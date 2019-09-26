Экономика
Lenta.ruОпубликован проект бюджета России до 2022 года
Опубликован проект федерального бюджета России на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Документ размещен на федеральном портале нормативных правовых актов, сообщает «Интерфакс». В бюджете предусмотрен профицит на следующий год в объеме 876,051 миллиарда рублей (0,8 процента ВВП).
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с чего всё началось
В 2020 году профицит федерального бюджета России составит 0,9 трлн рублей, в 2021-м — 0,6 трлн рублей и 0,3 трлн рублей — в 2022 году, о чём свидетельствуют данные проекта бюджета на 2020 год и на плановый период с 2021 по 2022 год.Life.ruвчера в 16:23
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Доходов больше, профицита меньше. Минфин опубликовал проект государственного бюджета на три года
Фонтанка.Рувчера в 14:12
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 02:12, Вашингтон
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Пуйоль отказался стать спортивным директором «Барселоны»
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МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости
Газета.Ru вчера в 03:03
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Жителей Алтайского края предупредили о падении обломков ракеты
Траектория полета проходит над Алтайским краем, сообщают в пресс-службе Роскосмоса.
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Online47.ru вчера в 03:39
Происшествия
В ЕАО столкнулись поезд и автомобиль на Транссибе
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Илон Маск по-русски ответил на приглашение в Краснодар
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск прокомментировал предложение российских предпринимателей посетить бизнес-форум в Краснодаре.
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Вести.Ru вчера в 14:55
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Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу
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RT на русском вчера в 15:23
Происшествия
Первый замглавы Екатеринбурга стал фигурантом уголовного дела
В отношении первого замглавы Екатеринбурга Александра Ковальчика возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, рассказал "Интерфаксу" информированный источник.
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В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone
РИА Новости вчера в 09:25
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Генсек ОПЕК оценил восстановление нефтедобычи Саудовской Аравии
Саудовская Аравия почти восстановила уровень добычи нефти, наблюдавшийся до атак беспилотников на объекты государственной компании Saudi Aramco, заявил генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо.
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Головин включен в символическую сборную 7-го тура чемпионата Франции
Авторитетное французское издание L'Equipe составило символическую сборную 7-го тура чемпионата Франции.
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