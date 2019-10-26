с чего всё началось

Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере первой Калининградской области. Вероятный ход развития соответствующих военных действий и последующие перспективы прогнозирует старший научный сотрудник Джеймстаунского фонда (США) доктор Ричард Хукер.

Общество Украина перейдет на зимнее время В Украине в ночь на 27 октября в 3:00 стрелки часов переведут на зимнее время.

Происшествия В Петербурге следователя оставили без ареста за взятку в 19 млн руб По версии следствия, которую приводит пресс-служба, они участвовали в передаче взятки в 19 млн руб. Как отмечает пресс-служба, Шиманского освободили из-под стражи на месте.

Автоспорт Ферстаппен выиграл квалификацию «Формулы-1» в Мексике Голландский пилот Макс Ферстаппен из Red Bull Racing показал лучшее время в квалификации Гран-при Мексики на чемпионате мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».

Общество «Нафтогаз» сообщил об аресте всех акций оператора «Турецкого потока» Стокгольмский арбитраж в рамках спора «Газпрома» и «Нафтогаза» обязал российскую компанию выплатить $2,56 млрд за несоблюдение условий по минимальным объемам прокачки газа через территорию Украины в 2009 году.

Шоу-бизнес Громкий скандал: Наталья Рудова дала Малахову «публичную пощечину» Актриса Наталья Рудова обвинила телеведущего Андрея Малахова в клевете из-за выпуска программы "Прямой эфир" об эскортницах.

Экономика Акции Tesla взлетели на 20% на фоне неожиданной прибыли в III квартале Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в июле-сентябре составила $143 млн, или 80 центов в расчете на акцию, по сравнению с $311 млн, или $1,82 на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Кино «Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+» «Джокер» официально стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+» (R) — сегодня сборы ленты Тодда Филлипса превысили 788 млн долларов.

Происшествия Два человека погибли в результате ДТП в Петербурге Два человека погибли и один пострадал в результате столкновения автобуса ПАЗ и легковых машин Huyndai Solaris и Audi Q3 в Санкт-Петербурге.

Фигурное катание Трусова победила на этапе Гран-при Skate Canada, Медведева стала пятой Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на втором этапе Гран-при в Канаде, обновив мировые рекорды по набранным баллам в произвольной программе и по сумме двух программ.

Наука 500 ученых заверили ООН: глобального потепления нет, просто на Земле чуть-чуть повышается температура «Климат не надо спасать» (There is no climate emergency) - так озаглавили свою декларацию 500 авторитетных ученых - специалистов в области физики атмосферы, метеорологии, биологии, химии и прочих естественных наук.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову. Экс-супруга опубликовала скриншот страницы с сайта Мосгорсуда.

Происшествия СК завел дело после расстрела военнослужащих в Забайкалье Военный следственный отдел Следственного комитета России по Дровянинскому гарнизону возбудил уголовное дело по факту убийства военнослужащих в Забайкалье.

Общество Представительница Пуэрто-Рико завоевала титул «Мисс Земля-2019» «Мисс Земля» — один из крупнейших конкурсов красоты, который ежегодно проводится на Филиппинах под эгидой ООН.

Авто Назван самый популярный возраст автомобиля в России В возрастной группе 11 лет насчитывается 3,03 млн легковых.

Происшествия Люди пострадали при взрыве сейфа в квартире в Новокузнецке Два человека пострадали при взрыве сейфа в квартире в городе Новокузнецке.

Экономика ЦБ намерен внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий Банк России хочет внедрить в Систему быстрых платежей переводы из бюджета в адрес физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года.

Здоровье Названо преимущество приема лекарств от гипертонии вечером Оказалось, что человеческий организм по-разному реагирует на прием лекарств в разное время суток.

Кино Джеймс Кэмерон объяснил, почему Терминатор стареет в «Темных судьбах» Режиссер Джеймс Кэмерон объяснил изданию Collider, почему Терминатор постарел в фильме «Темные судьбы», который выходит в прокат в этом месяце.

Финансы Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.