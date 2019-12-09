Кино

ТК ЗвездаТК ЗвездаОпубликован первый трейлер фильма «Чудо-Женщина: 1984»

Премьера картины в России состоится 4 июня 2020 года. В Сети появился первый официальный трейлер нового супергеройского фильма «Чудо-Женщина: 1984» с Галь Гадот в главной роли. Видео было опубликовано на официальном канале Warner Bros.
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В Сети появился трейлер новой «Чудо-женщины» с Галь Гадот

Life.ruвчера в 20:57

Новые костюм и враги. Посмотрите первый трейлер сиквела «Чудо-женщины» с Галь Гадот!

Афиша Daily00:44

Появился первый трейлер фильма «Чудо-женщина-2: 1984». Ее назвали «основным персонажем DC»

Телеканал 360°вчера в 21:40

Премьерный трейлер «Чудо-женщины: 1984» вышел в Сети

VSE42.RUвчера в 21:16

Обнародован первый трейлер «Чудо-женщины: 1984»

Газета.Ru00:31

Опубликован первый трейлер фильма «Чудо-Женщина: 1984»

ТК Звездавчера в 20:11

В сети появился первый трейлер «Чудо-женщины: 1984»

Известиявчера в 20:08
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Политика

В МИД России высказались против расширения «нормандского формата»

Ранее заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл заявил, что в настоящее время ведутся дискуссии о возможном расширении «нормандской четвёрки», куда входят Россия, Украина, Германия и Франция.
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Общество

Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард

Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
REGNUM вчера в 05:12
Общество

В России появятся электронные договоры купли-продажи авто, пишут СМИ

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После прыжка на льду Плющенко пробил коньком трубу с водой

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко пробил торчавшую изо льда трубу с водой после неудачного прыжка.
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Политика

Порошенко закидали яйцами на Майдане

Бывшего президента Украины Петра Порошенко закидали яйцами во время акции оппозиции, которая прошла на Майдане Независимости в центре Киева накануне саммита «нормандской четверки».
Lenta.ru вчера в 12:39
Общество

ФОМ сообщил о росте числа желающих поменять Конституцию россиян

Согласно опросу фонда «Общественное мнение» (ФОМ), на который ссылается РБК, 68% россиян считают, что нужно пересмотреть Конституцию и внести в нее поправки.
Коммерсантъ 01:07
Общество

Титул «Мисс Вселенная» получила представительница ЮАР

В конкурсе красоты "Мисс Вселенная" победила представительница ЮАР Зозибини Тунзи, сообщает CNN.
Интерфакс вчера в 23:55
Политика

Путин и Лукашенко выпили за союз с постными лицами

Бокалы за свой союз президенты поднимали с постными лицами, а от совместной игры в хоккей на сей раз отказались - видимо, достаточно поиграли на нервах друг друга.
Московский Комсомолец вчера в 03:02
Шоу-бизнес

Петросян женился на своей молодой возлюбленной

Знаменитый российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий Евгений Петросян, который недавно развелся с Еленой Степаненко, взял в жены свою молодую возлюбленную Татьяну Брухунову.
VSE42.RU 00:13
Спорт

9 декабря исполком WADA определит судьбу российского спорта

9 декабря исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) соберется в Лозанне и определит судьбу российского спорта.
Газета.Ru вчера в 10:38
Политика

Россия заняла жесткую позицию перед саммитом в «нормандском формате»

Саммит лидеров России, Украины, Германии и Франции состоится сегодня, 9 декабря, в Париже.
Коммерсантъ 01:17
Кино

Дейенерис встречает Рождество, Пересильд переживает. Кино недели

Эмилия Кларк ищет любовь в комедии "Рождество на двоих". Эдди Редмэйн и Фелисити Джонс летают на воздушном шаре в поисках научных открытий.
РИА Новости 06 декабря в 00:00
Общество

Утро в Петербурге началось с очередной эвакуации судов и больниц

Чуть позже пришла информация, где анонимы сообщали о заминировали суда и госпиталя Управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти, Пушкинского военного госпиталя № 773, больницы № 46 Святой Евгении, Максимилиановской больницы, городских больниц 33, 14, 15, 20, 23, 25, 26, 9, 1.
Петербургский дневник 01:43
Общество

Наталья Котова назначила главным дорожником Челябинска экс-силовика

Заместителем главы Челябинска по дорожному хозяйству назначен Максим Куляшов.
31 канал Челябинска 00:15
Происшествия

В Новой Зеландии произошло извержение вулкана

Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
Коммерсантъ вчера в 23:11
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Газета.Ru вчера в 09:17
Общество

Названы регионы России, где меньше всего курят и пьют

Жители Северного Кавказа реже всех в России имеют вредные привычки, в первую очередь, пристрастие к алкоголю и курению.
REGNUM 00:26
Общество

В Хабаровске опровергли данные о вызове Фургала на допрос

Пресс-служба правительства Хабаровского края в понедельник подтвердила информацию СМИ, что губернатор Сергей Фургал находится в Москве, однако, по данным властей, это связано с рабочими встречами, а не с дачей показаний по ситуации на "Амурстали".
РИА Новости вчера в 23:35
Общество

Специалисты оценили траты россиян на алкоголь на Новый год

Как уточняет издание, траты на алкоголь составляют 35% от новогодней корзины.
Мой Брянск 00:20
Общество

Названы разрушающие кишечник продукты

Немецкий гастроэнтеролог Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника, передает РИА Новости.
Москва 24 07 декабря в 03:30
Наука

Известно, как мозг адаптируется к нехватке кислорода

Российские специалисты провели эксперимент, результаты которого помогли понять, как мозг способен реагировать на резкую нехватку кислорода, и как он к ней адаптируется.
Goroday.ru 07 декабря в 15:31
Происшествия

Число погибших при пожаре в Одесском колледже возросло до 10

ТАСС вчера в 03:27
Политика

«Нафтогаз» счел невозможным вариантом предложение Медведева по газу

Глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко ответил на предложение председателя правительства России Дмитрия Медведева прийти к «нулевому варианту» по газовому спору между Россией и Украиной.
РБК 07 декабря в 09:13
Общество

Православные христиане празднуют Юрьев день

9 декабря (по старому стилю 26 ноября) православные христиане отмечают Юрьев день.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 21:28
Общество

Бывший заключенный потребовал 15 миллионов рублей за езду в автозаке

Бывший чиновник администрации главы Республики Коми Павел Марущак пожаловался на условия поездок в автозаке.
ФедералПресс вчера в 16:42
Происшествия

В Нижнем Новгороде задержали предполагаемого виновника ДТП с детьми

РИА Новости 07 декабря в 23:27
Армия и оружие

Российские и турецкие военные провели инспекцию в Сирии

Российские и турецкие военные проинспектировали трассу между позициями вооруженных сил Турции и Сирии.
Вести.Ru вчера в 00:30
Общество

В России могут запретить взыскание долгов с пенсий

Согласно первому, долги предлагается запретить взыскивать со страховых пенсий россиян.
Коммерсантъ вчера в 21:37
Общество

Пять регионов России сделали 31 декабря выходным днем

31 декабря станет выходным теперь не только в Крыму, Томской и Кировской областях, но и на Ставрополье и в Псковской области.
РЕН ТВ 00:00
Кино

Мультфильм «Холодное сердце 2» вновь стал лидером проката в России

Мультфильм Frozen II, который в России более известен как "Холодное сердце 2", вновь возглавил российский прокат.
Народные новости вчера в 18:44
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Галь Гадот
Израильская актриса
Израильская актриса и модель, наиболее известна по ролям в фильмах «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», «Лига Справедливости», «Чудо-Женщина», «Шпионы по соседству», а также серии фильмов «Форсаж».
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