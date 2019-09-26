с чего всё началось

Профицит федерального бюджета РФ в 2020 году составит 0,9 трлн рублей, в 2021 году - 0,6 трлн рублей, а в 2022 году - 0,3 трлн рублей. Об этом говорится в проекте бюджета на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов.

Опубликован проект бюджета России на ближайшие три года

Политика Лавров оценил отказ Белоруссии разместить у себя военную базу РФ Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал отказ Белоруссии размещать на своей территории российскую военную базу.

Политика Кремль прокомментировал расшифровку разговора Трампа и Зеленского Публикация стенограммы разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского является внутренним делом стран, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Экономика Прожиточный минимум пенсионеров предложили повысить Правительство предложило повысить сумму прожиточного минимума пенсионеров в целом по России в 2020 году. Об этом сообщает РИА "Новости".

Футбол Сборную России могут отстранить от ЧМ-2022 по футболу Таджикистан победил Монголию в отборочном матче ЧМ-2022 Напомним, финал 22-го чемпионата мира по футболу ФИФА должен пройти в ноябре и декабре 2022 года в Катаре.

Политика Лавров рассказал о планах передать Донбасс Украине Предоставление отдельным районам Донбасса «особого статуса» приведет Украину к ситуации, напоминающей отношения Молдавии и Приднестровья.

Политика Евросоюз ответил на упреки Трампа в недостаточной помощи Украине 24 сентября президент США Дональд Трамп на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что Вашингтон не будет оказывать Киеву финансовую поддержку до тех пор, пока ЕС не увеличит объемы финансовой помощи.

Политика Рассекречен текст жалобы осведомителя на разговор Трампа с Зеленским Снят гриф секретности с текста жалобы некоего представителя американских спецслужб, который пожаловался на беседу американского президента Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает газета The Hill .

Происшествия Гей-пара из РФ с усыновленными детьми попросила убежище в США Однополая семья из России — Андрей Ваганов и Евгений Ерофеев с двумя несовершеннолетними детьми запросила политическое убежище в США.

Политика Лукашенко заявил о готовности ввести в Донбасс миротворцев Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о своей готовности ввести в Донбасс белорусских миротворцев.

Транспорт В России предложили по-новому бороться со снегом на дорогах Российские инженеры предложили бороться с обледенением дорожной части и сугробами на проезжей части при помощи электропроводящего бетона, используя так называемые «теплые дороги».

Политика Скабеева оценила выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине Телеведущая Ольга Скабеева заметила необычное выражение лица украинского лидера Владимира Зеленского в процессе диалога с его американским коллегой Дональдом Трампом.

Политика Трамп пообещал Зеленскому помочь вернуть Крым Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп дал ему обещание помочь в возвращении Крыма, передает УНИАН.

Кино Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов» Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.

Шоу-бизнес Бузовой предрекают участь Заворотнюк и Фриске Таролог Марианна Абравитова заявила, что если певица Ольга Бузова не перестанет жить по принципу «объять необъятное» и будет хвататься за все подряд, то ее постигнет та же участь, что и Дмитрия Хворостовского, Жанну Фриске, а теперь и Анастасию Заворотнюк.

Экономика Треть гипермаркетов «Карусель» станут «Перекрестками» Гипермаркеты теряют и рентабельность: в первом полугодии 2019 г. рентабельность EBITDA «Каруселей» снизилась на 28 б. п. до 4,3%. Для сравнения: этот показатель у «Пятерочки» – 8,5% за январь – июнь 2019 г. Компания связывает это со «структурным оттоком покупателей в формат «магазинов у дома» и развитием онлайн-торговли, что приводит к отрицательному эффекту операционного рычага в гипермаркетах».

Происшествия Скончался адвокат Александра Кокорина Адвокат Андрей Ромашов, защищавший в суде футболиста санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Александра Кокорина, умер во вторник.

Политика В Кремле рассказали о послании Путина странам НАТО Послание Владимира Путина о ракетах средней и меньшей дальности направлено на то, чтобы не допустить рост напряженности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Общество Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.

Политика Саудовский принц признал ответственность за убийство Хашкаджи Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд признал свою ответственность за инцидент с убийством в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

Авто Эксперты предсказали рост продаж электромобилей в России до 30% в год Среднегодовые темпы роста рынка электромобилей к 2025 году могут достичь 30%, следует из исследования консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers (есть у РБК).

Наука Детские травмы самок бабуинов сократили жизнь их детенышам Американские исследователи выяснили, что самки бабуинов, которые пережили детские травмы, рождают потомство с низкой продолжительностью жизни.

Политика Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире Сессия Генассамблеи ООН в этом году началась с российско-американского дипломатического скандала: США не выдали визы членам российской делегации.

Происшествия В Тюменской области похищенный няней младенец найден мертвым 24-летнюю девушку, которая присматривала за малышом, нашли в лесу в трех километрах от частного дома на улице Северной, в котором жила семья ребенка.

Происшествия В Приморье медведь напал на сотрудницу зоопарка В Уссурийске началась доследственная проверка в зоопарке, где на сотрудницу напал медведь.