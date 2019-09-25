с чего всё началось

Профицит федерального бюджета РФ в 2020 году составит 0,9 трлн рублей, в 2021 году - 0,6 трлн рублей, а в 2022 году - 0,3 трлн рублей. Об этом говорится в проекте бюджета на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов.

Опубликован проект бюджета России на ближайшие три года

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