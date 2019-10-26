с чего всё началось

Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере первой Калининградской области. Вероятный ход развития соответствующих военных действий и последующие перспективы прогнозирует старший научный сотрудник Джеймстаунского фонда (США) доктор Ричард Хукер.

Политика Трамп 27 октября намерен сделать «важное заявление» "Президент США сделает важное заявление завтра утром в 9 часов из Белого дома", - говорится в тексте.

Фигурное катание Трусова победила на этапе Гран-при Skate Canada, Медведева стала пятой Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на втором этапе Гран-при в Канаде, обновив мировые рекорды по набранным баллам в произвольной программе и по сумме двух программ.

Экономика Кремль отреагировал на планы Белоруссии взять деньги у Китая В Кремле считают суверенным правом Белоруссии переговоры о кредите с Китаем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Общество Неурожай грибов и ягод стал причиной нашествия медведей в Забайкалье Вызванная неурожаем ягод, грибов и орехов миграция медведей представляет угрозу жителям Забайкалья.

Политика Экс-посол Австрии назвал условие отмены антироссийских санкций Бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр заявил, что для отмены антироссийских санкций необходима поддержка группы стран.

Армия и оружие Минобороны показало доказательства контрабанды США нефти из Сирии Фото, по данным ведомства, подтверждают, что сирийская нефть и до, и после разгрома террористов в Заевфратье под охраной военнослужащих США активно добывалась и направлялась бензовозами из Сирии.

Футбол Тедеско поделился мыслями о тактике перед игрой с «Локомотивом» Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско поделился мыслями о тактике перед игрой с "Локомотивом" в рамках 14-го тура чемпионата России по футболу.

Политика Российский политолог предложил два варианта решение проблемы Донбасса Синельников-Оришак предложил два варианта развития событий, если Украина откажется выполнять "формулу Штайнмайера" и Минские соглашения.

Политика Экономике Украины предрекли сильный удар Экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что энергетический сектор Украины ожидает сильный удар.

Общество Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.

Происшествия В цирке в Карелии прокомментировали нападение медведя на дрессировщика Представитель цирка-шапито "Аншлаг" Людмила Мисник, комментируя инцидент с нападением медведя на дрессировщика во время выступления в Карелии, заявила, что животное могли спровоцировать вспышки фотоаппаратов зрителей.

Единоборства Демиан Майя победил Бена Аскрена удушающим приемом Через несколько секунд Майя забрал спину соперника и провел удушающий прием, в результате которого Аскрен потерял сознание.

Происшествия За развратное поведение в самолете задержаны два дальневосточника Подвыпившая пара совершала действия сексуального характера прямо в салоне самолета, летевшего рейсом Москва — Владивосток.

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Культура Гарик Харламов высмеял Соловьёва в эфире Comedy Club Юморист Гарик Харламов исполнил две песни о телеведущем Владимире Соловьёве в передаче Comedy Club.

Армия и оружие США ввели в строй новый боевой корабль прибрежной зоны Indianapolis ВМС США ввели в строй новый боевой корабль прибрежной зоны USS Indianapolis (LCS 17), сообщает американский флот.

Политика Пушков: Германия не созрела для отмены санкций Из-за санкций ФРГ уже потеряла более €100 млрд, напомнил Пушков, отметив, что стоящую так дорого и не приносящую результатов политику нужно менять на другую.

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