закрыты и другие китайские дипмиссии в стране.
RT на русском 06:52
Футбол
«Спартак» высмеял слова Кашшаи о судействе в матче с «Зенитом»
RT на русском 15:17
Экономика
Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции
Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции.
Российская газета 21 июля в 06:08
Шоу-бизнес
Анна Седокова согласилась выйти замуж за 28-летнего баскетболиста
Известный латвийский баскетболист Янис Тимма сделал ей предложение руки и сердца.
CT news 14:27