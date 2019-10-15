Политика
Столица СОпубликован «план Даллеса» против Навального
В одном из писем от 11 августа 2017 года секретарша Костина присылает ему «справку», где отчитывается об организации иска против Волкова, поданного под видом возмущенного жертвователя средств. В другом письме — борьба с Навальным расписана как полноценный проект.
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Ученые уверены, что полученные снимки станут ценным наследием для будущих поколений, которые не застанут Землю такой, какой она является сейчас.
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Нобелевский лауреат в области химии Томас Линдал совершенно уверен, что рак изначально непобедим.
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Новый Volkswagen Golf показали до премьеры
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В Барселоне полиция применила силу против демонстрантов
Полиция была вынуждена применить силу против наиболее активных участников демонстраций, передает ТАСС со ссылкой на местный телеканал "24 орас".
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Промсвязьбанк снизил ставки по ипотеке
Промсвязьбанк снизил ставки по ипотеке.
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