Экономика
Вечерняя МоскваОпубликован проект федерального бюджета России на 2020–2022 годы
Кабинет министров утвердил проект федерального бюджета РФ на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов в среду, 25 сентября.
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с чего всё началось
В 2020 году профицит федерального бюджета России составит 0,9 трлн рублей, в 2021-м — 0,6 трлн рублей и 0,3 трлн рублей — в 2022 году, о чём свидетельствуют данные проекта бюджета на 2020 год и на плановый период с 2021 по 2022 год.Life.ru25 сентября в 16:23
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