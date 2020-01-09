с чего всё началось

Правительство России опубликовало прогнозный план приватизации на 2020–2022 годы, одобренный в конце декабря. В план вошли семь крупных компаний, в числе которых — ВТБ, «Совкомфлот», а также Махачкалинский и Новороссийский порты.

Общество Семь стран лишились права голоса в ООН Статья 19 Устава ООН предполагает, что член организации, за которым числится задолженность по уплате денежных взносов, лишается права голоса в Генассамблее, если его долг равняется или превышает сумму взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года.

Происшествия СК назвал мотив убийства главы центра «Э» Ингушетии Следственный комитет РФ установил, что мотивом убийства начальника центра противодействия экстремизму МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева стала его служебная деятельность.

Футбол Денисов и Кьяртанссон покинули ФК «Рубин» Денисов пришёл в «Рубин» в июне 2019 года. Исландец Кьяртанссон выступал за казанскую команду с июля 2019 года на правах аренды.

Общество На Филиппинах эвакуируют людей из-за извержения вулкана Тааль Власти Филиппин приступили к эвакуации трех населенных пунктов в провинции Батангас с населением более 80 тысяч человек после того, как вулкан Тааль выбросил столб пепла высотой один километр, сообщает телеканал CNN Philippines.

Армия и оружие Курдские отряды задержали граждан России — членов семей террористов Курдские отряды задержали граждан России, бежавших из лагеря «Аль-Хул», предназначенного для содержания беженцев, в том числе, членов семей боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 11 января сообщает со ссылкой на источник в Сирии.

Экономика В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат Сбережения из ПФР можно будет перенести в новую схему пенсионных выплат без потерь и комиссий, рассказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

Футбол Сульшер: «„Ман Сити“ играл против нас основой, значит нас уважают» Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер заявил, что не так уж и плохо воспринял поражение в первой полуфинальной встрече Кубка Лиги от "Манчестер Сити": Если вы играете против "Манчестер Сити" в Кубке Лиги, и он выставляет основной состав, то это кое-что значит.

Общество В аэропорту Дубая из-за дождей задержаны десятки рейсов Объединенные Арабские Эмираты оказались под властью сильного циклона, в результате затоплений отложены десятки рейсов в международном аэропорту Дубая, сообщило в субботу управление аэропортов эмирата.

Армия и оружие США сообщили в ООН о готовности к переговорам с Ираном Постпред США заявила, что авиаудары были нанесены "в ответ на серию нападений со стороны Ирана и поддерживаемых им формирований по американским силам и интересам на Ближнем Востоке".

Спорт Комиссия спортсменов ВФЛА настаивает на исключении федерации из ОКР Комиссия спортсменов Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в письме обратилась к министерству спорта РФ и Олимпийскому комитету России (ОКР) с просьбой вернуться к вопросу о приостановке действия государственной аккредитации ВФЛА и исключения организации из числа членов ОКР.