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с чего всё началось

Почти 40 лет назад историк Олег Соколов, ныне обвиняемый в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко, был признан виновным в нарушении правил безопасности, сопряженном с гибелью человека, и приговорен к условному сроку. Адвокат историка опровергал информацию.

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