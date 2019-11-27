В распоряжении «Фонтанки» оказался приговор, вынесенный 1 марта 1982 года Сестрорецким районным народным судом города Ленинграда начальнику Петровского военно-исторического подросткового клуба Рудольфу Пожогину и четверокурснику исторического факультета ЛГУ имени Жданова, учителю школы № 149 Калининского района, члену ВЛКСМ, имеющему высшее образование, Олегу Соколову.

с чего всё началось

Почти 40 лет назад историк Олег Соколов, ныне обвиняемый в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко, был признан виновным в нарушении правил безопасности, сопряженном с гибелью человека, и приговорен к условному сроку. Адвокат историка опровергал информацию.

Общество Иванов связал запуск трассы М-11 с решением одной из бед России Запуск новой платной трассы М-11 Москва–Санкт-Петербург свидетельствует о том, что страна научилась бороться с одной из двух своих бед, заявил представитель президента России по экологии и транспорту Сергей Иванов.

Общество В Роскачестве назвали лучшее вино страны Лидером среди красных вин стало Каберне Качинское крымского Инкерманского завода марочных вин урожая 2015 года, а лучшим белым вином признали напиток, производимый компанией «Кубань Вино».

Общество Суд в Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» по спору с «Нафтогазом» Российская компания оспаривала два решения Стокгольмского арбитража — по отмене требования принципа «бери или плати» («Газпром» требовал от «Нафтогаза» компенсацию за невыбранный газ по договору о поставках на Украину) и по обязательствам «Газпрома» по транзиту газа.

Авто Электромобили Lincoln будут построены на платформе Rivian Проект под внутренним обозначением U787, за которым скрываются электрические кроссоверы Lincoln, не имеет отношения к новому паркетнику Ford Mustang Mach-E и будущей электроверсии пикапа F-серии, хотя не исключено, что платформа фирмы Rivian может также стать основой и для других электромобилей концерна.

Общество Польских топ-менеджеров задержали за контракты с «Газпромом» Троих бывших членов правления польской компании EuRoPol GAZ задержали по обвинению в невыгодных контрактах на поставку российского газа.

Спорт МОК прокомментировал рекомендацию WADA отстранить РФ от соревнований Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал официальное заявление по поводу рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в международных турнирах.

Общество У дочери заместителя Рогозина нашли недвижимость в США Дочь первого заместителя гендиректора «Роскосмоса» Юрия Урличича Диана стала владелицей земельного участка в городе Беллеэр-Бич (штат Флорида, США) в 2011 году, когда ей было 14 лет.

Политика Отдельная встреча Путина с Зеленским может пройти в Париже В ходе «нормандского саммита» в Париже может произойти отдельная встреча Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского, сообщил 27 ноября журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

Политика Четыре страны обратились к России с требованием по Украине «В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.