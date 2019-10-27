Армия и оружие
Lenta.ruОпубликован план захвата Калининградской области Польшей и США
Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет в первую очередь к потере Калининградской области.
Читать в источнике
Оценить436
Я устал комментировать американские глупости. У них есть знаменитая премия Небьюла за фантастическую литературу — мне кажется, что это как раз из области фантастики, причём бульварной. У меня ощущение, что там не эксперты собрались, а люди, которые создают бульварное чтиво.
— Антон Алиханов, российский политикКлопс 04:24
с чего всё началось
Авто работы, старший научный сотрудник фонда Ричард Хукер пишет, что НАТО следует рассмотреть перспективу захвата Калининградской области в случае вооруженного столкновения.Известия05:11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 10:01, Вашингтон
Армия и оружие
Трамп поблагодарил Россию за помощь в ликвидации главаря ИГ
Президент США Дональд Трамп поблагодарил Россию, а также Турцию, Сирию, Ирак и курдские подразделения за помощь в ликвидации главаря «Исламского государства»* Абу-Бакра аль-Багдади.
Футбол
Карпин оригинально объявил о очередной беременности жены
Главный тренер Ростова, Валерий Карпин, в очередной раз оригинальным образом объявил о беременности своей супруги в сети Инстаграм.
Происшествия
В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев
Автоспорт
Ферстаппен лишился поула Гран-при Мексики
Происшествия
Россиянин, впавший в кому в Турции, умер в самолете
Житель Республики Коми Александр Денисов, который впал в кому во время отдыха в Турции, умер на борту самолета, следовавшего в Сыктывкар.
Происшествия
В Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать
Происшествия
Россиянка повредила пятимесячному сыну глаза после ссоры с мужем
Жительница села Таштып в Хакасии повредила пятимесячному сыну оба глаза после того, как поссорилась с мужем.
Происшествия
ФСБ предотвратила массовое убийство в колледже под Москвой
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали 18-летнего студента подмосковного аграрного колледжа, который, по предварительным данным, готовил массовое убийство в учебном заведении.
Общество
«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым
Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
Шоу-бизнес
Участник «Голоса» объяснил свое поведение на проекте
Причину своего «оскорбительного» поведения рассказал участник шоу «Голос» в своем Instagram 26 октября.
Шоу-бизнес
Дэвид Бекхэм и Кортни Кокс снялись в сериале «Американская семейка»
Футболист Дэвид Бекхэм опубликовал фото с актрисой Кортни Кокс на съемках сериала "Американская семейка" на своей странице в Instagram.
Общество
Москвичей предупредили о резком похолодании
Текущие выходные станут последними теплыми днями перед резким осенним похолоданием, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Футбол
«Болонья» вырвала победу у «Сампдории»
«Болонья» на своем поле победила «Сампдорию» в матче 9-го тура чемпионата Италии.
Общество
Неделя в Петербурге начнется с мокрого снега и похолодания
Неделя в Петербурге начнется с мокрого снега и похолодания. Об этом информирует ФГБУ «Северо-Западное УГМС».
Кино
Блекло: режиссер «Отряда самоубийц» показал ранние тестовые образы Харли Квинн
В преддверии возвращения на экраны персонажа «Отряда самоубийц» Харли Квинн режиссер картины Дэвид Эйгер продемонстрировал, как могла выглядеть главная оторва Готэма.
Общество
В Донецке взорвали вышку сотовой связи
Кино
«Джокер» стал самым кассовым фильмом для взрослых
Фильм «Джокер» режиссёра Тодда Филлипса стал самым кассовым среди картин с рейтингом R, к просмотру которых не допускаются лица младше 17 лет без сопровождения взрослых.
Общество
Скончалась солистка группы «Бурановские бабушки» Наталья Пугачёва
26 октября 2019 года в возрасте 83 лет скончалась солистка группы «Бурановские бабушки» Наталья Пугачёва.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская: «Я не ношу ни трусы, ни лифчики»
Первой оказалось то, что при регулярной покупке красивого и дорогого нижнего белья этот предмет одежды просто пылится в шкафу звезды, ведь она не носит «ни трусы, ни лифчики».
Происшествия
Отец стрелка из Горного заявил о подавленном состоянии Шамсутдинова накануне трагедии
Отец рядового Рамиля Шамсутдинова, который 25 октября застрелил восемь сослуживцев при сдаче караула в забайкальском посёлке Горный, заявил о подавленном настроении сына накануне трагедии.
Наука
Шестой палец
Экономика
Россия удивила концентрацией богатства
На долю десяти процентов самых богатых людей России приходится 83 % всего личного благосостояния нашей страны.
Общество
Шнуров рассказал, что пытался списать Географический диктант у Шойгу
Музыкант Сергей Шнуров рассказал, что попытался списать Географический диктант у министра обороны Сергея Шойгу.
Футбол
Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Локомотива» на матч РПЛ
Названы стартовые составы московских "Локомотива" и "Спартака" на матч 14-го тура чемпионата России по футболу, информация опубликована на официальном сайте РПЛ.
Футбол
Месси назвал Роналдо лучшим нападающим, которого он когда-либо видел
Аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси отдал должное легендарному бразильскому нападающему Роналдо.
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП на Алтае
Погибли восемь человек, в том числе один ребенок. В микроавтобусе находилась группа пожилых людей, которые ехали на творческий конкурс.