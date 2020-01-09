с чего всё началось

Правительство России опубликовало прогнозный план приватизации на 2020–2022 годы, одобренный в конце декабря. В план вошли семь крупных компаний, в числе которых — ВТБ, «Совкомфлот», а также Махачкалинский и Новороссийский порты.

Общество В аэропорту Дубая из-за дождей задержаны десятки рейсов Объединенные Арабские Эмираты оказались под властью сильного циклона, в результате затоплений отложены десятки рейсов в международном аэропорту Дубая, сообщило в субботу управление аэропортов эмирата.

Шоу-бизнес СМИ: Заворотнюк выписали из клиники Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк покинула клинику, в которой проходила курс лечения, утверждает Свободная пресса.

Экономика ЦБ рассказал о выплатах по новой добровольной пенсионной схеме По новой пенсионной схеме — гарантированном пенсионном плане (ГПП) — человек сможет выбрать из двух вариантов: сразу получить все накопленные средства, заплатив налог на доход, либо получить пожизненный пенсионный план, рассказал первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов в интервью «Российской газете».

Общество Ученые объяснили резкое потепление климата в России Специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал в интервью "Российской газете", почему в России потепление климата происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете.

Общество В Дортмунде проходит эвакуация из-за бомб времен Второй мировой войны Одна из крупнейших для немецкого Дортмунда эвакуаций началась в воскресенье из-за подозрений на наличие в городе бомб времен Второй мировой войны, сообщается в официальном аккаунте города в Twitter.

Политика Генассамблея ООН временно лишила семь стран права голоса Венесуэла, Гамбия, Йемен, Лесото, Ливан, Тонга и Центрально-Африканская Республика лишены права голоса в Генассамблее ООН из-за неуплаты взносов в бюджет организации в течение двух лет.

Здоровье Защитница барнаульского сквера от Radisson просит губернатора отложить продажу «Модеста» Один из инициаторов движения против строительства отеля Radisson в сквере на площади Сахарова в Барнауле Татьяна Труфанова попросила губернатора еще и отложить продажу акций «Модест» - предприятия-производителя детского питания и диетических продуктов.

Происшествия Скончался мальчик из Нижнего Тагила, которому прострелили голову В больнице Екатеринбурга 12 января, не приходя в сознание, скончался Егор Коркунов, которому в августе 2019 года пьяный дачник прострелил голову в коллективном саду № 7 НТМК под Нижним Тагилом.

Экономика Лукашенко ввел огромный налог на транзит российской нефти Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении экологического налога на транзит нефти по территории страны, сообщает пресс-служба главы государства.

Общество Генконсул РФ опроверг задержание Евгения Пригожина в ФРГ Генконсул России в Мюнхене Сергей Ганжа опроверг сообщения о задержании российского бизнесмена Евгения Пригожина в Германии, сообщает «Интерфакс».