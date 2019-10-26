с чего всё началось

Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере первой Калининградской области. Вероятный ход развития соответствующих военных действий и последующие перспективы прогнозирует старший научный сотрудник Джеймстаунского фонда (США) доктор Ричард Хукер.

Политика Reuters: Трамп 27 октября намерен сделать «важное заявление» Ранее американский лидер написал на своей странице в Twitter об "очень значительном событии", которое произошло недавно, однако не пояснил, о чем именно идет речь.

Общество Британский журналист совершил каминг-аут перед главой МВД Чечни Британский журналист американского телеканала ABC Джеймс Лонгман признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации в "тюрьме для геев" в Чечне перед главой МВД республики Апти Алаудиновым.

Авто Названы 3 лучшие подержанные иномарки за 300 тыс. рублей Специалисты, работающие на рынке подержанных автомобилей иностранного производства, назвали 3 лучшие, по их мнению модели, которые можно приобрести за сумму до 300 тысяч рублей.

Происшествия Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете Выяснилось, что они, выпив, "совершали действия развратного характера, на замечания пассажиров и членов экипажа не реагировали", сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД России по ДФО.

Общество «Победа» передумала резко повышать цены на билеты Российский лоукостер «Победа» повысит цены на перелеты из-за границы в Россию не на 25 евро (более 1770 рублей), как планировалось ранее, а на пять евро (около 350 рублей).

Политика Пушков: Германия не созрела для отмены санкций Из-за санкций ФРГ уже потеряла более €100 млрд, напомнил Пушков, отметив, что стоящую так дорого и не приносящую результатов политику нужно менять на другую.

Путешествия В России за полцены продают путевки в Турцию В нашей стране туроператоры начали предлагать путевки в Турцию на лето следующего года со скидкой до пятидесяти процентов – такие скидки продлятся максимум до конца ноября, после цены начнут расти Практически все крупные туристические компании в нашей стране или уже начали продавать туры в Турцию с огромными скидками, или приступят к этому совсем скоро.

Экономика ЦБ намерен внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий Банк России хочет внедрить в Систему быстрых платежей переводы из бюджета в адрес физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года.

Наука В туннелях Монтесумы найдены загадочные барельефы доиспанской эпохи Загадочные рисунки и барельефы (всего одиннадцать изображений) доколумбовой эпохи найдены учеными-археологами в туннелях Монтесумы (Мексика), информирует пресс-служба Национального института антропологии и истории (INAH).

Общество Премьер Ирака поручил направить спецназ против протестующих Премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди на фоне проходящих в стране антиправительственных протестов приказал развернуть на улицах Багдада элитные контртеррористические спецподразделения, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в сфере безопасности.