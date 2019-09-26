с чего всё началось

Проект подразумевает, что в 2020 году ожидается профицит бюджета России в размере 876,051 миллиарда рублей, что составляет 0,8% от ожидаемого ВВП (при том, что ВВП, как ожидается, составит 112,86 триллиона рублей).

Опубликован проект бюджета РФ на следующие три года

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