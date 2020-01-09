Экономика

КоммерсантъКоммерсантъОпубликован план приватизации на 2020–2022 годы

Правительство России опубликовало прогнозный план приватизации на 2020–2022 годы, одобренный в конце декабря. В план вошли семь крупных компаний, в числе которых — ВТБ, «Совкомфлот», а также Махачкалинский и Новороссийский порты.
Читать в источнике
Комментировать1092
с чего всё началось
"Предусматривается приватизация <...> находящихся в федеральной собственности акций 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия Российской Федерации в 13 обществах с ограниченной ответственностью, более одной тысячи объектов другого имущества государственной казны", — говорится в распоряжении, опубликованном на сайте
 кабмина.
РИА Новости09 января в 02:16

Подробнее о событии

В план приватизации госактивов вошли ФГУП и десять объектов в Удмуртии

REGNUMвчера в 14:02

Эксперт оценил утверждённый правительством план приватизации

RT на русском09 января в 12:06

Правительство утвердило план приватизации на 2020-2022 годы

РИА Новости09 января в 02:16

Фирму «Мелодия» и издательство «Художественная литература» решили пустить с молотка

Парламентская газета09 января в 08:39

Правительство опубликовало план приватизации до 2022 года

РБК09 января в 03:02

Эксперты оценили план приватизации, утвержденный правительством

Газета.Ru09 января в 10:18

В правительстве утвердили прогнозный план приватизации на 2020 - 2022 годы

ТАСС09 января в 01:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 07:53, Ашберн
Политика

Зеленский обратится к украинцам после разговора с президентом Ирана

Президент Украины Владимир Зеленский обратится к народу страны в связи с признанием вины Ирана в крушении украинского самолета в аэропорту Тегерана, сообщает на странице офиса главы государства в Facebook.
Газета.Ru 05:25
Общество

Крупнейшая пресноводная рыба в мире объявлена вымершей

Китайских веслоносов, или Psephurus gladius, ранее обитавших в реке Янцзы, официально объявили вымершими.
Московский Комсомолец 09 января в 08:29
Происшествия

Бочкарева призналась в хранении наркотиков

Актриса Наталья Бочкарева признала вину в хранении запрещенного вещества, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru вчера в 07:24
Экономика

Благоустройство Москвы стоит дороже нацпроектов

Нацпроект «Здравоохранение» обходится федеральному бюджету в 264 млрд рублей, что меньше суммы затраченной на благолепие Москвы, сообщает DEITA.
Deita.ru 09 января в 22:45
Политика

Путин и Меркель начали встречу в Кремле

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель начали встречу в Кремле.
RT на русском 06:53
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом в Орловской области погибли три человека

Жертвами ДТП в Кромском районе Орловской области стали как минимум три человека, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
РИА Новости 04:09
Политика

Зеленский потребовал от Ирана полного признания вины в крушении Boeing

Lenta.ru 01:49
Политика

В МАУ заявили, что оснований для отмены рейса из Тегерана не было

8 января Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана.
ТАСС 06:34
Происшествия

СК возбудил уголовное дело после издевательств над ребенком в Омске

СК возбудил уголовное дело об истязании четырехлетнего ребенка в Омске. Об этом сообщило агентство «РИА Новости» в субботу, 11 января.
Известия 05:33
Происшествия

Пропавшего футболиста съели акулы в Австралии

Тело пропавшего футболиста Эрика Биригитти обнаружили объеденным акулами на австралийском побережье. Об этом пишет Newsweek 10 января.
Известия 06:35
Армия и оружие

В Киеве заявили, что у России «нет надводного флота»

Газета.Ru 03:23
Политика

В Абхазии отменили итоги президентских выборов после событий в Сухуме

Кассационная коллегия Верховного суда Абхазии отменила решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и назначила повторные выборы президента республики, говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте ВС. В соответствии с документом итоги второго тура выборов, состоявшихся 8 сентября, признаны несостоявшимися, а протоколы ЦИК — недействительными.
РБК вчера в 14:39
Происшествия

Два сейфа с деньгами и 16 дорогих автомобилей украли у фирмы в Москве

Два сейфа с деньгами и 16 автомобилей представительского класса были похищены на предприятии в Москве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
Газета.Ru 04:37
Происшествия

В Китае первый человек умер от неизвестного ранее вируса

В китайском городе Ухань 61-летний мужчина умер от пневмонии, которая стала результатом неизвестного ранее вируса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные городского медицинского управления.
РБК вчера в 22:13
Политика

В Абхазии завели уголовное дело после протестов в Сухуме

Генпрокуратура Абхазии сообщила о возбуждении уголовного дела по факту массовых беспорядков, которые произошли во время протестов в Сухуме 9 января.
РБК 07:25
Общество

Вильфанд предупредил москвичей о рекордном потеплении

На грядущей неделе в Москве будет аномально тепло — воздух прогреется до +4 градусов.
Известия 05:37
Футбол

Первушин: есть идея пригласить Жиркова в «Тамбов»

Чемпионат 03:43
Политика

Путин потребовал улучшить качество жизни крымчан

Интерфакс вчера в 07:32
Общество

Российским школьникам начнут выдавать аттестаты по-новому

Российским школьникам начнут по-новому выдавать документы об основном общем и среднем общем образовании.
Lenta.ru 03:55
Политика

В Совфеде прокомментировали признание вины Ираном за сбитый самолет

В Совете Федерации считают, что признание Ираном вины в крушении украинского самолета должно закрыть этот трагический инцидент.
Известия 00:22
Гаджеты

Компания ASRock выпустит карту расширения Hyper Quad M.2

Известно, что анонсированная карта позволит устанавливать в компьютер одновременно несколько твердотельных накопителей –SSD.
Goroday.ru вчера в 08:31
Авто

В Германии недорого продают 34 военных Mercedes-Benz G-класса

Немецкий автодилер Autohaus Lorinser выставил на продажу 34 военных внедорожника Mercedes-Benz G-Class по бросовым ценам.
Автоновости дня 04:55
Экономика

«Нафтогаз» подаст обновленные иски к РФ по активам в Крыму

В сентябре 2017 года "Нафтогаз" подал иск против РФ в Международный трибунал с требованием возместить убытки в связи с потерей активов в Крыму.
ТАСС вчера в 05:56
Общество

Скончался султан Омана, правивший страной полвека

К власти Кабус бен Саид Аль Саид пришел в 1970 году путем бескровного дворцового переворота, свергнув своего отца.
BFM.ru 07:00
Армия и оружие

Система ПВО Ирана приняла украинский «Боинг» за крылатую ракету

Система ПВО Ирана приняла самолет «Боинг-737» «Международных авиалиний Украины» за крылатую ракету, заявил командующий Военно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде.
ФАН 07:41
Происшествия

В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы

В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".
РИА Новости вчера в 07:02
Политика

Трамп намерен требовать компенсации в случае вывода войск из Ирака

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае вывода американских войск из Ирака Багдад должен заплатить Вашингтону за строительство военных баз и посольств на территории этого государства.
RT на русском 06:23
Кино

Комедия «Холоп» собрала в прокате почти 2 млрд рублей

Культуромания 09 января в 12:22
Общество

Российским школьникам пообещали проблемы из-за слова «ветеран»

Российским школьникам пообещали проблемы из-за слова «ветеран»: написание слова с большой буквы несет в себе риски.
Lenta.ru 07:22
Здоровье

Провоцирующие рак и болезни сердца продукты назвал врач-кардиолог

Известный врач-кардиолог Джамал Шаабан из Египта выделил и назвал некоторые продукты, способные вызывать рак и болезни сердца, об этом сообщает издание The Times Hub.
Ugpressa.ru вчера в 12:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное