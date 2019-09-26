с чего всё началось

Кабинет министров утвердил проект федерального бюджета РФ на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов в среду, 25 сентября.

Религия Православные празднуют Воздвижение креста Господня Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня отмечают православные христиане 27 сентября.

Общество МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.

Политика В Минздраве Чечни сообщили о состоянии здоровья Кадырова Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов заявил, что глава республики Рамзан Кадыров испытывает недомогания из-за сезонного ОРЗ.

Футбол Жена Мамаева анонсировала первое интервью мужа Алана Мамаева, жена бывшего полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева анонсировала первое интервью мужа после освобождения из тюрьмы.

Политика Поставки газа Газпромом по OPAL в Польше посчитали «трагедией» Глава компании подчеркнул, что если бы подобное решение было принято не сейчас, а, скажем, в 2021 году, то за этот период Газпром продолжал бы на полную мощность использовать OPAL, что «вызвало бы перебои с поставкой газа на юго-восток Польши».

Политика Лавров пообещал «сюрприз» США после невыдачи виз МИД РФ не оставит без ответа эпизод с отказом США выдать визы российским дипломатам.

Политика В МИД РФ прокомментировали новые антироссийские санкции США Как констатировали в МИД РФ, санкции, которые американская администрация ввела в четверг, стали 75-ми с тех пор, как США начали разрушать отношения Москвы и Вашингтона в 2011 году.

Экономика Германия давай! Французский Минфин заявил о необходимости инвестиций Министр заявил: «Германии следует инвестировать и инвестировать прямо сейчас — чем быстрее, тем лучше».

Игры Naughty Dog рассказала о 3-часовом демо The Last of Us: Part II Naughty Dog рассказала о трёхчасовой демонстрационной версии The Last of Us: Part II, которую позавчера удалось попробовать немногим журналистам.

Общество В Москве нашли 119-летнюю пенсионерку Пенсионный фонд России назвал возраст самой старой пенсионерки Москвы — ею оказалась женщина, родившаяся в 1900 году.

Шоу-бизнес Брэдли Купер собирался сделать Леди Гаге предложение, но передумал Голливудский актер Брэдли Купер собирался сделать предложение певице Леди Гаге, однако потом передумал.

Общество В России запретят курить на балконах В России изменились Правила противопожарного режима, теперь на балконах, лоджиях, в жилых комнатах домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем.

Авто Кроссовер от Aston Martin получит самый мощный V8 фирмы Стало известно, что кроссовер Aston Martin DBX получит самый мощный V8, который когда-либо производился британской фирмой.

Общество В России с октября по март ожидается аномальная погода Как сообщает ТАСС, теплая она будет с октября по март на Севере, Европейской и Азиатской частях страны, а на Юге ожидаются не нормальные для региона холода.

Экономика В России выросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков В России летом резко возросло количество мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка и данные ЦБ.

Общество Девушка написала мертвому брату СМС и получила ответ Пользовательница Reddit ruthless0903 писала сообщения брату, который умер шесть месяцев назад, и недавно получила ответ с его номера.

Кино Антивоенный фильм «Кролик Джоджо» не выйдет в российский прокат В мировой прокат фильм выйдет 18 октября. Российские чиновники ситуацию вокруг «Кролика Джоджо» пока не комментировали.

Футбол Экс-тренер «Милана» прибыл в Москву с целью возглавить российский клуб Бывший игрок сборной Италии и экс-главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо прилетел в Москву для того, чтобы возглавить российский клуб.

Общество Большинство россиян планируют прожить не меньше 87 лет Согласно исследованию, дольше всех хотят прожить москвичи. Жители столицы в среднем хотят жить до 92,3 года.

Армия и оружие Тихоокеанский флот впервые выполнил пуск ракеты «Оникс» на Чукотке Береговой комплекс "Бастион" российского Тихоокеанского флота впервые в истории выполнил пуск сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Оникс" на Чукотке, сообщило Минобороны.