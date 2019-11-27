Происшествия
Взгляд.руОпубликован приговор по якобы «фейковому» делу историка Соколова
Почти 40 лет назад историк Олег Соколов, ныне обвиняемый в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко, был признан виновным в нарушении правил безопасности, сопряженном с гибелью человека, и приговорен к условному сроку. Адвокат историка опровергал информацию.
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«Соколов виновным признал себя частично». «Фонтанка» публикует приговор по делу, которое защита историка называла «уткой»
В распоряжении «Фонтанки» оказался приговор, вынесенный 1 марта 1982 года Сестрорецким районным народным судом города Ленинграда начальнику Петровского военно-исторического подросткового клуба Рудольфу Пожогину и четверокурснику исторического факультета ЛГУ имени Жданова, учителю школы № 149 Калининского района, члену ВЛКСМ, имеющему высшее образование, Олегу Соколову.Фонтанка.Ру07:10
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