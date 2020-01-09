Экономика
КоммерсантъОпубликован план приватизации на 2020–2022 годы
Правительство России опубликовало прогнозный план приватизации на 2020–2022 годы, одобренный в конце декабря. В план вошли семь крупных компаний, в числе которых — ВТБ, «Совкомфлот», а также Махачкалинский и Новороссийский порты.
Читать в источнике
Оценить1520
с чего всё началось
"Предусматривается приватизация <...> находящихся в федеральной собственности акций 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия Российской Федерации в 13 обществах с ограниченной ответственностью, более одной тысячи объектов другого имущества государственной казны", — говорится в распоряжении, опубликованном на сайте кабмина.РИА Новости09 января в 02:16
Подробнее о событии
Показать все источники
Фирму «Мелодия» и издательство «Художественная литература» решили пустить с молотка
Парламентская газета09 января в 08:39
Правительство предложило приватизировать туалет «на одно очко» на Дальнем Востоке
URA.Ru10 января в 07:26
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 14:23, Ашберн
Происшествия
В Австралии акулы съели немецкого футболиста
Футбол
Агуэро стал лучшим бомбардиром в истории АПЛ среди легионеров
Аргентинский нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро стал лучшим бомбардиром в истории Английской премьер-лиги (АПЛ) среди иностранных футболистов.
Общество
Семь стран лишились права голоса в ООН
Статья 19 Устава ООН предполагает, что член организации, за которым числится задолженность по уплате денежных взносов, лишается права голоса в Генассамблее, если его долг равняется или превышает сумму взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года.
Происшествия
СК назвал мотив убийства главы центра «Э» Ингушетии
Следственный комитет РФ установил, что мотивом убийства начальника центра противодействия экстремизму МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева стала его служебная деятельность.
Происшествия
В Тверской области загорелся гостиничный комплекс
Происшествия
Соседи рассказали о событиях до падения из окна российской модели
Жители дома, из окна которого выпала российская модель Ксения Пунтус, рассказали о событиях, произошедших в ночь инцидента.
Футбол
Денисов и Кьяртанссон покинули ФК «Рубин»
Денисов пришёл в «Рубин» в июне 2019 года. Исландец Кьяртанссон выступал за казанскую команду с июля 2019 года на правах аренды.
Политика
Президент Абхазии Хаджимба ушел в отставку
Происшествия
Оперировавший Литвинову врач рассказал о ее состоянии после аварии
Врач Теймур Кулиев прокомментировал состояние актрисы и режиссера Ренаты Литвиновой, которой пришлось зашивать подбородок после ДТП.
Происшествия
Из-за прорыва трубы в Петербурге затопило проспект Непокоренных
Вода затопила проезжую часть, а краны жителей окрестных домов, наоборот, остались без холодной воды.
Общество
Умер султан Омана, правивший 50 лет
Футбол
Хави отказался возглавить «Барселону» в нынешнем сезоне
Шоу-бизнес
Полина Гагарина показала фото в бикини в рекордно низком весе
Снимок был опубликован после признания исполнительницы, что ее вес достиг рекордно низкой отметки.
Общество
На Филиппинах эвакуируют людей из-за извержения вулкана Тааль
Власти Филиппин приступили к эвакуации трех населенных пунктов в провинции Батангас с населением более 80 тысяч человек после того, как вулкан Тааль выбросил столб пепла высотой один километр, сообщает телеканал CNN Philippines.
Футбол
«Копенгаген» объявил о подписании бывшего игрока «Ростова» Сигурдссона
Бывший защитник «Ростова» Рагнар Сигурдссон стал игроком «Копенгагена», сообщает пресс-служба датской команды.
Политика
В ОП прокомментировали польскую резолюцию о начале Второй мировой
Армия и оружие
Курдские отряды задержали граждан России — членов семей террористов
Курдские отряды задержали граждан России, бежавших из лагеря «Аль-Хул», предназначенного для содержания беженцев, в том числе, членов семей боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 11 января сообщает со ссылкой на источник в Сирии.
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
Сбережения из ПФР можно будет перенести в новую схему пенсионных выплат без потерь и комиссий, рассказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов.
Футбол
Сульшер: «„Ман Сити“ играл против нас основой, значит нас уважают»
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер заявил, что не так уж и плохо воспринял поражение в первой полуфинальной встрече Кубка Лиги от "Манчестер Сити": Если вы играете против "Манчестер Сити" в Кубке Лиги, и он выставляет основной состав, то это кое-что значит.
Общество
В аэропорту Дубая из-за дождей задержаны десятки рейсов
Объединенные Арабские Эмираты оказались под властью сильного циклона, в результате затоплений отложены десятки рейсов в международном аэропорту Дубая, сообщило в субботу управление аэропортов эмирата.
Армия и оружие
США сообщили в ООН о готовности к переговорам с Ираном
Постпред США заявила, что авиаудары были нанесены "в ответ на серию нападений со стороны Ирана и поддерживаемых им формирований по американским силам и интересам на Ближнем Востоке".
Происшествия
Двое детей провалились под лед и погибли в Подольске
Авто
При заправке автомобиля водители совершают пять ошибок
Спорт
Комиссия спортсменов ВФЛА настаивает на исключении федерации из ОКР
Комиссия спортсменов Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в письме обратилась к министерству спорта РФ и Олимпийскому комитету России (ОКР) с просьбой вернуться к вопросу о приостановке действия государственной аккредитации ВФЛА и исключения организации из числа членов ОКР.
Происшествия
Умер раненный в голову выстрелом школьник из Нижнего Тагила
Семилетний мальчик умер в больнице Екатеринбурга после ранения в голову от стрелявшего по банкам из пневматического ружья пьяного мужчины.
Происшествия
На Украине задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой
Сотрудники национальной полиции Украины задержали "группу киллеров", которые подозреваются в убийстве Амины Окуевой, жены выходца из Чечни Адама Осмаева.