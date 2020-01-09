Экономика
КоммерсантъОпубликован план приватизации на 2020–2022 годы
Правительство России опубликовало прогнозный план приватизации на 2020–2022 годы, одобренный в конце декабря. В план вошли семь крупных компаний, в числе которых — ВТБ, «Совкомфлот», а также Махачкалинский и Новороссийский порты.
Читать в источнике
Оценить1516
с чего всё началось
"Предусматривается приватизация <...> находящихся в федеральной собственности акций 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия Российской Федерации в 13 обществах с ограниченной ответственностью, более одной тысячи объектов другого имущества государственной казны", — говорится в распоряжении, опубликованном на сайте кабмина.РИА Новости09 января в 02:16
Подробнее о событии
Показать все источники
Фирму «Мелодия» и издательство «Художественная литература» решили пустить с молотка
Парламентская газета09 января в 08:39
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 06:46, Ашберн
Политика
Миллер: Россия сможет достроить «Северный поток — 2» своими силами
Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер заявил, что у России нет технологических препятствий для того, чтобы самостоятельно достроить газопровод «Северный поток — 2».
Общество
Карлос Гон признал побег из Японии незаконным
Бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон признался, что покинул Японию незаконно.
Шоу-бизнес
Нет смысла лечения. Заворотнюк выписали из клиники
Врачи отправили актрису Анастасию Заворотнюк домой. На протяжении года в СМИ появляется информация о состоянии актрисы.
Общество
В Роспотребнадзоре дали советы по профилактике болезни Альцгеймера
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, какие физические упражнения помогут снизить риск развития болезни Альцгеймера.
Авто
В Москве выставили «Волгу»-«догонялку КГБ» за 8,5 млн рублей
В одном из московских автосалонов выставили на продажу редчайшую "Волгу" ГАЗ-23 по прозвищу "догонялка", которая была разработана для КГБ СССР и других спецслужб.
Общество
Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри
Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на нём будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Политика
ЦИК Абхазии готовится назначить новые выборы президента
Решение в ЦИК принес истец Решение суда об отмене результатов сентябрьских выборов президента и назначении новых выборов в ЦИК Абхазии в субботу доставил лично Алхас Квициния - лидер партии "Амцахара" (" Родовые огни"), проигравший на сентябрьских выборах Хаджимбе.
Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна третьего этажа жилого дома в центре Москвы.
Политика
Ирак намерен купить С-400 у России из-за охлаждения отношений с США
Ирак изучает вопрос о покупке у Российской Федерации зенитно-ракетных систем С-400 на фоне опасений потерять военно-политическую поддержку со стороны США.
Экономика
В ЦБ объяснили механизм перевода средств в новую пенсионную систему
Пенсионные накопления можно будет перевести в новую пенсионную систему — гарантированный пенсионный план (ГПП) — без комиссий и в режиме реального времени, если гражданин захочет сделать это в рамках одного негосударственного пенсионного фонда.
Шоу-бизнес
Внучку Михаила Боярского уже сравнивают с Анной Семенович
Девушка позировала в коротких шортах Наследница звездной династии Боярских, 21-летняя Екатерина, продолжает завоевывать внимание пользователей социальных сетей.
Происшествия
Генконсул РФ опроверг задержание Евгения Пригожина в ФРГ
Генконсул России в Мюнхене Сергей Ганжа опроверг сообщения о задержании российского бизнесмена Евгения Пригожина в Германии, сообщает «Интерфакс».
Общество
На Алтае мальчик оплатил проезд женщине с ребенком и стал миллионером
Происшествия
Директор российского интерната воровала пенсии воспитанников-инвалидов
В Курской области задержана директор школы-интерната.
Происшествия
Житель Аляски три недели выживал на морозе, лишившись дома и связи
Культура
Звезда сериала «Во все тяжкие» Ди Джей Куоллс совершил каминг-аут
Общество
Желтый уровень опасности объявлен в Москве и области из-за гололедицы
Происшествия
В Кузбассе турист наткнулся на собственную лыжу и погиб от кровопотери
Житель Новосибирской области упал на лыжной трассе в Шерегеше и наткнулся на собственную лыжу.
Происшествия
В Белоруссии вынесли смертный приговор двум убийцам учительницы
Могилевский областной суд (Белоруссия) приговорил двух человек к смертной казни.
Политика
На Украине предлагают отпраздновать 450-летие сожжения Москвы татарами
Бывший депутат Верховной рады Украины и глава экстремистской организации «Меджлис крымскотатарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Рефат Чубаров предложил отпраздновать «450-летие сожжения Москвы».
Футбол
Дуглас Сантос: Халк спрашивал, что сейчас происходит в «Зените»
Поболтали за жизнь, про дочек, он спросил, что сейчас происходит в «Зените» и про новый стадион.
Происшествия
Двое детей провалились под лед и погибли в Подольске
Автоспорт
На ралли «Дакар» погиб португальский мотогонщик
В ходе седьмого этапа проходящего в Саудовской Аравии ралли-рейда «Дакар» скончался 40-летний португальский мотоциклист Паулу Гонсалвеш, сообщается на официальном сайте гонки.
Политика
В Тегеране начались протесты из-за сбитого самолета
Армия и оружие
TOLOnews: в Афганистане уничтожен один из главарей «Талибана»
В Афганистане в результате авиаудара уничтожен «лидер «Талибана»* на северо-востоке страны».
Происшествия
На заводе под Белгородом взорвался газ
Политика
Нетаньяху обвинил Иран во лжи по поводу украинского самолета
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Иран во лжи по поводу потерпевшего крушение самолета "Международных авиалиний Украины" и выразил соболезнования жертвам трагедии.
Футбол
На Мальте футболист ударил арбитра и был арестован прямо на поле
Футболист был удален с поля за две желтые карточки, не согласился с наказанием и дважды ударил арбитра по лицу.