Кино

ТК ЗвездаТК ЗвездаОпубликован первый трейлер фильма «Чудо-Женщина: 1984»

Премьера картины в России состоится 4 июня 2020 года. В Сети появился первый официальный трейлер нового супергеройского фильма «Чудо-Женщина: 1984» с Галь Гадот в главной роли. Видео было опубликовано на официальном канале Warner Bros.
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Warner Bros. опубликовала первый трейлер сиквела «Чудо-женщины»

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