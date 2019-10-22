Футбол

Soccer.ruSoccer.ruНазвана первая пятерка номинантов на «Золотой мяч»

Сегодня станут известны все 30 номинантов на «Золотой мяч». France Football решило называть фамилии претендентов постепенно.
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Подробнее о событии

Тадич, ван де Бек, Трент и даже Льорис могут получить «Золотой мяч». Это официальная информация

Sport24.ruвчера в 18:10

Опубликован полный список претендентов на «Золотой мяч»

Чемпионатвчера в 20:28

Среди номинантов на «Золотой мяч» 7 игроков «Ливерпуля», 5 футболистов «Ман Сити» и 4 – «Барсы»

Sports.ruвчера в 21:16

Месси в 14-й раз в карьере номинирован на «Золотой мяч»

Sportbox.RUвчера в 20:28

Роналду и де Лигт — в числе претендентов на «Золотой мяч»

Спорт-Экспрессвчера в 17:02

Букмекеры оценили шансы Роналду и Месси на «Золотой мяч»

Metaratingsвчера в 20:55

Обладатель «Золотого мяча» Модрич не попал в список претендентов на награду

Газета.Ruвчера в 21:09
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Ранее «ФедералПресс» сообщал, что губернатор Красноярского края Александр Усс выразил свои соболезнования родным и близким погибших при прорыве дамбы в Курагинском районе.
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Как сообщила официальный представитель СК Светалана Петренко, найдены тела депутата Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и троих членов ее семьи, которые были убиты в 2012 году по указанию Шишканова.
Газета.Ru вчера в 11:33
Армия и оружие

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Американский ракетный эсминец USS Donald Cook (DDG 75) провел "мониторинг" морской активности России в Заполярье, об этом сообщается на сайте командования шестым флотом ВМС США.
РИА Новости вчера в 23:43
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В Забайкалье предъявили обвинение членам ОПГ, совершившим 17 убийств

Члены банды подозреваются в совершении ряда особо тяжких преступлений, в том числе убийствах и бандитизме (часть 1, часть 2 статьи 105 УК РФ, часть 1, часть 2 статьи 209 УК РФ).
Российская газета 01:52
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Армия и оружие

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Lenta.ru вчера в 22:16
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В Steam добавили возможность запускать игры с локальным мультиплеером по сети

Для активации нужно включить функцию бета-теста в настройках аккаунта Steam, запустить игру, пригласить друзей и играть вместе.
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«Ак Барс» разгромил «Автомобилист»

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Армия и оружие

Постпредство России посоветовало НАТО закупить учебники по истории

Постоянное представительство России при НАТО порекомендовало Североатлантическому альянсу приобрести вместе комплектов зимней формы учебники по истории.
РИА Новости вчера в 23:07
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