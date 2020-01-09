Экономика

КоммерсантъКоммерсантъОпубликован план приватизации на 2020–2022 годы

Правительство России опубликовало прогнозный план приватизации на 2020–2022 годы, одобренный в конце декабря. В план вошли семь крупных компаний, в числе которых — ВТБ, «Совкомфлот», а также Махачкалинский и Новороссийский порты.
Читать в источнике
Комментировать1152
с чего всё началось
"Предусматривается приватизация <...> находящихся в федеральной собственности акций 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия Российской Федерации в 13 обществах с ограниченной ответственностью, более одной тысячи объектов другого имущества государственной казны", — говорится в распоряжении, опубликованном на сайте
 кабмина.
РИА Новости09 января в 02:16

Подробнее о событии

План Медведева назвали финальной распродажей России

Deita.ru03:16

Фирму «Мелодия» и издательство «Художественная литература» решили пустить с молотка

Парламентская газета09 января в 08:39

Правительство предложило приватизировать туалет «на одно очко» на Дальнем Востоке

URA.Ru10 января в 07:26

Что правительство намерено приватизировать в ближайшие три года

RT на русском09 января в 11:41

В план приватизации госактивов вошли ФГУП и десять объектов в Удмуртии

REGNUM10 января в 14:02

Правительство утвердило план приватизации на 2020-2022 годы

РИА Новости09 января в 02:16

В правительстве утвердили прогнозный план приватизации на 2020 - 2022 годы

ТАСС09 января в 01:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 15:58, Ашберн
Авто

Новый кроссовер Kia Seltos начал поступать к дилерам в России

Автоновости дня 03:43
Общество

В России изменят структуру оплаты труда учителей

Разрабатываемые поправки в Трудовой кодекс позволят прописать базовые гарантии оплаты труда педагогов на федеральном уровне.
ТАСС 11:05
Хоккей

«Рейнджерс» выставит Георгиева на трансфер

«Нью-Йорк Рейнджерс» выставит на трансфер голкипера Александра Георгиева.
Metaratings 02:29
Происшествия

СК установил причину аварии SSJ-100 в Шереметьево

Следствие пришло к однозначному выводу, что в крушении самолета Sukhoi Superjet авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево виноват командир экипажа Денис Евдокимов, продолжения расследования о действиях наземных служб не будет.
ТАСС 12:32
Футбол

Маминов может возглавить «Актобе»

45-летний специалист может стать новым главным тренером «Актобе». Маминов в качестве игрока выступал за «Локо» с 1992 по 2008 год.
Sports.ru 10:42
Происшествия

Рената Литвинова пострадала в ДТП в центре Москвы

Газета.Ru 09:31
Технологии

Пользователям Windows 7 предложена альтернативная ОС

Разработчики графического окружения KDE для Linux не стали терять потенциальных клиентов и предложили тем, кто не хочет расставаться с «семёркой», перейти на Linux с соответствующим оформлением.
ToDay News Ufa вчера в 19:52
Авто

В Германии недорого распродают 34 военных Mercedes-Benz G-Class

Немецкий автодилер Autohaus Lorinser распродает 34 военных внедорожника Mercedes-Benz G-Class по бросовым ценам.
Автоновости дня вчера в 04:55
Происшествия

Модель Ксения Пунтус находится в реанимации

Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.
РИА Новости 11:20
Армия и оружие

Авиабаза с военными США в Ираке подверглась ракетной атаке

В результате ракетной атаки пострадали четверо военных Ирака, из них двое офицеров.
Газета.Ru 15:35
Происшествия

СК назвал мотив убийства российских журналистов в ЦАР

Российские журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев были убиты в Центральной Африканской Республике в 2018 году с целью грабежа.
РБК 14:59
Политика

Рауль Хаджимба ушел в отставку с поста президента Абхазии

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подал в отставку.
Российская газета 12:36
Происшествия

В Ростове-на-Дону без вести пропали двое детей

В Ростове-на-Дону полицейские ищут детей, которые пропали во время прогулки, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУМВД РФ по региону.
Аргументы и Факты 15:15
Армия и оружие

Сатановский иронично ответил на слова Турчинова о вине РФ в крушении Boeing

Политолог Евгений Сатановский прокомментировал слова украинского политика о причастности РФ к авиакатастрофе в Иране.
NewInform 12:01
Общество

Крупнейшая в мире пресноводная рыба признана полностью вымершей

Ученые признали полностью вымершим видом китайского веслоноса, который был известен как самая крупная пресноводная рыба на планете, сообщает Газета.ru.
РИАМО 10 января в 04:04
Экономика

Какие акции принесли убыток в прошлом году

РБК Quote выделила 7 российских акций, которые могли принести инвесторам убыток в 2019 году.
РБК 02:00
Политика

Джонсон и Меркель осудили задержание британского посла в Иране

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Ангела Меркель осудили задержание британского посла в Иране Роберта Макэйра.
Известия 11:20
Футбол

Суарес перенес операцию и пропустит четыре месяца

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес перенес операцию в связи с травмой мениска правого колена.
Sportbox.RU 10:28
Хоккей

Квартальнов о поражении от «Адмирала»: «Мы не заслужили победы»

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов признал, что его команда по всем статьям проиграла сегодня во Владивостоке «Адмиралу» (1:5). Об этом сообщает пресс-служба клуба из столицы Татарстана.
Татар-информ 05:58
Общество

Повара рассказали, что не стоит заказывать в итальянском ресторане

Москва 24 04:46
Армия и оружие

Перемирие в Сирии продержалось сутки

Lenta.ru 10 января в 08:14
Происшествия

СК назвал мотив убийства главы центра «Э» Ингушетии

ТАСС 12:50
Общество

Семь стран лишились права голоса в ООН

Статья 19 Устава ООН предполагает, что член организации, за которым числится задолженность по уплате денежных взносов, лишается права голоса в Генассамблее, если его долг равняется или превышает сумму взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года.
BFM.ru 10:06
Здоровье

Кардиолог назвал провоцирующие рак и болезни сердца продукты

Кардиолог из Египта Джамала Шаабана озвучил продукты, потребление которых приведет к развитию рака и болезней сердца, передает МедикФорум.
Слово и Дело 10 января в 22:56
Футбол

«Реал» обыграл «Атлетико» по пенальти и завоевал Суперкубок Испании

РБК 15:42
Общество

Герман Стерлигов увидел плюсы в подорожании черного хлеба

Предприниматель Герман Стерлигов прокомментировал прогнозы экспертов о возможном подорожании черного хлеба.
РИА Новости 08:24
Политика

Премьер Канады: украинский Boeing сбила иранская ракета

РИА Новости 09 января в 15:11
Шоу-бизнес

Телеведущая Екатерина Андреева похвасталась фигурой в купальнике

Известная телеведущая Екатерина Андреева поделилась смелым снимком в купальнике.
OAnews вчера в 12:02
Происшествия

СК нашел подтверждение коррупционного происхождения миллиардов Захарченко

Следственные органы обладают доказательствами того, что 8 млрд руб, найденные в квартире осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, имеют коррупционное происхождение.
РБК 15:18
Шоу-бизнес

Галина Польских опровергла сообщения о госпитализации

Московский Комсомолец 08:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное