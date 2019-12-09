Кино
ТК ЗвездаОпубликован первый трейлер фильма «Чудо-Женщина: 1984»
Премьера картины в России состоится 4 июня 2020 года. В Сети появился первый официальный трейлер нового супергеройского фильма «Чудо-Женщина: 1984» с Галь Гадот в главной роли. Видео было опубликовано на официальном канале Warner Bros.
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Общество
Электронные договоры купли-продажи авто появятся в 2020 году
Минкомсвязи России совместно с Министерством внутренних дел разрабатывают бесплатный сервис, позволяющий сформировать электронный договор купли-продажи автомобиля через портал госуслуг.
Политика
Помпео встретится с Лавровым в Вашингтоне 10 декабря
Госсекретарь США Майкл Помпео встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 10 декабря в Вашингтоне, сообщает ТАСС со ссылкой на Госдеп.
Общество
С пенсий россиян могут запретить взыскивать долги
Первым законопроектом предлагается пополнить список "неприкосновенных" доходов целым рядом пенсий: страховой пенсией по старости, страховой пенсией по инвалидности, накопительной пенсией, а также пенсиями по государственному пенсионному обеспечению, пенсионным обеспечением военнослужащих и правоохранительных органов, а также пособиями по временной нетрудоспособности.
Политика
На Украине упрекнули Киев в развале целостности страны
Экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко заявил, что Украина не ценит территории, которые были подарены ей во времена Советского Союза.
Фигурное катание
После прыжка на льду Плющенко пробил коньком трубу с водой
Олимпийский чемпион Евгений Плющенко пробил торчавшую изо льда трубу с водой после неудачного прыжка.
Политика
В Париже забросали яйцами украинцев
Активисты "Движения ветеранов Украины" совместно с представителями диаспоры провели в Париже митинг в поддержку "проукраинской позиции" на переговорах "нормандской четверки".
Политика
Пролетит ли рояль Зеленского над Парижем: отвечают эксперты из Киева
Принесет ли встреча в Париже долгожданный мир в Донбасс, аналитическому порталу RuBaltic.Ru рассказали эксперты с Украины.
Общество
Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты
Член "Общества Коллекционеров Санкт-Петербурга" Алексей Шукуров рассказал "Пятому каналу" о реальной стоимости монеты, которую петербуржец продает на портале "Авито" за один миллиард рублей.
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Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Политика
МВФ достиг договоренности с Киевом по кредиту на 5,5 млрд долларов
Международный валютный фонд достиг договоренности с Украиной о новой программе кредитования на 5,5 миллиарда долларов сроком на три года.
Здоровье
Названы вредные для мозга продукты
Ученые перечислили продукты, употребление которых может отрицательно сказаться на работе мозга.
Происшествия
В Свердловской области на 11-летнего мальчика напала стая собак
В Берёзовском Свердловской области стая бездомных собак напала на 11-летнего ребёнка.
Происшествия
Школы Благовещенска эвакуированы из-за сообщений о минировании
Восемь школ Благовещенская эвакуировали из-за поступивших сообщений о минировании, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на управление МВД по Амурской области.
Музыка
Ротару выступила в Москве и обратилась к российской публике
Певица София Ротару выступила на фестивале «Песня года – 2019» в Москве.
Общество
ФСИН назвала акцию «Бездомный полк» провокацией
Акция «Бездомный полк», в которой приняли участие некоторые бывшие и действующие сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), является провокацией.
Наука
Человечество выжило благодаря способности усваивать алкоголь
Способность усваивать естественный алкоголь спасла предков человека от вымирания, выяснили британские ученые.
Спорт
9 декабря исполком WADA определит судьбу российского спорта
9 декабря исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) соберется в Лозанне и определит судьбу российского спорта.
Происшествия
В Якутске мужчина провалился в вентиляционную шахту с 10 этажа и выжил
В Якутске мужчина упал с 10-го этажа в вентиляционную шахту в жилом доме. Об этом сообщает РИА "Новости" региональную службу спасения.
Единоборства
Деонтей Уайлдер: «Джошуа победил Руиса в стиле Кличко»
Чемпион WBC в тяжелом весе Деонтей Уайлдер прокомментировал итог матча-реванша между чемпионом WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа против экс-чемпиона мира Энди Руиса.
Кино
Мультфильм «Холодное сердце 2» вновь стал лидером проката в России
Мультфильм Frozen II, который в России более известен как "Холодное сердце 2", вновь возглавил российский прокат.
Здоровье
Главные правила питания долгожителей
Хоккей
Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов отправлен в ВХЛ
В 11 играх нынешнего сезона у Кравцова два гола и одна результативная передача при показателе полезности «-4». В результате не выдержал даже Владимир Юрзинов, который принял непростое для себя решение отправить игрока в ВХЛ в команду «Челмет».
Здоровье
Сахалинцы могут задать вопросы врачам в Instagram
В ходе дискуссии сахалинцы смогут задать вопрос по поводу диагностики, лечения или любой другой темы в рамках компетенции врача.
Происшествия
В Нижнем Новгороде задержали предполагаемого виновника ДТП с детьми
Армия и оружие
ФБР считает стрельбу на авиабазе в Флориде терактом
ФБР рассматривает стрельбу на авиабазе Военно-морских сил (ВМС) США Пенсакола в штате Флорида как акт терроризма, сообщает CBS со ссылкой на спецагента Рейчел Рохас.
Экономика
Россия обошла США и догоняет Европу
Россия вовсе не является страной с самыми низкими тарифами на электроэнергию в Европе, следует из расчетов «Сообщества потребителей энергии» (объединяет крупные промышленные компании).
Политика
Акция оппозиции проходит в Киеве накануне «нормандского» саммита
Члены украинской оппозиции вышли на Майдан Независимости в центре Киева накануне проведения саммита в «нормандском формате».