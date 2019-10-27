с чего всё началось

Я устал комментировать американские глупости. У них есть знаменитая премия Небьюла за фантастическую литературу — мне кажется, что это как раз из области фантастики, причём бульварной. У меня ощущение, что там не эксперты собрались, а люди, которые создают бульварное чтиво.

Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет в первую очередь к потере Калининградской области.

Футбол Карпин оригинально объявил о очередной беременности жены Главный тренер Ростова, Валерий Карпин, в очередной раз оригинальным образом объявил о беременности своей супруги в сети Инстаграм.

Происшествия ФСБ предотвратила массовое убийство в колледже под Москвой Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали 18-летнего студента подмосковного аграрного колледжа, который, по предварительным данным, готовил массовое убийство в учебном заведении.

Общество Москвичей предупредили о резком похолодании Текущие выходные станут последними теплыми днями перед резким осенним похолоданием, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Кино «Джокер» стал самым кассовым фильмом для взрослых Фильм «Джокер» режиссёра Тодда Филлипса стал самым кассовым среди картин с рейтингом R, к просмотру которых не допускаются лица младше 17 лет без сопровождения взрослых.

Шоу-бизнес Любовь Успенская: «Я не ношу ни трусы, ни лифчики» Первой оказалось то, что при регулярной покупке красивого и дорогого нижнего белья этот предмет одежды просто пылится в шкафу звезды, ведь она не носит «ни трусы, ни лифчики».

Экономика Россия удивила концентрацией богатства На долю десяти процентов самых богатых людей России приходится 83 % всего личного благосостояния нашей страны.