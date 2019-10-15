Политика

Столица ССтолица СОпубликован «план Даллеса» против Навального

В одном из писем от 11 августа 2017 года секретарша Костина присылает ему «справку», где отчитывается об организации иска против Волкова, поданного под видом возмущенного жертвователя средств. В другом письме — борьба с Навальным расписана как полноценный проект.
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с чего всё началось
Ранее The Insider писал
, что ряд писем Костина и его сотрудников из взломанной переписки указывает, что в последние годы он «разрабатывал для администрации президента план давления» на Навального и его соратников.
РБК11:00

Подробнее о событии

Глава российского фонда опроверг существование «плана борьбы с Навальным»

News.ru13:00

СМИ рассказали о «плане борьбы с Навальным», обнаруженном во взломанной почте консультанта Кремля

Росбалт13:00

Глава Фонда развития гражданского общества высказался о взломанной почте

Znak.com11:03

Издание Инсайдер утверждает, что фонд, близкий к Кремлю, мог разрабатывать план борьбы с политиком Алексеем Навальным

Эхо Москвы12:30

The Insider: во взломанной почте консультанта Кремля нашли «план борьбы с Навальным». Он это отрицает

Дождь11:51

Близкий к Кремлю фонд ответил на появление в СМИ «плана против Навального»

URA.Ru12:52

Близкий к Кремлю фонд ответил на сообщения о «плане борьбы с Навальным»

РБК11:00
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В сети появились изображения обновлённого дизайна Соника из фильма

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"Как сообщили нам наши источники, Богачеву задержал Интерпол по запросу США в рамках дела о вмешательстве в президентские выборы 2016 года", — рассказал "Интерфаксу" член Общественной палаты Александр Малькевич.
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Дисциплинарный комитет УЕФА открыл дело по итогам матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года Болгария — Англия (0:6), сообщается на официальном сайте организации.
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Российский политик, юрист и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты: «Умное голосование», «Профсоюз Навального», «РосПил», «РосЖКХ», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды».
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Костин Константин
Российский политик
Российский политтехнолог, председатель правления Фонда развития гражданского общества. С сентября 2011 года до мая 2012 года - начальник управления Президента Российской Федерации по внутренней политике, одного из подразделений Администрации Президента Российской Федерации. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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