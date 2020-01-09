Экономика

REGNUMREGNUMНовгородское конструкторское бюро приватизируют в 2020-2022 годах

Новгородское особое конструкторско-технологическое бюро «Омега» (ОКТБ «Омега») включено в прогнозный план приватизации федерального имущества на 2020−2022 годы, утверждённый правительством РФ.
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с чего всё началось
"Предусматривается приватизация <...> находящихся в федеральной собственности акций 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия Российской Федерации в 13 обществах с ограниченной ответственностью, более одной тысячи объектов другого имущества государственной казны", — говорится в распоряжении, опубликованном на сайте
 кабмина.
РИА Новости09 января в 02:16

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План Медведева назвали финальной распродажей России

Deita.ru03:16

Правительство утвердило план приватизации на 2020-2022 годы

РИА Новости09 января в 02:16

Эксперты оценили план приватизации, утвержденный правительством

Газета.Ru09 января в 10:18

Фирму «Мелодия» и издательство «Художественная литература» решили пустить с молотка

Парламентская газета09 января в 08:39

Правительство опубликовало план приватизации до 2022 года

РБК09 января в 03:02

В план приватизации госактивов вошли ФГУП и десять объектов в Удмуртии

REGNUM10 января в 14:02

Доля государства в «Совкомфлоте» снизится до 75% плюс одна акция

ТАСС09 января в 03:12
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Авто

Цены на автомобили резко подскочили в России

С начала 2020 года в России начали дорожать автомобили. Цены на машины поднялись в среднем на 2-6%.
Уфимские Заметки 10 января в 14:26
Общество

Вильфанд назвал глобальное потепление причиной теплой зимы в России

Глобальное потепление является причиной теплой зимы в России, климатологи уже обсуждают тенденцию превращения "русских зим" в "европейские".
ТАСС 00:08
Общество

Во Франции заявили о готовности временно отозвать пенсионную реформу

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что правительство страны готово пойти на уступки и временно исключить из проекта пенсионной реформы повышение с 62 до 64 лет возраста, с которого пенсия выплачивается в полном объеме.
Lenta.ru вчера в 11:36
Теннис

С. Уильямс и Возняцки проиграли в парном финале соревнований в Окленде

Американка Серена Уильямс и датчанка Каролина Возняцки не сумели выиграть парный трофей на турнире в Окленде (Новая Зеландия).
Чемпионат 03:33
Армия и оружие

CNN: Американские военные в Ираке были предупреждены об ударе Ирана

Американские военные в Ираке были предупреждены о ракетном ударе со стороны Ирана за 2,5 часа до обстрела.
RT на русском 01:35
Политика

Поклонская рассказала о проблемах с получением паспортов в Крыму

РИА Новости вчера в 08:05
Кино

Российский фильм «Дылда» получил приз на кинофестивале в США

Радио Комсомольская правда вчера в 20:45
Футбол

«Малага» уволила тренера из-за скандального видео

Руководство "Малаги" приняло решение отправить в отставку Виктора Санчеса дель Амо с поста главного тренера.
Soccer.ru вчера в 16:31
Происшествия

Три человека погибли в ДТП под Рязанью

В столкновении двух автомобилей в Рязанской области погибли три человека, еще восемь получили тяжелые травмы.
Российская газета 03:10
Происшествия

Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве

Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Вести.Ru вчера в 17:34
Хоккей

Сборная Востока выиграла Кубок вызова МХЛ

Спорт-Экспресс вчера в 08:56
Футбол

«Реал» выиграет у «Атлетико» в матче за Суперкубок Испании 12 января

«Реал» и «Атлетико» сыграют 12-го января в финале Суперкубка Испании.
ODDS.ru вчера в 08:57
Космос

В конце марта с Байконура запустят два спутника серии «Экспресс»

Запуск двух телекоммуникационных спутников серии «Экспресс» с космодрома Байконур запланирован на март, рассказал генеральный директор компании «Информационные спутниковые системы» им. академика М. Ф. Решетнева Николай Тестоедов 11 января.
REGNUM вчера в 07:52
Политика

Киев выплатит по $8,3 тысячи семьям погибших в Тегеране украинцев

RT на русском вчера в 15:08
Общество

Горбачев призвал отменить длинные выходные в России

Бывший президент СССР Михаил Горбачев в беседе с Ura.ru раскритиковал длинные выходные в России, призвав отказаться от подобной практики.
РИА Новости вчера в 16:36
Экономика

В ЦБ рассказали о новых вариантах пенсионных выплат

Пока предлагается один стандартный вариант такого плана, хотя пенсионные фонды смогут предлагать и другие, рассказал первый зампред Банка России Сергей Швецов в интервью "Российской газете".
Российская газета 10 января в 22:00
Технологии

Гарнитура Thermaltake RIING Pro RGB 7.1 формирует объёмный звук

3DNews 01:09
Политика

На Украине предлагают отпраздновать 450-летие сожжения Москвы татарами

Бывший депутат Верховной рады Украины и глава экстремистской организации «Меджлис крымскотатарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Рефат Чубаров предложил отпраздновать «450-летие сожжения Москвы».
REGNUM 03:34
Общество

Ученые объяснили резкое потепление климата в России

Специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал в интервью "Российской газете", почему в России потепление климата происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете.
РИА Новости вчера в 23:30
Происшествия

На заводе в Белгородской области произошёл хлопок газовоздушной смеси

Пятеро госпитализированы после хлопка газовоздушной смеси на комбикормовом заводе в Белгородской области, сообщили в экстренных службах региона.
RT на русском вчера в 14:53
Политика

ЦИК Абхазии обсудит 12 января назначение новых выборов президента

ЦИК Абхазии обсудит на заседании в воскресенье назначение даты новых выборов президента после того, как итоги предыдущего голосования были отменены Верховным судом страны, сообщил ТАСС глава комиссии Тамаз Гогия.
ТАСС 03:14
Происшествия

В Кузбассе турист погиб, наткнувшись на собственную лыжу

В какой-то момент упал на склоне и наткнулся на собственную лыжу.
РИА Новости вчера в 23:50
Общество

Роспотребнадзор дал советы по профилактике болезни Альцгеймера

Роспотребнадзор 12 января дал рекомендации по профилактике болезни Альцгеймера.
Известия вчера в 20:36
Армия и оружие

Министр обороны Британии допустил уход США от «лидерства в мире»

Британии следует меньше полагаться на США в военной сфере, заявил в интервью The Sunday Times министр обороны страны Бен Уоллес.
РБК вчера в 22:50
Экономика

«Известия»: крупнейшие банки отказались выдавать кредиты в магазинах

Большинство крупнейших российских банков за последние три года отказались от выдачи кредитов в магазинах (POS-займы), пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование "БКС Премьер".
РИА Новости вчера в 22:56
Политика

Зеленский отреагировал на заявление Ирана по сбитому самолету

Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал в Facebook признание Тегерана по поводу потерпевшего катастрофу украинского пассажирского самолета.
Аргументы и Факты вчера в 02:56
Политика

Путин призвал чиновников разобраться с проблемами водоснабжения Крыма

Президент Российской Федерации Владимир Путин попросил властей Крымского полуострова решить проблемы водоснабжения, водоотведения, а также разобраться с другими отраслями.
iReactor 10 января в 08:15
Общество

Штрафы за завышение стоимости услуг ЖКХ хотят ввести в России

Правительство России предлагает ввести штрафы для ресурсоснабжающих организаций за превышение стоимости услуг ЖКХ.
EastRussia 09 января в 21:41
Политика

Ирак начал обсуждать с Россией возможность покупки С-400

Члены иракского парламента заявили, что Ирак начал обсуждать с российской стороной возможность покупки ЗРК С-400, пишет The Wall Street Journal.
Газета.Ru 01:34
Армия и оружие

CNN: США вышлют из страны более десятка саудовских военнослужащих

Более десятка проходящих подготовку в США военнослужащих Саудовской Аравии будут высланы из страны по результатам проверки, последовавшей за стрельбой на военной базе во Флориде, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 22:39
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