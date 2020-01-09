Экономика
КоммерсантъОпубликован план приватизации на 2020–2022 годы
Правительство России опубликовало прогнозный план приватизации на 2020–2022 годы, одобренный в конце декабря. В план вошли семь крупных компаний, в числе которых — ВТБ, «Совкомфлот», а также Махачкалинский и Новороссийский порты.
Читать в источнике
Оценить1325
с чего всё началось
"Предусматривается приватизация <...> находящихся в федеральной собственности акций 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия Российской Федерации в 13 обществах с ограниченной ответственностью, более одной тысячи объектов другого имущества государственной казны", — говорится в распоряжении, опубликованном на сайте кабмина.РИА Новостивчера в 02:16
Подробнее о событии
Показать все источники
Фирму «Мелодия» и издательство «Художественная литература» решили пустить с молотка
Парламентская газетавчера в 08:39
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 12:09, Ашберн
Политика
NYT опубликовала видео возможного попадания иранской ракеты в самолет
Политика
Медведев призвал запретить никотиносодержащие смеси на территории ЕАЭС
Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил с инициативой полностью запретить торговлю никотиносодержащими смесями на всей территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Общество
Обвиняемый в клевете на Усманова журналист получил убежище в Латвии
Власти Латвии предоставили политическое убежище журналисту "Росбалта" Александру Швареву, объявленному в розыск по обвинению в клевете на бизнесмена Алишера Усманова, а также в вымогательстве более 3 млн рублей.
Политика
Помпео заявил о возможной вине Ирана в крушении украинского самолёта
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил о том, что украинский лайнер, потерпевший крушение в Тегеране, вероятно, был сбит иранской ракетой.
Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.
Экономика
Лукашенко ввел экологический налог на транзит нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал постановление, в соответствии с которым в стране вводится экологический налог на транзит нефти, передает «РИА Новости» 10 января со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.
Футбол
Вальверде согласовал свой уход из «Барселоны»
Испанский журналист Гонсало Миро сообщил, что главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде покинет клуб по окончании текущего сезона.
Шоу-бизнес
Юрий Антонов перенес операцию на колене
Экономика
«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по активам в Крыму
«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по крымским активам. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
Наука
Зеленый чай в больших количествах ведет к продлению жизни
Анализ результатов исследования показал, что люди, регулярно пьющие чай, имеют меньше шансов заболеть атеросклерозом, инсультом и ишемической болезнью сердца.
Общество
Супруга принца Гарри вернулась из Великобритании в Канаду
По данным издания, супруги оставили своего первенца — восьмимесячного Арчи — в Канаде перед тем, как ненадолго вернуться в Великобританию и объявить о решении отказаться от статуса старших членов британской королевской семьи.
Происшествия
Автобус с детьми попал в серьёзное ДТП в Пермском крае
По сообщению регионального ГУ МВД, участниками ДТП стали фура, автобус и несколько легковых автомобилей.
Политика
Путин раскритиковал чиновников за проблемы с водоснабжением в Крыму
Президент России Владимир Путин провёл в Ялте совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Происшествия
Трое студентов-медиков семь часов делали ампутацию ноги
На семь часов затянули операцию по ампутации ноги три неопытных студента-медика.
Происшествия
В Мексике ребенок открыл стрельбу в школе, есть жертвы
Ребенок 12-ти лет открыл стрельбу в колледже Сервантеса в городе Торреоне к северу от столицы Мексики, власти подтвердили гибель преподавательницы и самого нападавшего, шесть человек ранены.
Политика
Филарет отозвал подпись под документом о слиянии церквей на Украине
Раскольник Филарет Денисенко отозвал свою подпись под постановлением поместного собора, которое стало основанием для регистрации так называемой Православной церкви Украины, сообщила пресс-служба его церковной структуры.
Происшествия
Омская школьница зарезала мать, заставшую ее в постели с любовником
Настоящая семейная драма разыгралась в ночь на 31 декабря в Омске, где 15-летняя девочка вместе с 18-летним возлюбленным жестоко расправилась с заставшей ее в интимный момент матерью, сообщает региональное управление СКР.
Финансы
Курс доллара опустился ниже 61 рубля
В последний раз курс доллара находился ниже отметки в 61 рубль 22 мая 2018 года.
Политика
Медведеву доложили об уровне безопасности полетов на Ближнем Востоке
Премьер-министру Дмитрию Медведеву доложили итоги проверки безопасности полетов и туризма на Ближнем Востоке.
Спорт
Никитина и Третьяков выиграли этап Кубка мира во Франции
Скелетонистка Елена Никитина стала победительницей четвертого этапа Кубка мира, который проходит во Франции на горнолыжном курорте Ла-Плань.
Армия и оружие
Российский корабль нагнал эсминец США в Аравийском море
Российский военный корабль опасно сблизился с американским эсминцем «Фаррагут» (USS Farragut) в Аравийском море.
Политика
Пушков прокомментировал слова Киева о потерях из-за «Турецкого потока»
Напомним, что слова Пушкова стали ответом на заявление главы «Оператора ГТС Украины», что Киев не будет получать порядка 450 миллионов долларов в год из-за запуска «Турецкого потока».
Политика
США не намерены обсуждать с Ираком вывод войск
США не намерены обсуждать с Ираком вывод своих войск, заявил Госдепартамент в ответ на требование исполняющего обязанности премьер-министра Ирака Аделя Абд аль-Махди прислать делегацию для проработки этого вопроса.
Политика
FT узнала о планах Лондона наказать россиян за нарушения прав человека
Ограничительные меры будут введены за нарушение прав человека. Они включают в себя заморозку активов подозреваемых в Великобритании.
Экономика
В России впервые с 2015 года упали продажи одежды и обуви
В России в 2019 году впервые с 2014 года сократились продажи обуви и аксессуаров в стране в 2019 году сократились на 3–4%, до 2,26–2,29 трлн рублей, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на данные аналитиков Fashion Consulting Group (FCG).