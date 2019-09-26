с чего всё началось

Кабинет министров утвердил проект федерального бюджета РФ на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов в среду, 25 сентября.

Политика Лавров прокомментировал отказ Минска разместить военную базу России Отказ Белоруссии разместить на своей территории российскую военную базу является, конечно, неприятным эпизодом, но надо понимать, что Минск является союзником Москвы на все 100%.

Армия и оружие ВС РФ отказал в реабилитации советского полковника Владимира Арцезо Верховный суд России отказался реабилитировать бывшего заместителя командующего 57-й армией по бронетанковым войскам полковника Владимира Арцезо, который в годы Великой Отечественной войны стал генералом нацистской армии.

Политика В Кремле оценили возможность возобновления авиасообщения с Грузией Ранее глава МИД России Сергей Лавров выступил за восстановление авиасообщения с Грузией.

Политика Украинский вице-премьер назвал СНГ «клубом неудачников» Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что СНГ не может помешать евроинтеграции страны, и назвал союз, выход из которого Киев до сих пор не завершил, «клубом неудачников».

Общество Голикова анонсировала отмену бумажных трудовых книжек с 2020 года Россиянам с 2020 года при получении госуслуг не нужно будет подтверждать свой трудовой стаж документами на бумажном носителе, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Политика Россия предложила лишить США заседаний Генассамблеи ООН Заседание Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения, должно быть перенесено из США в другую страну.

Гаджеты Cooler Master MasterFan SF120M: тихий и производительный вентилятор с необычным дизайном Скорость вращения вентилятора может регулироваться методом ШИМ в пределах от 650 до 2000 об / мин. Также на корпусе MasterFan SF120M имеется переключатель, позволяющий ограничить максимальную скорость вращения до 1200 или 1600 об / мин. Вентилятор Cooler Master MasterFan SF120M уже поступил в продажу в США по цене $30 (около 1900 рублей).

Экономика Прожиточный минимум пенсионеров в РФ планируют увеличить Установить прожиточный минимум для пенсионеров в РФ на уровне 9311 рублей предполагается в трехлетнем проекте бюджета с 2020 года, опубликованном на официальном портале проектов нормативных актов, 26 сентября сообщает ИА Красная весна.

Политика Власти Киргизии отреагировали на высказывания Андрея Малахова Киргизская сторона обратила внимание российских коллег на то, что во время этой передачи ее ведущий "некорректно высказался относительно ситуации вокруг гражданина Кыргызской Республики Акбарова, ставшего участником дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом", в котором погиб гражданин РФ Александр Маругов.

Общество Минздрав предложил установить в аэропортах по две курилки В аэропортах может появиться не более двух курилок в «чистой зоне». Такое ограничение предложил установить Минздрав.

Происшествия Суд освободил фигуранта дела о беспорядках в Москве Алексея Миняйло Басманный суд Москвы отклонил ходатайство следствия об изменении меры пресечения с ареста на домашний арест фигуранту дела о массовых беспорядках историку Алексею Миняйло, освободив его без избрания какой-либо меры пресечения.

Космос Первый арабский космонавт отправился на МКС 62-й экипаж МКС уже назвали самым необычным за последние годы. Хазза Аль-Мансури станет 240-м космонавтом на МКС.

Экономика Группа ЭПМ останавливает производство анодов в Челябинске АО «ЭПМ – Челябинский электродный завод» (входит в группу ЭПМ) объявил об остановке производства анодов с 1 октября.

Политика В Минздраве Чечни сообщили о состоянии здоровья Кадырова Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов заявил, что глава республики Рамзан Кадыров испытывает недомогания из-за сезонного ОРЗ.

Финансы Укрепление гривны на Украине: «Завтра в страну пойдут эшелоны долларов» Ниже психологической отметки в 24 грн курс доллара на Украине не опускался с 15 января 2016 г. Эксперты по-разному оценивают текущую ситуацию с курсом.

Игры Вышел сюжетный трейлер Call of Duty: Modern Warfare Activision и Infinity Ward выпустили сюжетный трейлер Call of Duty: Modern Warfare.

Кино Глава Marvel Кевин Файги займется новыми «Звездными войнами» В материале THR уточняется, что создатель супергеройской киновселенной уже успел встретиться с некой голливудской звездой и обсудить работу над новым проектом.

Авто Найдена Lada Priora с миллионным пробегом в России В России нашли Lada Priora в кузове универсал, которая за три года проехала миллион километров.

Политика Рассекречен текст жалобы разведки США на разговор Трампа с Зеленским США рассекретили текст жалобы, поданной сотрудником разведки по поводу телефонного разговора Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Правда.ру.

Происшествия В Москве арестовали девять собиравших деньги на теракты исламистов Девять подозреваемых в финансировании деятельности ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) заключены под стражу, сообщается на сайте ГСУ Следственного комитета России по Москве.

Политика Порошенко не пришёл на допрос по делу о «керченском инциденте» Бывший президент Украины Пётр Порошенко не явился на допрос в Госбюро расследований (ГБР), куда его вызвали в качестве свидетеля по делу о переходе кораблей в Керченском проливе в 2018 году.