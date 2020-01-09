с чего всё началось

Правительство России опубликовало прогнозный план приватизации на 2020–2022 годы, одобренный в конце декабря. В план вошли семь крупных компаний, в числе которых — ВТБ, «Совкомфлот», а также Махачкалинский и Новороссийский порты.

Общество В России изменят структуру оплаты труда учителей Разрабатываемые поправки в Трудовой кодекс позволят прописать базовые гарантии оплаты труда педагогов на федеральном уровне.

Происшествия СК установил причину аварии SSJ-100 в Шереметьево Следствие пришло к однозначному выводу, что в крушении самолета Sukhoi Superjet авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево виноват командир экипажа Денис Евдокимов, продолжения расследования о действиях наземных служб не будет.

Футбол Маминов может возглавить «Актобе» 45-летний специалист может стать новым главным тренером «Актобе». Маминов в качестве игрока выступал за «Локо» с 1992 по 2008 год.

Технологии Пользователям Windows 7 предложена альтернативная ОС Разработчики графического окружения KDE для Linux не стали терять потенциальных клиентов и предложили тем, кто не хочет расставаться с «семёркой», перейти на Linux с соответствующим оформлением.

Происшествия Модель Ксения Пунтус находится в реанимации Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.

Происшествия СК назвал мотив убийства российских журналистов в ЦАР Российские журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев были убиты в Центральной Африканской Республике в 2018 году с целью грабежа.

Происшествия В Ростове-на-Дону без вести пропали двое детей В Ростове-на-Дону полицейские ищут детей, которые пропали во время прогулки, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУМВД РФ по региону.

Общество Крупнейшая в мире пресноводная рыба признана полностью вымершей Ученые признали полностью вымершим видом китайского веслоноса, который был известен как самая крупная пресноводная рыба на планете, сообщает Газета.ru.

Хоккей Квартальнов о поражении от «Адмирала»: «Мы не заслужили победы» Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов признал, что его команда по всем статьям проиграла сегодня во Владивостоке «Адмиралу» (1:5). Об этом сообщает пресс-служба клуба из столицы Татарстана.

Общество Семь стран лишились права голоса в ООН Статья 19 Устава ООН предполагает, что член организации, за которым числится задолженность по уплате денежных взносов, лишается права голоса в Генассамблее, если его долг равняется или превышает сумму взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года.