Экономика

КоммерсантъКоммерсантъМинфин РФ опубликовал проект бюджета на 2020–2022 годы

Минфин опубликовал проект бюджета на 2020-й и плановые 2021–2022 годы. Документ размещен на сайте проектов правовых актов. Согласно проекту, профицит будет снижаться с 0,9 трлн руб. в 2020 году до 0,3 трлн в 2022-м.
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с чего всё началось
В 2020 году профицит федерального бюджета России составит 0,9 трлн рублей, в 2021-м — 0,6 трлн рублей и 0,3 трлн рублей — в 2022 году, о чём свидетельствуют данные проекта
 бюджета на 2020 год и на плановый период с 2021 по 2022 год.
Life.ruвчера в 16:23

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Бюджет Минобороны на 2020 год предложено увеличить

Взгляд.рувчера в 20:37

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Московский Комсомолецвчера в 19:21

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Доходов больше, профицита меньше. Минфин опубликовал проект государственного бюджета на три года

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НДС и НДПИ дадут бюджету-2020 две трети доходов

Коммерсантъвчера в 17:55
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Предложение Путина Ранее "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа, написала, что Владимир Путин направил 19 сентября генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе дипломатии Евросоюза Федерике Могерини, а также главам ряда стран, в том числе членов НАТО, предложение о моратории на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
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Российская газета вчера в 05:03
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