Премьера картины в России состоится 4 июня 2020 года. В Сети появился первый официальный трейлер нового супергеройского фильма «Чудо-Женщина: 1984» с Галь Гадот в главной роли. Видео было опубликовано на официальном канале Warner Bros.

Общество В России могут запретить взыскание долгов с пенсий Другими поправками предлагается установить, что прожиточный минимум должен оставаться не только от пенсии, но и от зарплаты после взыскания долгов.

Политика Порошенко закидали яйцами на Майдане Бывшего президента Украины Петра Порошенко закидали яйцами во время акции оппозиции, которая прошла на Майдане Независимости в центре Киева накануне саммита «нормандской четверки».

Происшествия Число погибших при пожаре в колледже в Одессе выросло до 12 Число погибших в результате пожара в колледже в Одессе выросло до 12, спасатели во время разбора завалов обнаружили еще два тела, сообщила в понедельник пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Бывший заключенный наездил в российских автозаках на 15 млн рублей компенсации Фигурант «дела Гайзера» – бывший чиновник администрации главы Республики Коми Павел Марущак подал иск к МВД, Минфину и Генпрокуратуре с требованием возместить моральный вред, понесенный им во время перевозки в автозаках.

Шоу-бизнес Евгений Петросян женился в пятый раз По данным источника, Петросян и Брухунова заключили брак в начале декабря 2019 года. Для 74-летнего артиста он стал пятым.

Политика Избран новый секретарь Общественной Палаты в России На втором в 2019 году пленарном заседании Общественной Палаты России был избран новый секретарь органа.

Общество Россиян предупредили о дождях в середине декабря Жителей Центральной России в начале следующей недели ожидает плюсовая температура и дождь. Об этом сообщили в центре погоды "Фобос".

Общество ПФР «пригрозил» пенсионерам прекращением выплаты пенсий В Пенсионном фонде России (ПФР) «пригрозили» пенсионерам прекращением выплаты пенсии в случае, если гражданин не будет подтверждать место своей регистрации один раз в год, сообщает PRIMPRESS.

Общество «Ведомости» узнали о планах «Яндекса» арендовать офис в «Москва-Сити» «Яндекс» ищет место для еще одного офиса и ведет переговоры с Capital Group об аренде у нее площадей в башне «Око» в деловом центре «Москва-Сити».

Музыка Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос» Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки.

Политика Почему шансы Украины вернуть Донбасс — минимальны Почему шансы Украины вернуть Донбасс — минимальны Саммит в «нормандском формате» поднял конфликт на Украине в верхние строчки если не мировой, то общеевропейской внешнеполитической повестки.