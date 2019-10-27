Армия и оружие
Lenta.ruОпубликован план захвата Калининградской области Польшей и США
Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет в первую очередь к потере Калининградской области.
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Съемки нового фильма о Джеймсе Бонде завершены
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Газета.Ru 09:24
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