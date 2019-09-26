Экономика
Lenta.ruОпубликован проект бюджета России до 2022 года
Опубликован проект федерального бюджета России на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Документ размещен на федеральном портале нормативных правовых актов, сообщает «Интерфакс». В бюджете предусмотрен профицит на следующий год в объеме 876,051 миллиарда рублей (0,8 процента ВВП).
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с чего всё началось
В 2020 году профицит федерального бюджета России составит 0,9 трлн рублей, в 2021-м — 0,6 трлн рублей и 0,3 трлн рублей — в 2022 году, о чём свидетельствуют данные проекта бюджета на 2020 год и на плановый период с 2021 по 2022 год.Life.ru25 сентября в 16:23
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