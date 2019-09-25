Профицит федерального бюджета РФ в 2020 году составит 0,9 трлн рублей, в 2021 году - 0,6 трлн рублей, а в 2022 году - 0,3 трлн рублей. Об этом говорится в проекте бюджета на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов.

Опубликован проект бюджета России на ближайшие три года

Политика Песков пояснил свои слова о расстрелах в США без суда и следствия Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал журналистам свое высказывание о том, что в США за брошенный в полицейских стаканчик человека застрелили бы без суда и следствия.

Политика Лавров рассказал о последствиях вступления Грузии в НАТО По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, если Грузию примут в НАТО, то Москва не начнет военных действий, однако отношения с Альянсом будут серьезно подорваны.

Политика Памфилова раскритиковала работу избиркома Петербурга ЦИК признала неудовлетворительной работу избирательной комиссии Санкт-Петербурга на муниципальных выборах в единый день голосования 8 сентября, заявила глава комиссии Элла Памфилова.

Шоу-бизнес Джессика Симпсон сбросила 45 килограммов после родов Джессика Симпсон похудела на 45 килограммов за полгода после рождения третьего ребенка.

Космос Космический корабль «Союз» доставил на МКС очередной экипаж Космический корабль "Союз МС-15" успешно пристыковался к МКС. Он был выведен на орбиту последней в истории ракетой "Союз-ФГ".

Политика Зеленский отверг сообщения о давлении Трампа Президент Украины Владимир Зеленский в ходе общения с президентом США Дональдом Трампом на полях ГА ООН в Нью-Йорке заявил, что тот не давил на него во время июльского телефонного разговора, как это преподнесли некоторые американские СМИ.

Футбол Глава «Баварии» пригрозил сборной Германии бойкотом из-за Нойера Президент мюнхенской "Баварии" Ули Хёнесс выступил в защиту вратаря клуба Мануэля Нойера, передает Sport Bild.

Политика В Госдуме предложили запретить лотерею грин-карт В Госдуме предложили запретить лотерею на получение грин-карты в России.

Авто Составлен рейтинг самых надежных кроссоверов с пробегом Опросив несколько тысяч автовладельцев из Великобритании, эксперты сообщества Driver Power назвали ТОП-10 самых надежных кроссоверов с пробегом.

Политика Соловьев призвал ввести санкции против Украины после речи Зеленского Телеведущий Владимир Соловьев призвал ввести санкции против Украины после обвинений со стороны Владимира Зеленского в адрес России с трибуны ООН.

Происшествия Скончался адвокат Александра Кокорина Ушёл из жизни адвокат Андрей Ромашов, представлявший интересы нападающего «Зенита» Александра Кокорина. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Здоровье Врач Мясников рассказал, как продлить жизнь онкологических больных Известный российский доктор Александр Мясников рассказал о способах продления жизни практически при любом раке.

Политика Лавров напомнил о планах Сталина разместить штаб-квартиру ООН в Сочи По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, в свое время Иосиф Сталин настаивал на том, чтобы штаб-квартиру ООН разместили в Сочи.

Наука Идеальное колесо Создание идеального колеса — сложнейшая задача оптимизации, к которой человечество идет уже сотни лет.