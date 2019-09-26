Экономика

ИзвестияИзвестияМинфин представил проект бюджета на ближайшие три года

Минфин представил проект российского бюджета на ближайшие три года — на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов. Документ опубликован на федеральном портале нормативно-правовых актов в четверг, 25 сентября.
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с чего всё началось
В 2020 году профицит федерального бюджета России составит 0,9 трлн рублей, в 2021-м — 0,6 трлн рублей и 0,3 трлн рублей — в 2022 году, о чём свидетельствуют данные проекта
 бюджета на 2020 год и на плановый период с 2021 по 2022 год.
Life.ru25 сентября в 16:23

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Бюджет России до 2022 года. Рост, инфраструктура и нацпроекты

ТАСС26 сентября в 13:31

Опубликован проект бюджета России до 2022 года

Lenta.ru25 сентября в 16:21

Цены ушли в расход

Российская газета26 сентября в 11:14

Правительство представило новый бюджет: легче жить россиянам не станет

Московский Комсомолец26 сентября в 12:20

Стал известен проект бюджета России на 2020—2022 годы

Росбалт25 сентября в 14:18

Доходов больше, профицита меньше. Минфин опубликовал проект государственного бюджета на три года

Фонтанка.Ру25 сентября в 14:12

Минфин РФ опубликовал проект бюджета на 2020–2022 годы

Коммерсантъ25 сентября в 14:10
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