Армия и оружие
Lenta.ruОпубликован план захвата Калининградской области Польшей и США
Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере первой Калининградской области. Вероятный ход развития соответствующих военных действий и последующие перспективы прогнозирует старший научный сотрудник Джеймстаунского фонда (США) доктор Ричард Хукер.
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с чего всё началось
Автор исследования, старший научный сотрудник фонда Ричард Хукер в нем пишет, что Североатлантическому альянсу (НАТО) следует рассмотреть перспективу захвата Калининградской области в случае вооруженного столкновения.Известиявчера в 19:20
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