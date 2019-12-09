Премьера картины в России состоится 4 июня 2020 года. В Сети появился первый официальный трейлер нового супергеройского фильма «Чудо-Женщина: 1984» с Галь Гадот в главной роли. Видео было опубликовано на официальном канале Warner Bros.

Политика Саммит «нормандской четверки» пройдет в Париже Напомним, что по итогам последней встречи «нормандской четверки», которая прошла в Ереване 19 октября 2016 года, министры четырех стран получили задание создать дорожную карту по выполнению минских договоренностей, которые были подписаны после начала конфликта на востоке Украины.

Экономика Торгпред объяснил, почему французы не будут покупать российское вино "По данным французской таможенной статистики, за 9 месяцев 2019 года экспорт виноградного вина из Франции в Россию составил 20,6 миллиона евро (22,8 миллиона долларов США), при этом их доля экспорта России во Францию ничтожна мала", - сказал собеседник агентства.

Общество Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.

Политика В Париже 9 декабря соберется «нормандская четверка». Что важно знать В понедельник должна пройти первая за три года встреча «нормандской четверки», на которой Россия, Украина, Франция и Германия обсудят выполнение минских соглашений и дальнейшие меры по урегулированию конфликта в Донбассе.

Общество Взыскание долгов с пенсий россиян могут запретить Министерством были подготовлены два законопроекта, один из которых предусматривает защиту страховых пенсий от взыскания долгов, а второй устанавливает, что при взыскании долгов с зарплаты должен оставаться прожиточный минимум.

Политика Максакова заявила о желании приехать в Россию Уехавшая на Украину в 2016 году оперная певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова заявила, что готова вернуться в Россию.

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