Экономика
ТАССОпубликован проект бюджета России на ближайшие три года
Профицит федерального бюджета РФ в 2020 году составит 0,9 трлн рублей, в 2021 году - 0,6 трлн рублей, а в 2022 году - 0,3 трлн рублей. Об этом говорится в проекте бюджета на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов.
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В 2020 году профицит федерального бюджета России составит 0,9 трлн рублей, в 2021-м — 0,6 трлн рублей и 0,3 трлн рублей — в 2022 году, о чём свидетельствуют данные проекта бюджета на 2020 год и на плановый период с 2021 по 2022 год.Life.ruвчера в 16:23
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