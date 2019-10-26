с чего всё началось

Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере первой Калининградской области. Вероятный ход развития соответствующих военных действий и последующие перспективы прогнозирует старший научный сотрудник Джеймстаунского фонда (США) доктор Ричард Хукер.

Происшествия Россияне занялись сексом в кресле самолета и попали на видео Двух россиян из Приморья привлекли к административной ответственности за непристойное поведение на борту самолета.

Политика Экономике Украины предрекли сильный удар из-за дешевого угля из России Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев считает, что энергетический сектор Украины ждет сильный удар из-за дешевого российского угля.

Экономика Завод Pozis потребовал от Госдумы равных льгот с иностранцами Зеленодольский завод Pozis направил в Госдуму РФ ряд предложений по выравниванию на рынке условий работы по сравнению с иностранными производителями, пользующимися льготами режимов ТОСЭР.

Фигурное катание Евгения Медведева оценила своё выступление в Канаде Ранее News.ru сообщал, что канадский тренер Евгении Медведевой Брайан Орсер не смог подобрать слов, чтобы объяснить неудачное выступление фигуристки на этапе Гран-при Skate Canada.

Авто В России изменится способ расчета транспортного налога Счетная палата РФ признала несовершенной методику расчета транспортного налога для роскошных автомобилей, стоимость которых превышает 3 млн рублей.

Технологии В ARM объявили о продолжении сотрудничества с Huawei Британский разработчик архитектуры процессоров ARM продолжит сотрудничество с китайской компанией Huawei после вступления в силу американских санкций.

Автоспорт Даниил Квят: квалификация прошла без проблем, доволен результатом Российский гонщик итальянской команды "Торо Россо" Даниил Квят поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Мексики, по итогам которой он занял девятое место и в воскресенье начнет гонку с пятого ряда стартового поля.

Общество Европа переходит на зимнее время Перевод часов на зимнее время пройдет почти во всех странах Европы в ночь с субботы, 26 октября, на воскресенье.

Кино «Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+» «Джокер» официально стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+» (R) — сегодня сборы ленты Тодда Филлипса превысили 788 млн долларов.

Политика Моралес не исключил второго тура президентских выборов в Боливии Президент Боливии Эво Моралес заявил о готовности провести второй тур выборов главы государства, если будет доказано, что результаты первого тура были фальсифицированы.

Происшествия В Пермском крае возобновлены поиски пропавшего частного самолета В Пермском крае сегодня в 06.30 мск спасатели и добровольцы возобновили поиски пропавшего частного легкомоторного самолета Сеssпа 172, которым управлял председатель Федерации сверхлегкой авиации региона Геннадий Белоглазов.

Происшествия В Подмосковье задержали мужчину по подозрению в убийстве родителей Супругов зарезали в подмосковном Воскресенске, по подозрению в убийстве задержан их 25-летний сын, он признал вину, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.

Армия и оружие Минобороны показало доказательства контрабанды США нефти из Сирии Фото, по данным ведомства, подтверждают, что сирийская нефть и до, и после разгрома террористов в Заевфратье под охраной военнослужащих США активно добывалась и направлялась бензовозами из Сирии.

Экономика В Литве хотят запретить покупку российского СПГ Потребителям выгодно покупать СПГ российского производства, но советник президента Литвы Гитанаса Науседы, экс-министр энергетики Ярослав Неверович считает, что нужно прекратить подобную практику.

Политика Зеленский поскандалил с националистами в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский приехал на позиции в зоне разведения сил в Донбассе и пообщался с националистами.

Политика Зеленский назначил нового губернатора Луганской области Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Гайдая главой Луганской областной государственной администрации (ОГА).

Авто В России выросла средняя стоимость авто до 3 лет В период 2018-2019 г. г. средняя цена на транспортные средства до 3 лет на территории Российской Федерации увеличилась на 9 процентов - до 878 тыс. руб. Рыночная структура практически не изменилась.

Хоккей Локомотив — СКА 4:3 (Овертайм) Петербургский СКА потерпел очередное поражение в матче чемпионата КХЛ от «Локомотива».

Общество В Чечне объяснились за скандал с пытками людей племянником Кадырова В Чеченской Республике прокомментировали новостной сюжет о пытках граждан, которым их подвергал бывший мэр Грозного, племянник Рамзана Кадырова Ислам Кадыров.