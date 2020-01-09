с чего всё началось

Правительство России опубликовало прогнозный план приватизации на 2020–2022 годы, одобренный в конце декабря. В план вошли семь крупных компаний, в числе которых — ВТБ, «Совкомфлот», а также Махачкалинский и Новороссийский порты.

Политика Медведев призвал запретить никотиносодержащие смеси на территории ЕАЭС Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил с инициативой полностью запретить торговлю никотиносодержащими смесями на всей территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Общество Обвиняемый в клевете на Усманова журналист получил убежище в Латвии Власти Латвии предоставили политическое убежище журналисту "Росбалта" Александру Швареву, объявленному в розыск по обвинению в клевете на бизнесмена Алишера Усманова, а также в вымогательстве более 3 млн рублей.

Происшествия Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.

Экономика Лукашенко ввел экологический налог на транзит нефти Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал постановление, в соответствии с которым в стране вводится экологический налог на транзит нефти, передает «РИА Новости» 10 января со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.

Футбол Вальверде согласовал свой уход из «Барселоны» Испанский журналист Гонсало Миро сообщил, что главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде покинет клуб по окончании текущего сезона.

Общество Супруга принца Гарри вернулась из Великобритании в Канаду По данным издания, супруги оставили своего первенца — восьмимесячного Арчи — в Канаде перед тем, как ненадолго вернуться в Великобританию и объявить о решении отказаться от статуса старших членов британской королевской семьи.

Происшествия В Мексике ребенок открыл стрельбу в школе, есть жертвы Ребенок 12-ти лет открыл стрельбу в колледже Сервантеса в городе Торреоне к северу от столицы Мексики, власти подтвердили гибель преподавательницы и самого нападавшего, шесть человек ранены.

Политика Филарет отозвал подпись под документом о слиянии церквей на Украине Раскольник Филарет Денисенко отозвал свою подпись под постановлением поместного собора, которое стало основанием для регистрации так называемой Православной церкви Украины, сообщила пресс-служба его церковной структуры.

Происшествия Омская школьница зарезала мать, заставшую ее в постели с любовником Настоящая семейная драма разыгралась в ночь на 31 декабря в Омске, где 15-летняя девочка вместе с 18-летним возлюбленным жестоко расправилась с заставшей ее в интимный момент матерью, сообщает региональное управление СКР.

Финансы Курс доллара опустился ниже 61 рубля В последний раз курс доллара находился ниже отметки в 61 рубль 22 мая 2018 года.

Политика Пушков прокомментировал слова Киева о потерях из-за «Турецкого потока» Напомним, что слова Пушкова стали ответом на заявление главы «Оператора ГТС Украины», что Киев не будет получать порядка 450 миллионов долларов в год из-за запуска «Турецкого потока».

Политика США не намерены обсуждать с Ираком вывод войск США не намерены обсуждать с Ираком вывод своих войск, заявил Госдепартамент в ответ на требование исполняющего обязанности премьер-министра Ирака Аделя Абд аль-Махди прислать делегацию для проработки этого вопроса.