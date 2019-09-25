с чего всё началось

Минфин опубликовал проект бюджета на 2020-й и плановые 2021–2022 годы. Документ размещен на сайте проектов правовых актов. Согласно проекту, профицит будет снижаться с 0,9 трлн руб. в 2020 году до 0,3 трлн в 2022-м.

Гаджеты OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro показали за несколько часов до анонса Сразу несколько сетевых инсайдеров опубликовали официальные изображения смартфонов OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro в сером и синем вариантах исполнения корпуса.

Политика Зеленский рассказал о беседе с Лавровым Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что кратко поговорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях генассамблеи ООН.

Здоровье Увольнять врачей отделения трансплантации костного мозга онкоцентра Блохина не планируют Администрация Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина не планирует увольнять врачей отделения трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток.

Политика Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на перемену в лице президента Украины Владимира Зеленского, которая, по ее заявлению, произошла после слов его американского коллеги Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.

Политика В НАТО отвергли предложение России о моратории на размещение РСМД Предложение Путина Ранее "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа, написала, что Владимир Путин направил 19 сентября генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе дипломатии Евросоюза Федерике Могерини, а также главам ряда стран, в том числе членов НАТО, предложение о моратории на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.

Экономика Треть кроссовок на ногах россиян оказались подделками Каждая третья пара купленных в России кроссовок оказалась подделкой.

Происшествия В приморском зоопарке медведица покалечила дрессировщицу Несчастный случай произошел в зооэкспозиции городского парка Уссурийска во время кормления медведицы по кличке Манюня.

Политика В сенате США призвали расследовать задержку военной помощи Украине Демократы в сенате США призвали Пентагон расследовать задержки с оказанием военной помощи Украине.

Финансы Минфин решил избавить российские банки от валютных активов Российский Минфин согласился на отрицательные ставки по валютным вкладам в банках, сообщает ТАСС.

Транспорт МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.

Шоу-бизнес Максим Виторган и Нино Нинидзе показали чувства на публике Российские актеры Максим Виторган и Нино Нинидзе появились вместе на светском мероприятии 24 сентября, где не стали скрывать, что друг к другу неравнодушны.

Футбол Валерий Карпин: «Игра получилась тяжелой, в Кубке России иначе не бывает» Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин на пресс-конференции после игры с «Мордовией» (2։0) поделился эмоциями от победы и пояснил причины широкой ротации состава.

Здоровье В башкирском Зауралье могут открыть филиал медицинского университета Глава Башкирии Радий Хабиров предложил открыть в Зауралье филиал Башкирского государственного медицинского университета.

Игры «Однажды потерянные игры»: авторы The Elder Scrolls создали новую студию Создатели популярных ролевых игр в серии The Elder Scrolls (Arena и Daggerfall) основали независимую студию под названием OneLost Games («Однажды потерянные игры»).

Технологии Роскомнадзор считает Apple TV+ угрозой российским видеосервисам Роскомнадзор считает Apple TV+ угрозой российским видеосервисам. Этот новый онлайн-кинотеатр создает конкуренцию отечественным сервисам.

Политика Евросоюз ответил на упреки Трампа в недостаточной помощи Украине 24 сентября президент США Дональд Трамп на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что Вашингтон не будет оказывать Киеву финансовую поддержку до тех пор, пока ЕС не увеличит объемы финансовой помощи.

Армия и оружие Bloomberg узнал о боях с участием ЧВК Вагнера на передовой в Ливии Наемники частной военной компании (ЧВК) Вагнера начали воевать на передовой в Ливии на стороне фельдмаршала Халифы Хафтара, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.