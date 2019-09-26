с чего всё началось

Проект федерального бюджета России был опубликован накануне на официальном портале нормативных актов. Этот документ содержит в себе планируемые показатели экономической жизни страны на ближайшие три года.

Опубликован проект бюджета РФ на следующие три года

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