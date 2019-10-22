Футбол
Soccer.ruНазвана первая пятерка номинантов на «Золотой мяч»
Сегодня станут известны все 30 номинантов на «Золотой мяч». France Football решило называть фамилии претендентов постепенно.
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Политика
Спецпредставитель президента заявил об отсутствии запрета на Telegram
Спецпредставитель президента подчеркнул, что в России никогда так быстро не развивались технологии, как в истории с Telegram.
Происшествия
Был опубликован список погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что губернатор Красноярского края Александр Усс выразил свои соболезнования родным и близким погибших при прорыве дамбы в Курагинском районе.
Экономика
Кредиторы не хотят раскрывать заемщикам их ПДН
Кредиторы не хотят раскрывать заемщикам их ПДН Возможность заемщиков получать информацию об их показателе долговой нагрузки (ПДН), который с недавних пор выступает одним из ключевых факторов при выдаче кредитов, стала предметом острой дискуссии.
Экономика
Спрос на бензин в России рекордно обрушился
Спрос на бензин в России в 2019-м упал на один процент по сравнению с прошлым годом, что является рекордом за последние несколько лет.
Здоровье
Организм американца 8 лет самостоятельно вырабатывал пиво
Организм 46-летнего американца в течение восьми лет самостоятельно вырабатывал пиво.
Авто
Новый Hyundai Grandeur лишился камуфляжа
Автомобиль полностью лишился камуфляжа, что позволяет рассмотреть его пристальнее.
Общество
Король Таиланда лишил всех титулов свою фаворитку за своенравность
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн подписал указ, согласно которому его официальная фаворитка лишается титула консорта и всех воинских регалий.
Происшествия
В Подмосковье обнаружены тела депутата и ее семьи, убитых в 2012 году
Как сообщила официальный представитель СК Светалана Петренко, найдены тела депутата Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и троих членов ее семьи, которые были убиты в 2012 году по указанию Шишканова.
Армия и оружие
Эсминец ВМС США проследил за «морской активностью» России в Заполярье
Американский ракетный эсминец USS Donald Cook (DDG 75) провел "мониторинг" морской активности России в Заполярье, об этом сообщается на сайте командования шестым флотом ВМС США.
Происшествия
В Забайкалье предъявили обвинение членам ОПГ, совершившим 17 убийств
Члены банды подозреваются в совершении ряда особо тяжких преступлений, в том числе убийствах и бандитизме (часть 1, часть 2 статьи 105 УК РФ, часть 1, часть 2 статьи 209 УК РФ).
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 21 по 25 октября
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 21 по 25 октября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Вы проявите активность в финансовом плане, и многое получится, но риск должен быть разумным.
Происшествия
Один погиб и трое пострадали в ДТП на трассе из Томска в аэропорт
В результате аварии один человек погиб, еще трое пострадали, сообщает УМВД РФ по Томской области. ДТП произошло около 06:56 вторника.
Армия и оружие
Минобороны опровергло сбой при запуске ракет «Калибр»
В Министерстве обороны прокомментировали информацию РБК о сбое, якобы произошедшем при запуске ракет «Калибр» во время учений стратегических ядерных сил «Гром-2019».
Хоккей
Тренер «Амура» объяснил угрозу сжечь машину судье эмоциями
Встреча завершилась разгромным поражением «Амура» со счётом 1:5. Позже тренер команды заявил, что он просто пошутил.
Политика
Трамп намерен заключить ядерную сделку с Россией и Китаем
Президент США Дональд Трамп снова заявил о своем намерении заключить ядерную сделку с Россией и Китаем. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Общество
Названа доля российских семей с доходом только на еду и одежду
Почти половина российских семей могут позволить себе покупку еды и одежды, но испытывают трудности при покупке товаров длительного пользования (например, компьютера, холодильника или мебели).
Шоу-бизнес
Тимати и Решетову после фотографий из роддома заподозрили в обмане
По мнению некоторых, снимки получились слишком профессиональными. Российский рэпер Тимати 16 октября стал отцом второй раз.
Политика
Путин сменил главу Совета по правам человека
Владимир Путин отправил в отставку главу Совета по правам человека (СПЧ) Михаила Федотова в связи с достижением им возраста 70 лет.
Игры
В Steam добавили возможность запускать игры с локальным мультиплеером по сети
Для активации нужно включить функцию бета-теста в настройках аккаунта Steam, запустить игру, пригласить друзей и играть вместе.
Хоккей
«Ак Барс» разгромил «Автомобилист»
Общество
Австралийские газеты вышли с закрашенными первыми полосами
21 октября крупнейшие австралийские газеты вышли с одинаковой первой полосой. Текст на ней замазан черным цветом.
Происшествия
Боец Росгвардии погиб во время экзамена
Боец Росгвардии погиб во время сдачи экзамена на краповый берет в Хабаровском крае.
Происшествия
Трех человек сбили на пешеходном переходе в Барнауле
Кино
Вышел нецензурированный брутальный трейлер нового «Терминатора»
На YouTube-канале студии Paramount Pictures опубликован расширенный рэдбэнд-тивиспот, телевизионный рекламный ролик без цензуры, художественного фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Общество
Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса
Технологии
Электронные четки из Ватикана взломали всего за 15 минут
«Умные» четки из Ватикана, презентация которых состоялась несколько дней назад, через привязку к смартфону напоминают пользователю о религиозных праздниках и ежедневно рассылают новые молитвы.
Кино
Фильм «Малефисента: Владычица тьмы» возглавил российский прокат
Американский фильм «Малефисента: Владычица тьмы» возглавил российский кинопрокат по итогам выходных, заработав 713,5 млн рублей.
Армия и оружие
Постпредство России посоветовало НАТО закупить учебники по истории
Постоянное представительство России при НАТО порекомендовало Североатлантическому альянсу приобрести вместе комплектов зимней формы учебники по истории.
Происшествия
Мебельный склад горит в Новосибирске
В Новосибирске загорелся мебельный склад. Об этом сообщает РИА "Новости".