Экономика

Lenta.ruLenta.ruОпубликован проект бюджета России до 2022 года

Опубликован проект федерального бюджета России на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Документ размещен на федеральном портале нормативных правовых актов, сообщает «Интерфакс». В бюджете предусмотрен профицит на следующий год в объеме 876,051 миллиарда рублей (0,8 процента ВВП).
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с чего всё началось
В 2020 году профицит федерального бюджета России составит 0,9 трлн рублей, в 2021-м — 0,6 трлн рублей и 0,3 трлн рублей — в 2022 году, о чём свидетельствуют данные проекта
 бюджета на 2020 год и на плановый период с 2021 по 2022 год.
Life.ruвчера в 16:23

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Опубликован проект бюджета России до 2022 года

Lenta.ruвчера в 16:21

Профицит бюджета РФ в 2020 году составит 0,9 трлн рублей

Московский Комсомолецвчера в 19:21

НДС и НДПИ дадут бюджету-2020 две трети доходов

Коммерсантъвчера в 17:55

Бюджет Минобороны на 2020 год предложено увеличить

Взгляд.рувчера в 20:37

Стал известен проект бюджета России на 2020—2022 годы

Росбалтвчера в 14:18

Доходов больше, профицита меньше. Минфин опубликовал проект государственного бюджета на три года

Фонтанка.Рувчера в 14:12

Верхний предел внутреннего госдолга России к 2023 году составит 16,6 трлн рублей

ТАССвчера в 14:11
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Политика

Зеленский удивился публикации своих слов после разговора с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский думал, что Белый дом опубликует только слова американского президента Дональда Трампа после их разговора.
Газета.Ru вчера в 18:10
Авто

Включать ли кондиционер при 0°C и ниже — развенчиваем вечные мифы

Прошедший испаритель кондиционера обезвоженный воздух впитывает влагу и, если направить поток на запотевшие стекла, довольно быстро сделает их прозрачными.
За рулем вчера в 23:06
Гаджеты

В России начались продажи ноутбука ZenBook Pro Duo с двумя экранами

Кубанские новости вчера в 16:14
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Брюссель ответил Трампу на упреки в недостаточной помощи Украине

Брюссель считает, что оказывает украинской стороне беспроцентную поддержку и не понимает претензии президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 21:43
Футбол

УЕФА расширил три высших дивизиона Лиги наций до 16 команд

Дивизионы А и B, которые ранее включали в себя 12 команд, а также дивизион C, в котором находилось 15 сборных, будут расширены до 16 команд.
Sportbox.RU 24 сентября в 14:28
Политика

В Германии возмущены выдачей виз жителям Донбасса с паспортами РФ

В Германии депутат от Свободной демократической партии Рената Альт высказала возмущение по поводу выдачи виз жителям Донбасса, которые получили российские паспорта, сообщает RT.
Профиль 24 сентября в 14:05
Происшествия

В приморском зоопарке медведица покалечила дрессировщицу

Несчастный случай произошел в зооэкспозиции городского парка Уссурийска во время кормления медведицы по кличке Манюня.
Российская газета вчера в 05:03
Финансы

Россиян могут заставить доплачивать за хранение валюты в банках

Госдума готовится к обсуждению законопроекта, позволяющего введение отрицательных ставок по валютным счетам.
Известия вчера в 15:00
Политика

Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым

Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.
Газета.Ru вчера в 23:29
Здоровье

В Краснодаре прооперируют девочку из США с родимым пятном на все лицо

Краснодарские врачи предложили операцию американской девочке с родимым пятном (невусом) практически на все лицо.
Ридус 24 сентября в 09:23
Происшествия

Почти 50 человек пострадали при жесткой посадке Boeing в Барнауле

РИА Новости вчера в 13:14
Общество

Муфтий Москвы предложил узаконить многоженство в России

РИА Новости вчера в 10:41
Общество

МЧС России ликвидирует более 500 своих учреждений

В рамках реорганизации будут ликвидированы 578 учреждений, среди них есть пожарно-спасательные подразделения, центры управления кризисными ситуациями, центры Государственной инспекции по маломерным судам и центры материально-технического обеспечения, сообщается на сайте ведомства.
Коммерсантъ 24 сентября в 16:51
Политика

Пушков прокомментировал отказ НАТО ввести мораторий на РСМД

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал отказ НАТО от предложения России ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
Российская газета вчера в 21:39
Политика

Сообщения об импичменте Трампа обвалили американские фондовые индексы

Американские фондовые индексы очень чувствительно отреагировали на сообщения о возможном импичменте президента США Дональда Трампа.
Наша версия вчера в 08:04
Политика

Трамп посоветовал Зеленскому договориться с Путиным

Американский лидер Дональд Трамп выразил надежду, что главе Украины Владимиру Зеленскому удастся договориться с президентом России Владимиром Путиным.
Газета.Ru вчера в 14:39
Происшествия

В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone

РИА Новости вчера в 09:25
Политика

Соловьев призвал ввести санкции против Украины после речи Зеленского

Телеведущий Владимир Соловьев призвал ввести санкции против Украины после обвинений со стороны Владимира Зеленского в адрес России с трибуны ООН.
РИА Новости вчера в 13:05
Общество

Чайка: проблема лесных пожаров остаётся «крайне острой»

Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка на совещании в Красноярске 25 сентября назвал проблему лесных пожаров «крайне острой».
REGNUM вчера в 05:44
Здоровье

В куркуме обнаружили ядовитый свинец

Ученые Стэнфордского университета в ходе проведенных исследований обнаружили, что куркума, используемая при изготовлении приправы карри и являющаяся лекарственным растением, может содержать свинец, который обладает нейротоксичным действием.
Inc-news.ru вчера в 13:56
Шоу-бизнес

Дочь Аллы Вербер трогательно прокомментировала смерть матери

Наконец, взрослая дочь Аллы Вербер Екатерина прервала молчание.
Bimru.ru вчера в 09:13
Футбол

Определились все пары 1/8 финала Кубка России

Стали известны все пары 1/8 финала Кубка России по футболу.
РИА Новости вчера в 17:33
Общество

Иванка Трамп пришла на сессию Генассамблеи ООН без нижнего белья

iReactor 24 сентября в 14:42
Космос

Новое исследование усложняет теорию возникновения кратера на Луне

ГЛАС.RU 24 сентября в 10:07
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Зеленский не попал в список лидеров, выступающих на ГА ООН

Глава украинского государства Владимир Зеленский не включен в список мировых лидеров, выступающих на Генеральной ассамблее ООН.
Политика Сегодня 24 сентября в 09:58
Происшествия

В Оренбурге арестовали священника Николая Стремского

ТАСС вчера в 11:21
Политика

Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело

Супруга президента Украины Елена Зеленская опубликовала в своем Instagram фотографию с ежегодного обеда первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке, на который она пришла в брючном костюме с жилеткой на голое тело.
Известия вчера в 18:24
Экономика

АЛРОСА покупает бриллиантовый «Кристалл» Смоленска

До конца года будет разработан и представлен на рассмотрение набсовета план мероприятий по развитию и обеспечению дальнейшего функционирования «Кристалла» в составе АЛРОСА.
REGNUM 00:05
Происшествия

Школьного завуча осудили за смерть ученицы от истощения на каникулах

РИА Новости вчера в 01:00
Происшествия

В Челябинске оцепили военный городок из-за подозрительной находки

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REGNUM вчера в 13:31
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