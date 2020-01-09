Экономика
КоммерсантъОпубликован план приватизации на 2020–2022 годы
Правительство России опубликовало прогнозный план приватизации на 2020–2022 годы, одобренный в конце декабря. В план вошли семь крупных компаний, в числе которых — ВТБ, «Совкомфлот», а также Махачкалинский и Новороссийский порты.
Читать в источнике
Оценить1524
с чего всё началось
"Предусматривается приватизация <...> находящихся в федеральной собственности акций 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия Российской Федерации в 13 обществах с ограниченной ответственностью, более одной тысячи объектов другого имущества государственной казны", — говорится в распоряжении, опубликованном на сайте кабмина.РИА Новости09 января в 02:16
Подробнее о событии
Показать все источники
Фирму «Мелодия» и издательство «Художественная литература» решили пустить с молотка
Парламентская газета09 января в 08:39
Правительство предложило приватизировать туалет «на одно очко» на Дальнем Востоке
URA.Ru10 января в 07:26
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 15:52, Ашберн
Общество
Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри
Футбол
«Реал» по пенальти победил «Атлетико» и завоевал Суперкубок Испании
Кино
В мировом прокате установлен новый кассовый рекорд
Стоит также отметить, что в 2019 году впервые в истории американского поката все пять первых мест были заняты кинопроектами, представленными зрителям одной компанией, в данном случае - Walt Disney.
Политика
Джонсон и Меркель осудили задержание британского посла в Иране
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Ангела Меркель осудили задержание британского посла в Иране Роберта Макэйра.
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
Сбережения из Пенсионного фонда России (ПФР) можно будет перенести в новую схему пенсионных выплат без потерь и комиссий, рассказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов.
Автоспорт
Экипаж Николаева продолжит участие в ралли-рейде «Дакар»
Армия и оружие
Стало известно об ударе по авиабазе с американскими военными в Ираке
В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке.
Политика
Нетаньяху обвинил Иран во лжи об авиакатастрофе под Тегераном
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху резко раскритиковал Иран после крушения Boeing 737–800 «Международных авиалиний Украины».
Армия и оружие
США назвали Су-57 небоеспособным
Перспективный российский истребитель пятого поколения Су-57 является небоеспособным и не готов противодействовать высокотехнологичным самолетам F-22 Raptor и F-35 Lightning II, считают американские эксперты.
Политика
Парламент Абхазии рассмотрит вопрос отставки президента в понедельник
Парламент Абхазии намерен рассмотреть заявление об отставке президента республики Рауля Хаджимбы на заседании в понедельник,13 января.
Культура
Актер сериалов «Во все тяжкие» и «Клиника» совершил каминг-аут
Происшествия
В США из-за бурь и торнадо погибли 11 человек
В США из-за бурь и торнадо погибли по меньшей мере 11 человек за последние два дня, сообщило AP со ссылкой на представителей местных властей.
Футбол
«Малага» уволила главного тренера из-за интимного видео
Главный тренер «Малаги» Виктора Санчеса дель Амо отправлен в отставку из-за секс-скандала.
Авто
Genesis показал внешность конкурента BMW X5
Новинка, премьера которой должна состояться в январе, составит конкуренцию BMW X5, Mercedes-Benz GLE и Audi Q7.
Общество
В России изменят структуру оплаты труда учителей
Разрабатываемые поправки в Трудовой кодекс позволят прописать базовые гарантии оплаты труда педагогов на федеральном уровне.
Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Общество
Тысячи килограммов моркови сбросили животным с вертолетов в Австралии
"Сегодня сотрудники сбросили тысячи килограммов еды (в основном, сладкого картофеля и моркови)", - написал он.
Шоу-бизнес
Пелагея впервые прокомментировала свой развод с Телегиным
Российская певица и наставница в музыкальном проекте «Голос» Пелагея впервые прокомментировала свой развод с форвардом московского ЦСКА и сборной России по хоккею Иваном Телегиным.
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы
Якобы врачи выписали актрису, поскольку дальнейшее лечение было бессмысленным, сообщает «Свободная пресса».
Футбол
Куман отказался возглавить «Барселону»
Главный тренер сборной Голландии Рональд Куман ответил отказом на предложение возглавить «Барселону».
Шоу-бизнес
Мария Миронова впервые показала младшего сына
Мария Миронова впервые показала младшего сына Актриса выложила трогательный снимок.
Армия и оружие
Командующий КСИР извинился за сбитый в Иране украинский самолет
Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Салами принес извинения за сбитый самолет "Международных авиалиний Украины", сообщает агентство ISNA.
Автоспорт
Португальский мотогонщик Гонсалвеш погиб во время ралли «Дакар»
Португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш погиб после аварии во время седьмого этапа ралли «Дакар», сообщает AFP со ссылкой на организаторов.
Армия и оружие
ВСУ подводят тяжелое вооружение к линии соприкосновения, заявили в ЛНР
Космос
Астрономы обнаружили необычное поведение пульсара
Используя телескоп Molonglo Observatory Synthesis Telescope (MOST), астрономы обнаружили глитч радиопульсара PSR J0908−4913.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова родила третьего ребенка
Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова стала мамой в третий раз. Знаменательное событие произошло рано утром.
Происшествия
СК нашел подтверждение коррупционного происхождения миллиардов Захарченко
Следственные органы обладают доказательствами того, что 8 млрд руб, найденные в квартире осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, имеют коррупционное происхождение.