Происшествия
Взгляд.руОпубликован приговор по якобы «фейковому» делу историка Соколова
Почти 40 лет назад историк Олег Соколов, ныне обвиняемый в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко, был признан виновным в нарушении правил безопасности, сопряженном с гибелью человека, и приговорен к условному сроку. Адвокат историка опровергал информацию.
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с чего всё началось
«Соколов виновным признал себя частично». «Фонтанка» публикует приговор по делу, которое защита историка называла «уткой»
В распоряжении «Фонтанки» оказался приговор, вынесенный 1 марта 1982 года Сестрорецким районным народным судом города Ленинграда начальнику Петровского военно-исторического подросткового клуба Рудольфу Пожогину и четверокурснику исторического факультета ЛГУ имени Жданова, учителю школы № 149 Калининского района, члену ВЛКСМ, имеющему высшее образование, Олегу Соколову.Фонтанка.Ру07:10
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Опубликован приговор историку Олегу Соколову по смертельному делу 1981 года
Московский Комсомолец10:17
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Первую леди США Меланию Трамп освистали во время выступления на молодежном мероприятии в Балтиморе, сообщает Reuters.
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Страны — члены Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) консенсусом одобрили предложения по включению в список запрещенных отравляющих веществ «Новичок», который, по мнению Великобритании, был использован при отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в марте прошлого года.
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Адвокат историка Соколова рассказал о его возможном переводе в Москву
25 ноября сообщалось, что дело Соколова передано в Центральный аппарат СК РФ.
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Происшествия
Затравленную на чаепитии девочку из Новосибирска избили в школе
Восьмилетнюю жительницу Новосибирска, которую выгнали с чаепития из-за якобы несданных родителями денег, избили в школе, сообщает сайт "kp.ru".
Шоу-бизнес
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Кристина Асмус пожаловалась поклонникам на ужасные условия, в которых актерам приходится сниматься.
Общество
Правительство отменило обязательную сертификацию лекарств
По действующим ранее законам, вывести на рынок новое лекарство можно было только после обязательной сертификации.
Происшествия
Сын Никаса Сафронова застрял в унитазе на борту самолета
Пианист и сын художника Никаса Сафронова Лука 24 ноября испытал трудности при посещении уборной на авиарейсе "Казань - Москва", передает телеграм-канал "Небожена".
Общество
В Роскачестве назвали лучшее вино страны
Лидером среди красных вин стало Каберне Качинское крымского Инкерманского завода марочных вин урожая 2015 года, а лучшим белым вином признали напиток, производимый компанией «Кубань Вино».
Спорт
Ласицкене исключили из состава участниц турнира в Глазго
Политика
Четыре страны обратились к России с требованием по Украине
«В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.
Спорт
МОК прокомментировал рекомендацию WADA отстранить РФ от соревнований
Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал официальное заявление по поводу рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в международных турнирах.
Общество
На Украине задержали бизнесмена Альперина
Бизнесмен Вадим Альперин, которого президент Украины Владимир Зеленский накануне назвал «крёстным отцом контрабанды», задержан Национальным антикоррупционным бюро.
Шоу-бизнес
Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована
Супруга шоумена Гогена Солнцева серьезно больна, сообщает издание "Собеседник".
Общество
В Росстандарте составили карту качества топлива на АЗС
Итоги проведённых в 2019 году проверок российских АЗС позволили составить карту качества топлива.
Общество
ФСБ запретила въезд в Россию французскому социологу Карин Клеман
Последний год социолог провела во Франции, где изучала движение «желтых жилетов», и приехала в Россию, чтобы прочитать о нем лекцию.
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой комплекс «Авангард»
Политика
Украинцев возмутило вранье Зеленского о пожилых гражданах страны
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Донецкий «Шахтер» смог отобрать очки у «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.
Политика
Сенцов попросил вернуть бомбу Украине
Следом Сенцов заявил, что в рамках Будапештского меморандума Украина отдала добровольно ради безопасности в мире атомное оружие, третье в мире по количеству боеголовок, взамен получив бумагу, гарантировавшую ей территориальную целостность.
Общество
Казань признана лидером по качеству жизни в России
Общество
Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива
Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива, зафиксированного на минувших выходных, который был вызван восточным ветром, сообщили РИА Новости в администрации Приморско-Ахтарского района Краснодарского края.