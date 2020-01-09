Экономика

КоммерсантъКоммерсантъОпубликован план приватизации на 2020–2022 годы

Правительство России опубликовало прогнозный план приватизации на 2020–2022 годы, одобренный в конце декабря. В план вошли семь крупных компаний, в числе которых — ВТБ, «Совкомфлот», а также Махачкалинский и Новороссийский порты.
Читать в источнике
Комментировать971
с чего всё началось
"Предусматривается приватизация <...> находящихся в федеральной собственности акций 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия Российской Федерации в 13 обществах с ограниченной ответственностью, более одной тысячи объектов другого имущества государственной казны", — говорится в распоряжении, опубликованном на сайте
 кабмина.
РИА Новостивчера в 02:16

Подробнее о событии

Правительство предложило приватизировать туалет «на одно очко» на Дальнем Востоке

URA.Ru07:26

Аэропорт «Элиста» планируют продать

REGNUM07:40

В правительстве утвердили прогнозный план приватизации на 2020 - 2022 годы

ТАССвчера в 01:14

Фирму «Мелодия» и издательство «Художественная литература» решили пустить с молотка

Парламентская газетавчера в 08:39

Правительство опубликовало план приватизации до 2022 года

РБКвчера в 03:02

Правительство утвердило план приватизации на 2020-2022 годы

РИА Новостивчера в 02:16

Что правительство намерено приватизировать в ближайшие три года

RT на русскомвчера в 11:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 12:09, Ашберн
Происшествия

В Иране назвали причину задержки вылета разбившегося Boeing

РИА Новости 08:10
Политика

NYT опубликовала видео возможного попадания иранской ракеты в самолет

Аргументы и Факты вчера в 20:25
Политика

Медведев призвал запретить никотиносодержащие смеси на территории ЕАЭС

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил с инициативой полностью запретить торговлю никотиносодержащими смесями на всей территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
RT на русском 06:51
Общество

Обвиняемый в клевете на Усманова журналист получил убежище в Латвии

Власти Латвии предоставили политическое убежище журналисту "Росбалта" Александру Швареву, объявленному в розыск по обвинению в клевете на бизнесмена Алишера Усманова, а также в вымогательстве более 3 млн рублей.
Интерфакс 08:17
Политика

Помпео заявил о возможной вине Ирана в крушении украинского самолёта

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил о том, что украинский лайнер, потерпевший крушение в Тегеране, вероятно, был сбит иранской ракетой.
Профиль 11:39
Происшествия

Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников

Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.
РБК 04:11
Происшествия

Умер бывший участник группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов

РБК 06:41
Экономика

Лукашенко ввел экологический налог на транзит нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал постановление, в соответствии с которым в стране вводится экологический налог на транзит нефти, передает «РИА Новости» 10 января со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.
Известия 10:51
Футбол

Вальверде согласовал свой уход из «Барселоны»

Испанский журналист Гонсало Миро сообщил, что главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде покинет клуб по окончании текущего сезона.
Чемпионат 11:15
Шоу-бизнес

Юрий Антонов перенес операцию на колене

ТВ Центр вчера в 12:07
Экономика

«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по активам в Крыму

«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по крымским активам. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
RT на русском 05:57
Наука

Зеленый чай в больших количествах ведет к продлению жизни

Анализ результатов исследования показал, что люди, регулярно пьющие чай, имеют меньше шансов заболеть атеросклерозом, инсультом и ишемической болезнью сердца.
Московский Комсомолец в Марий Эл вчера в 09:31
Общество

Супруга принца Гарри вернулась из Великобритании в Канаду

По данным издания, супруги оставили своего первенца — восьмимесячного Арчи — в Канаде перед тем, как ненадолго вернуться в Великобританию и объявить о решении отказаться от статуса старших членов британской королевской семьи.
REGNUM 06:41
Происшествия

Автобус с детьми попал в серьёзное ДТП в Пермском крае

По сообщению регионального ГУ МВД, участниками ДТП стали фура, автобус и несколько легковых автомобилей.
RT на русском 08:54
Политика

Путин раскритиковал чиновников за проблемы с водоснабжением в Крыму

Президент России Владимир Путин провёл в Ялте совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.
RT на русском 11:18
Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Российская газета вчера в 07:49
Происшествия

Трое студентов-медиков семь часов делали ампутацию ноги

На семь часов затянули операцию по ампутации ноги три неопытных студента-медика.
Вести.Ru 01:35
Происшествия

В Мексике ребенок открыл стрельбу в школе, есть жертвы

Ребенок 12-ти лет открыл стрельбу в колледже Сервантеса в городе Торреоне к северу от столицы Мексики, власти подтвердили гибель преподавательницы и самого нападавшего, шесть человек ранены.
РИА Новости 12:03
Политика

Филарет отозвал подпись под документом о слиянии церквей на Украине

Раскольник Филарет Денисенко отозвал свою подпись под постановлением поместного собора, которое стало основанием для регистрации так называемой Православной церкви Украины, сообщила пресс-служба его церковной структуры.
РИА Новости 07:09
Происшествия

Омская школьница зарезала мать, заставшую ее в постели с любовником

Настоящая семейная драма разыгралась в ночь на 31 декабря в Омске, где 15-летняя девочка вместе с 18-летним возлюбленным жестоко расправилась с заставшей ее в интимный момент матерью, сообщает региональное управление СКР.
Вести.Ru вчера в 02:45
Финансы

Курс доллара опустился ниже 61 рубля

В последний раз курс доллара находился ниже отметки в 61 рубль 22 мая 2018 года.
ТАСС 11:01
Политика

Медведеву доложили об уровне безопасности полетов на Ближнем Востоке

Премьер-министру Дмитрию Медведеву доложили итоги проверки безопасности полетов и туризма на Ближнем Востоке.
Комсомольская правда 11:39
Спорт

Никитина и Третьяков выиграли этап Кубка мира во Франции

Скелетонистка Елена Никитина стала победительницей четвертого этапа Кубка мира, который проходит во Франции на горнолыжном курорте Ла-Плань.
ProstoProSport 10:54
Армия и оружие

Российский корабль нагнал эсминец США в Аравийском море

Российский военный корабль опасно сблизился с американским эсминцем «Фаррагут» (USS Farragut) в Аравийском море.
Lenta.ru 11:06
Политика

Пушков прокомментировал слова Киева о потерях из-за «Турецкого потока»

Напомним, что слова Пушкова стали ответом на заявление главы «Оператора ГТС Украины», что Киев не будет получать порядка 450 миллионов долларов в год из-за запуска «Турецкого потока».
iReactor вчера в 11:59
Политика

США не намерены обсуждать с Ираком вывод войск

США не намерены обсуждать с Ираком вывод своих войск, заявил Госдепартамент в ответ на требование исполняющего обязанности премьер-министра Ирака Аделя Абд аль-Махди прислать делегацию для проработки этого вопроса.
РИА Новости 10:21
Кино

Скотт Дерриксон покинул режиссёрское кресло сиквела «Доктора Стрэнджа»

Игромания.ру 05:08
Политика

FT узнала о планах Лондона наказать россиян за нарушения прав человека

Ограничительные меры будут введены за нарушение прав человека. Они включают в себя заморозку активов подозреваемых в Великобритании.
РБК 02:22
Культура

После 28 лет в эфире закрыли телешоу «Сам себе режиссер»

Piter.tv 09:12
Экономика

В России впервые с 2015 года упали продажи одежды и обуви

В России в 2019 году впервые с 2014 года сократились продажи обуви и аксессуаров в стране в 2019 году сократились на 3–4%, до 2,26–2,29 трлн рублей, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на данные аналитиков Fashion Consulting Group (FCG).
Интерфакс 03:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное