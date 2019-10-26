Армия и оружие
Lenta.ruОпубликован план захвата Калининградской области Польшей и США
Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере первой Калининградской области. Вероятный ход развития соответствующих военных действий и последующие перспективы прогнозирует старший научный сотрудник Джеймстаунского фонда (США) доктор Ричард Хукер.
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с чего всё началось
Автор исследования, старший научный сотрудник фонда Ричард Хукер в нем пишет, что Североатлантическому альянсу (НАТО) следует рассмотреть перспективу захвата Калининградской области в случае вооруженного столкновения.Известия19:20
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Американские стратеги призвали поляков «пожертвовать собой» при захвате Калининграда
Радио Голос Балтии02:22
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