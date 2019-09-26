с чего всё началось

Опубликован проект федерального бюджета России на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Документ размещен на федеральном портале нормативных правовых актов, сообщает «Интерфакс». В бюджете предусмотрен профицит на следующий год в объеме 876,051 миллиарда рублей (0,8 процента ВВП).

Происшествия Возбуждено дело против министра финансов Забайкальского края В отношении Марины Кирилловой, занимающей пост министра финансов Забайкалья и являющейся заместителем председателя краевого правительства, возбуждено уголовное дело за организацию и руководство сокрытием денег, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере.

Политика В бундестаге призвали сделать шаг к снятию санкций с России Представители четырех немецких политических партий в бундестаге призвали смягчить антироссийские санкции.

Происшествия Режиссер Леонид Хейфец ранил ножом сотрудницу скорой Известный театральный режиссер Леонид Хейфец ударил ножом сотрудника скорой помощи, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Происшествия Глава ФСБ по Москве написал о возможных связях судей с рейдерством Начальник УФСБ по Москве и Московской области генерал-полковник Алексей Дорофеев написал письмо прокурору Подмосковья Сергею Забатурину о наличии у ФСБ информации о возможном содействии московских судей и «отдельных руководителей» Мосгорсуда рейдерским захватам, в организации которых подозревают арестованного по обвинению в покушении на мошенничество (ст. 159 УК) юриста Кантемира Карамзина.

Политика Путин 30 сентября поедет в Париж на церемонию прощания с Шираком Президент России Владимир Путин планирует в понедельник посетить церемонию прощания со скончавшимся экс-президентом Франции Жаком Шираком в Париже.

Футбол «Ростов» и «Динамо» объявили составы на матч РПЛ Сегодня, 28 сентября футболисты «Ростова» примут в родных стенах московское «Динамо». Встреча 11-го тура РПЛ стартует в 16.30 мск.

Общество Израильские полицейские и пожарные приехали в Умань спасать хасидов Эксперты по пожарной безопасности министерства общественной безопасности Израиля сразу начали активную профилактическую работу среди хасидов, в частности детей, проведя информационно-разъяснительный рейд.

Транспорт Миллиарды не впрок — парк Беды и шоссе Разрухи в Севастополе уже есть По мнению Михаила Развожаева, город не может отказаться от такого финансирования — стоимость реализации проекта реконструкции Большой Морской составит более двух миллиардов.

Футбол Леонид Слуцкий произвел фурор на голландском телевидении На днях Слуцкий сходил на вечернее шоу на местном телевидении (а-ля наш «Вечерний Ургант») и зажег там так, что восторженные комментарии летят в его адрес до сих пор, и не только в инстаграме Леонида Викторовича.

Общество Опровергнут запрет курения на балконах Постановление правительства России об изменениях в правила противопожарного режима, которое было трактовано в том числе как запрет на курение на балконах жилых домов, на самом деле не запрещает курить на балконах.

Происшествия Двое неизвестных подожгли детский сад в Киеве В Оболонском районе Киева двое злоумышленников подожгли детский сад.

Происшествия В Москве два человека пострадали при стрельбе в ночном клубе В результате стрельбы пострадали два человека. Один из них был доставлен в больницу, другой отказался от госпитализации.

Политика В конгрессе США заподозрили Россию в причастности к скандалу с Трампом Официальный представитель российского МИД Мария Захарова с иронией прокомментировала слова спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о «причастности» России к скандалу вокруг беседы Трампа с Зеленским.

Энергетика «Нафтогаз» предупредил об угрозе срыва отопительного сезона на Украине В сентябре президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству, Раде и силовикам обеспечить подготовку к отопительному сезону.

Волейбол Российские волейболистки проиграли США на Кубке мира Волейболистки сборной России потерпели поражение от США в рамках Кубка мира.

Киберспорт Virtus.pro представила новый состав по Dota 2 Virtus.pro назвала состав по Dota 2, который сыграет на квалификации MDL Chengdu Major.

Происшествия На борту загоревшегося в порту Южной Кореи танкера были десять россиян На борту нефтяного танкера, загоревшегося в южнокорейском порту Ульсан, находились десять российских граждан, в том числе капитан судна.

Экономика Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.