с чего всё началось

Правительство России утвердило план приватизации на период 2020-2022 годов. Новая продажа федеральной собственности должна приносить по 3,6 миллиарда рублей каждый год, сообщается на сайте правительства.

Футбол Видар Кьяртанссон и Виталий Денисов покидают «Рубин» Видар Кьяртанссон пришел в «Рубин» в июле 2019 года, сыграл за команду 16 матчей в премьер-лиге и 1 — в Кубке страны, отметился одним голом и одной голевой передачей.

Футбол «Интер» предложил контракт Эриксену Игроку «нерадзурри» предложили долгосрочный трудовой договор, который будет рассчитан до лета 2024-го года.

Политика В КНДР рассказали об условиях переговоров с США о денуклеаризации Северная Корея не пойдёт на переговоры с США о снятии части санкций ООН с КНДР в обмен на полную денуклеаризацию страны, заявил советник северокорейского МИД Ким Ке Гван.

Экономика Система быстрых платежей стала платной С января Банк России стал взимать плату с банков за переводы в Системе быстрых платежей (СБП) - от 5 копеек до 3 рублей в зависимости от суммы, большинство банков-участников решили поэтому ввести комиссии для клиентов.

Происшествия В Китае первый человек умер от неизвестного ранее вируса В китайском городе Ухань 61-летний мужчина умер от пневмонии, которая стала результатом неизвестного ранее вируса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные городского медицинского управления.

Авто В Германии продают 34 военных Гелика по заманчивым ценам Немецкая компания Autohaus Lorinser, являющаяся дилером Mercedes-Benz, выставила на продажу сразу 34 внедорожника G-класса по привлекательным ценам — почти все стоят меньше 20 000 евро (1,36 миллиона рублей), тогда как новый Гелик обойдётся минимум в 7 940 000 рублей.