с чего всё началось

Правительство России опубликовало прогнозный план приватизации на 2020–2022 годы, одобренный в конце декабря. В план вошли семь крупных компаний, в числе которых — ВТБ, «Совкомфлот», а также Махачкалинский и Новороссийский порты.

Общество В аэропорту Дубая из-за дождей задержаны десятки рейсов Объединенные Арабские Эмираты оказались под властью сильного циклона, в результате затоплений отложены десятки рейсов в международном аэропорту Дубая, сообщило в субботу управление аэропортов эмирата.

Происшествия Агент Ксении Пунтус рассказала о состоянии модели Модель Ксения Пунтус, выпавшая из окна в центре Москвы, в сознании, но находится в тяжелом состоянии, навестить девушку пока не разрешают, сообщила РИА Новости агент модели Лилия.

Экономика Борис Ротенберг продолжает судиться со скандинавскими банками 13 января суд в Хельсинки вынесет решение по искам бизнесмена Бориса Ротенберга к четырем скандинавским банкам, которые отказываются обслуживать его счета из-за санкций США, сообщает Bloomberg.

Общество Семь стран лишились права голоса в ООН Статья 19 Устава ООН предполагает, что член организации, за которым числится задолженность по уплате денежных взносов, лишается права голоса в Генассамблее, если его долг равняется или превышает сумму взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года.

Экономика В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат Сбережения из ПФР можно будет перенести в новую схему пенсионных выплат без потерь и комиссий, рассказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

Политика Швейцарский суд обязал Москву выплатить Киеву $82 млн из-за Крыма Федеральный суд Швейцарии отклонил две апелляции Москвы по решениям о компенсации 12 украинским компаниям, которые имели активы в Крыму и утратили их после воссоединения полуострова с Россией.

Происшествия В Японии на АЭС произошла внештатная ситуация В Японии на АЭС «Иката» произошла внештатная ситуация, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на компанию Shikoku Electric Power Company.

Фигурное катание Фигурист Мозалёв завоевал серебро на юношеских Олимпийских играх Российский фигурист Андрей Мозалёв завоевал серебряную медаль в мужском одиночном катании на зимних юношеских Олимпийских играх в швейцарской Лозанне.

Происшествия Умер раненный в голову выстрелом школьник из Нижнего Тагила Семилетний мальчик умер в больнице Екатеринбурга после ранения в голову от стрелявшего по банкам из пневматического ружья пьяного мужчины.

Общество Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на нём будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.

Авто Новый бюджетный автомобиль привезет Ravon в Россию Узбекская компания "Узавтосаноат", которой принадлежит марка Ravon, собирается вывести на рынок недорогой автомобиль, который сможет составить достойную конкуренцию LADA на территории бывшего СССР.

Происшествия К помощнику генпрокурора РФ нагрянули с обысками Старший помощник генпрокурора РФ по особым поручениям Марина Гриднева пожаловалась на неправомерные обыски со стороны полиции и спецназа.

Армия и оружие Минобороны обвинило эсминец США в сближении с российским кораблём «Растиражированное заявление представителей 5-го флота ВМС США о якобы имевшем место «опасном» сближении российского корабля с эсминцем Farragut в Аравийском море не соответствует действительности», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Шоу-бизнес СМИ: Заворотнюк выписали из клиники Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк покинула клинику, в которой проходила курс лечения, утверждает Свободная пресса.