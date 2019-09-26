Экономика

Lenta.ruLenta.ruОпубликован проект бюджета России до 2022 года

Опубликован проект федерального бюджета России на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Документ размещен на федеральном портале нормативных правовых актов, сообщает «Интерфакс». В бюджете предусмотрен профицит на следующий год в объеме 876,051 миллиарда рублей (0,8 процента ВВП).
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с чего всё началось
В 2020 году профицит федерального бюджета России составит 0,9 трлн рублей, в 2021-м — 0,6 трлн рублей и 0,3 трлн рублей — в 2022 году, о чём свидетельствуют данные проекта
 бюджета на 2020 год и на плановый период с 2021 по 2022 год.
Life.ru25 сентября в 16:23

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«Население вообще не знает, какие налоги платит». Сергей Алексашенко про пополнение нового бюджета страны за счёт граждан

Фонтанка.Рувчера в 06:11

Бюджет России до 2022 года. Рост, инфраструктура и нацпроекты

ТАСС26 сентября в 13:31

Опубликован проект бюджета России до 2022 года

Lenta.ru25 сентября в 16:21

Цены ушли в расход

Российская газета26 сентября в 11:14

Бюджет России до 2022 года будет профицитным

ФедералПресс26 сентября в 03:03

Правительство представило новый бюджет: легче жить россиянам не станет

Московский Комсомолец26 сентября в 12:20

Минфин РФ опубликовал проект бюджета на 2020–2022 годы

Коммерсантъ25 сентября в 14:10
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 18:41, Вашингтон
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Microsoft продемонстрирует возрожденную линейку аксессуаров

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Происшествия

Исчезнувшее в Атлантике судно с украинцами затонуло

Газета.Ru 13:31
Экономика

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Автор материала Тейлор Динерман считает, что сотрудничество РФ и США в проекте международной окололунной станции Gateway может помочь России создать собственную базу на естественном спутнике Земли.
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Общество

В РПЦ раскритиковали идею четырехдневной рабочей недели

В Русской православной церкви (РПЦ) считают, что идея перехода на четырехдневную рабочую неделю требует тщательной проработки.
Lenta.ru 17:28
Экономика

Прожиточный минимум пенсионеров повысят в 2020 году

В настоящее время в России величина прожиточного минимума пенсионеров составляет примерно 8846.
Деловое.ТВ 26 сентября в 02:07
Армия и оружие

Сирия потребовала вывести со своей территории все иностранные войска

Все иностранные войска должны быть выведены с территории Сирии. В противном случае Дамаск оставляет за собой право на применение контрмер.
Российская газета 17:36
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По словам главы МИД РФ, Помпео подтвердил, что ни он, ни президент Дональд Трамп непричастны к данному инциденту.
Вечерняя Москва вчера в 17:21
Политика

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Чуть меньше половины опрошенных американцев (47%) одобряют идею импичмента президенту США Дональду Трампу.
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Политика

CNN: спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку после публикации текста жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, касающейся беседы президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
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Общество

В России создадут базу плательщиков ЖКХ

В России планируют создать единую онлайн-базу, которая будет содержать персональные данные плательщиков за жилищно-коммунальные услуги.
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Российский актёр Максим Виторган поблагодарил режиссёра Марка Захарова «за участие и человечность» и за всех «выдающихся артистов».
News.ru 12:55
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В Черновцах родился ребенок с двумя головами

Девочки имеют одно тело, но две головы.
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о прибытии в страну двух российских самолетов со специалистами в военно-технической сфере.
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Житель Санкт-Петербурга поджег храм на Васильевском острове

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В американском штате Мэриленд неизвестный с ножом напал на посетителей торгового центра, сообщает ТАСС.
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Бочкарева прокомментировала видео со своим задержанием

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Энергетика

«Нафтогаз»: отопительный сезон на Украине находится на грани срыва

Еще 20 августа представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус заявил, что отопительный сезон 2019-2020 на Украине на фоне споров с "Газпромом" по вопросам транзита российского газа в Европу может оказаться непростым.
Газета.Ru 09:07
Армия и оружие

На Западе оценили видео с пуском «смертоносного оружия» России

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РИА Новости 17:46
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Малахов назвал возможную причину болезни Заворотнюк

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Немецкие и британские ученые выяснили, что использование экономного режима в стиральных машинах может угрожать здоровью человека.
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