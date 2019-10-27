Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruОпубликован план захвата Калининградской области Польшей и США

Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет в первую очередь к потере Калининградской области.
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Комментировать678
Антон Алиханов
Я устал комментировать американские глупости. У них есть знаменитая премия Небьюла за фантастическую литературу — мне кажется, что это как раз из области фантастики, причём бульварной. У меня ощущение, что там не эксперты собрались, а люди, которые создают бульварное чтиво.
— Антон Алиханов, российский политикКлопс 04:24
с чего всё началось
Авто работы, старший научный сотрудник фонда Ричард Хукер пишет
, что НАТО следует рассмотреть перспективу захвата Калининградской области в случае вооруженного столкновения.
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