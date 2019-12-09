Кино
ТК ЗвездаОпубликован первый трейлер фильма «Чудо-Женщина: 1984»
Премьера картины в России состоится 4 июня 2020 года. В Сети появился первый официальный трейлер нового супергеройского фильма «Чудо-Женщина: 1984» с Галь Гадот в главной роли. Видео было опубликовано на официальном канале Warner Bros.
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Появился первый трейлер фильма «Чудо-женщина-2: 1984». Ее назвали «основным персонажем DC»
Телеканал 360°вчера в 21:40
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