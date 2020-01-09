с чего всё началось

Правительство России опубликовало прогнозный план приватизации на 2020–2022 годы, одобренный в конце декабря. В план вошли семь крупных компаний, в числе которых — ВТБ, «Совкомфлот», а также Махачкалинский и Новороссийский порты.

Кино В мировом прокате установлен новый кассовый рекорд Стоит также отметить, что в 2019 году впервые в истории американского поката все пять первых мест были заняты кинопроектами, представленными зрителям одной компанией, в данном случае - Walt Disney.

Экономика В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат Сбережения из Пенсионного фонда России (ПФР) можно будет перенести в новую схему пенсионных выплат без потерь и комиссий, рассказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

Армия и оружие США назвали Су-57 небоеспособным Перспективный российский истребитель пятого поколения Су-57 является небоеспособным и не готов противодействовать высокотехнологичным самолетам F-22 Raptor и F-35 Lightning II, считают американские эксперты.

Происшествия В США из-за бурь и торнадо погибли 11 человек В США из-за бурь и торнадо погибли по меньшей мере 11 человек за последние два дня, сообщило AP со ссылкой на представителей местных властей.

Общество В России изменят структуру оплаты труда учителей Разрабатываемые поправки в Трудовой кодекс позволят прописать базовые гарантии оплаты труда педагогов на федеральном уровне.

Шоу-бизнес Пелагея впервые прокомментировала свой развод с Телегиным Российская певица и наставница в музыкальном проекте «Голос» Пелагея впервые прокомментировала свой развод с форвардом московского ЦСКА и сборной России по хоккею Иваном Телегиным.

Футбол Куман отказался возглавить «Барселону» Главный тренер сборной Голландии Рональд Куман ответил отказом на предложение возглавить «Барселону».

Автоспорт Португальский мотогонщик Гонсалвеш погиб во время ралли «Дакар» Португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш погиб после аварии во время седьмого этапа ралли «Дакар», сообщает AFP со ссылкой на организаторов.

Космос Астрономы обнаружили необычное поведение пульсара Используя телескоп Molonglo Observatory Synthesis Telescope (MOST), астрономы обнаружили глитч радиопульсара PSR J0908−4913.