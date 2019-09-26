с чего всё началось

Проект подразумевает, что в 2020 году ожидается профицит бюджета России в размере 876,051 миллиарда рублей, что составляет 0,8% от ожидаемого ВВП (при том, что ВВП, как ожидается, составит 112,86 триллиона рублей).

Опубликован проект бюджета РФ на следующие три года

Политика Мадуро сообщил о прибытии в Венесуэлу российских военных специалистов Лидер Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о прибытии в страну двух российских самолётов с военно-техническим персоналом.

Армия и оружие Украинские военные 22 раза за сутки открывали огонь по ДНР Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки 22 раза нарушили перемирие, выпустив по территории ДНР почти 200 снарядов и мин. Об этом заявили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Армия и оружие Сирия требует вывода войск США и Турции В ходе выступления на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Муаллем заявил, что на территории Сирии продолжают незаконно пребывать войска Турции и США.

Культура Хидео Кодзима придёт в гости к «Вечернему Урганту» Создатели «Вечернего Урганта» объявили о том, что в четверг, 3 октября, пройдут съёмки очередного эпизода шоу, гостем которого, помимо Михаила Боярского и Тимура Батрутдинова, станет не кто иной, как Хидео Кодзима.

Здоровье Петербуржцев призывают защититься от бешенства В Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от бешенства после укуса дикого животного. Порядок действий опубликовали на сайте ведомства.

Политика В Генпрокуратуре Украины заявили, что не расследовали «дело Байдена» На Украине не проводилось следственных действий в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера в рамках расследования деятельности компании Burisma Group.

Шоу-бизнес Бывшая сотрудница клиники продает фотографии больной Заворотнюк Бывшая сотрудница медицинского центра, в котором проходит в настоящее время лечение 48-летняя Анастасия Заворотнюк намерена предоставить СМИ фото и видео материалы за крупное денежное вознаграждение.

Гаджеты Gartner: на рынке смартфонов и компьютеров в 2019 году ожидается спад Поставки персональных компьютеров в нынешнем году упадут на 1,5 % по сравнению с 2018-м и составят приблизительно 255,7 млн штук.

Политика Путин отправится в Париж на церемонию прощания с Шираком Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии прощания с экс-лидером Франции Жаком Шираком в Париже, которая пройдет 30 сентября, сообщают французские СМИ со ссылкой на Елисейский дворец.

Футбол Суд признал виновным фаната, назвавшего обезьяной Луиса Адриано Против Малосолова было возбуждено административное дело. Суд признал его виновным, оштрафовав фаната на 20 тысяч рублей.

Шоу-бизнес «Мисс Москва» отказалась делать тест на отцовство экс-короля Малайзии Обладательница титула "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отказалась проводить ДНК-тест, который может подтвердить, что отцом ее ребенка является экс-король Малайзии Мухаммад V. Как пишет Daily Mail, недавно ей предложили провести экспертизу на отцовство.

Общество Ученые выявили опасный для здоровья режим стиральной машины Использование экономного режима в стиральных машинах может представлять угрозу для здоровья человека, поскольку не позволяет уничтожать опасные бактерии, устойчивые к действию антибиотиков.

Политика Лавров готовит сюрприз в ответ на невыдачу виз США Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил, что Москва готовит ответные меры после невыдачи Соединенными Штатами въездных виз некоторым членам российской делегации для участия в Генассамблее ООН.

Политика Белый дом скрыл высказывание Трампа на встрече с Лавровым Президент США Дональд Трамп два года назад на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и послом России в США Сергеем Кисляком позволил себе высказывание, которое Белый дом предпочел скрыть, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на Washington Post.

Культура Причиной смерти Марка Захарова стало воспаление легких Известный советский и российский режиссер Марк Захаров скончался 28 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра "Ленком" Марка Варшавера.

Шоу-бизнес Ольга Бузова про концерт во Владивостоке: было столько накладок Исполнительница, концерт которой в столице ДФО прошёл в пятницу, 27 сентября, сообщила о тёплом приёме во Владивостоке в историях в «Инстаграм».

Происшествия В Театре.doc пожаловались на вмешательство полиции в постановку Сотрудники правоохранительных органов в субботу вмешались в постановку "Рейф#228" Театра.doc, сообщила куратор проекта Катрин Ненашева.

Политика Украинский дипломат констатировал переход Запада на сторону России Запад отказался от поддержки Украины и перешел на сторону России, Москва усилила свои позиции во всем мире, заявил директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица.

Авто Mitsubishi показал новые Pajero Sport и ASX для России В базе Федерального института промышленной собственности появились изображения рестайлинговых внедорожника Pajero Sport и кроссовера ASX.

Происшествия Бочкарева прокомментировала видео со своим задержанием Актриса Наталья Бочкарева в интервью телеканалу "360" объяснила появление видео своего задержания полицейскими, заявив, что это подделка.

Космос Сабуровский астроном измерил данные редчайшей кометы Филипп Романов, астроном-любитель из Москворечья-Сабурова, измерил данные недавно открытой кометы 2I/Borisov.

Авто Электрический Chevrolet Corvette установил мировой рекорд скорости Электрический суперкар GXE, построенный компанией Genovation на базе Chevrolet Corvette побил собственный рекорд скорости от 2017 года.

Экономика С начала года в России зарегистрировали более 1,3 млн преступлений "За период с января по август 2019 года в России зарегистрировано свыше 1,3 млн преступлений, что почти на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Шоу-бизнес Лазарев призвал Кудрявцеву бросить мужа-хоккеиста Российский певец Сергей Лазарев призвал известную телеведущую Леру Кудрявцеву бросать своего мужа-хоккеиста Игоря Макарова.