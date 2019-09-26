с чего всё началось

Опубликован проект федерального бюджета России на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Документ размещен на федеральном портале нормативных правовых актов, сообщает «Интерфакс». В бюджете предусмотрен профицит на следующий год в объеме 876,051 миллиарда рублей (0,8 процента ВВП).

Опубликован проект бюджета России до 2022 года

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