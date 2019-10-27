Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruОпубликован план захвата Калининградской области Польшей и США

Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет в первую очередь к потере Калининградской области.
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Аналитик объяснил публикацию сценария захвата Калининграда

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В Госдуме прокомментировали сценарий захвата Калининграда войсками НАТО

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В Госдуме оценили план по «захвату» Калининграда силами НАТО

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Коротченко о плане захвата Калининградской области: «Любая агрессия на Калининградскую область встретит достойный отпор»

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Выяснилось, зачем США опубликовали план захвата Калининграда

URA.Ru06:55

В Госдуме оценили план НАТО по захвату Калининграда

Газета.Ru08:18

Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США

Lenta.ruвчера в 17:02
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 15:58, Ашберн
Происшествия

В Карелии опрокинулся автобус с детьми

Автобус, перевозивший детей, опрокинулся в Карелии. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
ТАСС 15:05
Армия и оружие

В России создали рой дронов для уничтожения танков

Ferra вчера в 11:26
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«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Тоттенхэмом»

В матче десятого тура английской премьер-лиги "Ливерпуль" одержал волевую победу над лондонским "Тоттенхэмом".
Вести.Ru 14:35
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Марсоход миссии «Марс-2020» впервые встал на колеса

Специалисты из Лаборатории реактивного движения NASA опубликовали таймлапс, на котором показан процесс постановки нового марсохода миссии «Марс-2020» на колеса в начале октября этого года.
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Общество

Глава H&M увидел угрозу в призывах прекратить потреблять

Глава H&M считает изменение климата важной проблемой и огромной угрозой, к которой должны серьезно отнестись не только политики и компании, но и отдельные люди.
РБК 12:21
Кино

Съемки нового фильма о Джеймсе Бонде завершены

Народные новости вчера в 14:55
Гаджеты

Apple предупредила владельцев iPhone 5 о необходимости обновить iOS

Apple начала предупреждать владельцев смартфонов iPhone 5 о необходимости обновить операционную систему до версии iOS 10.3.4 до 3 ноября.
UfaTime.ru 10:31
Армия и оружие

NYT: лидера ИГ вычислили после допроса одной из его жен

Информация о местонахождении лидера «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России) Абу Бакр аль-Багдади была получена в результате допроса одной из его жен и посыльного летом этого года, сообщает газета The New York Times со ссылкой на два источника.
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Футбол

Мостовой: знал, что «Спартак» не проиграет «Локомотиву»

Переигрывал «Спартак», создал больше моментов. Я кстати, знал, что «Спартак» сегодня не проиграет.
RT на русском 14:39
Происшествия

Ребенок «без лица» родился в Португалии

По мнению родителей, ребенок родился "без лица" по вине врача-акушера, который вел беременность женщины.
Газета.Ru вчера в 00:46
Политика

Россия сочла угрозы «Азова» Зеленскому проявлением двоевластия

Угрозы лидера батальона «Азов» Андрея Билецкого президенту Украины свидетельствуют о двоевластии в стране.
Lenta.ru 15:47
Экономика

Владелец Louis Vuitton ведет переговоры о покупке Tiffany

Французская группа компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) ведет переговоры о покупке американского бренда люксовых украшений Tiffany & Co, сообщают Bloomberg, Reuters и AFP со ссылкой на источники.
Ведомости 04:30
Происшествия

В Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать

Российская газета 04:58
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Малахов оправдался перед Ольгой Серябкиной за скандальный эфир

Блокнот.ру 13:48
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Сенцов заявил, что ему стыдно за поведение Зеленского в Золотом

Аргументы и Факты 11:17
Общество

Тысячи человек вышли на акцию в поддержку единства Испании в Барселоне

Тысячи сторонников единства Испании вышли на демонстрацию в Барселоне.
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Космос

Секретный челнок США вернулся на Землю после двух лет в космосе

Секретный американский челнок X-37B вернулся на Землю после того, как провел в космосе рекордные два года.
BFM.ru 10:26
Футбол

Гладбахская «Боруссия» в матче с шестью голами обыграла «Айнтрахт»

«Боруссия» из Менхенгладбаха одержала победу над «Айнтрахтом» в игре 9-го тура чемпионата Германии.
Soccer.ru 14:54
Экономика

Россия допустила отказ от грозящих «скачком цен на топливо» правил

Министр считает, что новые стандарты «приведут к резкому скачку цен на топливо для речных судов, которые в основном работают в территориальных водах России».
РБК 13:08
Кино

Продолжается международный кинофестиваль в Риме

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«Рома» обыграла «Милан» в матче Серии А

В матче 9-го тура чемпионата Италии "Рома" обыграла "Милан" со счётом 2:1. Встреча состоялась в Риме на стадионе "Олимпико".
Чемпионат 14:54
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Полная девушка в балетной пачке: как добиться цели, несмотря на лишний вес

Если вам никак не удается справиться с лишним весом, не стоит опускать руки.
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Политика

Губернатор Алиханов посмеялся над планами НАТО по захвату Калининграда

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов посмеялся над планами военного блока НАТО по захвату российского эксклава.
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Карпин сообщил о беременности жены

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на своей странице в Instagram сообщил, что его жена Дарья снова беременна.
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В офисе Зеленского сообщили о вывозе оружия добровольцев из Донбасса

Украинская полиция изъяла и вывезла оружие, о котором шла речь на встрече в поселке Золотое в Донбассе президента Украины Владимира Зеленского с добровольцами, выступающими против разведения сил.
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Отец расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье назвал причину трагедии

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