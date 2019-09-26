Экономика
Вечерняя МоскваОпубликован проект федерального бюджета России на 2020–2022 годы
Кабинет министров утвердил проект федерального бюджета РФ на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов в среду, 25 сентября.
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с чего всё началось
В 2020 году профицит федерального бюджета России составит 0,9 трлн рублей, в 2021-м — 0,6 трлн рублей и 0,3 трлн рублей — в 2022 году, о чём свидетельствуют данные проекта бюджета на 2020 год и на плановый период с 2021 по 2022 год.Life.ruвчера в 16:23
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Доходов больше, профицита меньше. Минфин опубликовал проект государственного бюджета на три года
Фонтанка.Рувчера в 14:12
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Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире
Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире Сессия Генассамблеи ООН в этом году началась с российско-американского дипломатического скандала: США не выдали визы членам российской делегации.
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Происшествия
Суд по делу Устинова перенесли на 30 сентября
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В Кремле оценили идею Лукашенко о белорусских миротворцах в Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о готовности Минска ввести миротворцев в Донбасс и взять под свой контроль участок украино-российской границы, если будет согласие сторон.
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26 сентября скончался бывший президент Франции Жак Ширак.
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Максим Галкин сравнил себя с Ксенией Собчак
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Телеканал «112 Украина» лишили лицензии на вещание
Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины лишил в четверг все пять телекомпаний, входящих в холдинг "112 Украина", лицензий на эфирное вещание на всей территории страны.
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Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей
Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.
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Британский посол признался, что ему жаль уезжать из России
Для Бристоу как для посла самым большим сюрпризом в России стала готовность россиян работать вместе по самым разным темам.
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Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Происшествия
Azur Air заплатит пассажирам по 100 тыс. руб. после посадки в Барнауле
Авиакомпания Azur Air выплатит по 100 тыс. руб. в качестве возмещения причиненного вреда пассажирам самолета Boeing-767, экстренного севшего в Барнауле.
РБК 07:37
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Задержаны восемь исполнителей убийства депутата в Раменском
По версии следствия, члены банды совершили ряд тяжких преступлений, включая убийство в 2012 году депутата Законодательного собрания Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и трех её родственников.
REGNUM 07:53
Происшествия
В доме китайского чиновника нашли 13,5 тонн золота
В ходе обысков у бывшего мэра китайского города Ганьчжоу Чжан Ци полиция нашла 13,5 тонны золота, сообщают РИА "Новости".
Газета.Ru 06:52
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В России запретят курить на балконах
В России изменились Правила противопожарного режима, теперь на балконах и в комнатах жилых домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем.
РИА Новости 07:40
Политика
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Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.
Газета.Ru вчера в 23:29
Политика
Лавров назвал Евросоюз ненадежным партнером для России
Европейский союз не будет надежным партнером для России, поскольку строит взаимодействие на принципе «свой или чужой» и игнорирует попытки Москвы наладить равноправный диалог, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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В Госдуме оценили идею узаконить профессию «домохозяйка»
В свою очередь член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов выступил против этой идеи.
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Настя Каменских показала фото в одном бикини
Известная украинская певица Настя Каменских выложила в своем Instagram-аккаунте фото в бикини.
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Ольгу Серябкину облили горячим воском после отказа писать оскорбления про летчика Дамира Юсупова
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Финансы
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Известия 08:01
Политика
Украина и МВФ не договорились о новой кредитной программе, пишут СМИ
Изначально ожидалась оценка выполнения Киевом требований для получения очередного транша кредита по действующей программе, однако потом стало известно, что стороны ведут переговоры о новой кредитной программе.
РИА Новости 06:42
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Агент объяснил неудачи «Краснодара» «звездной болезнью»
Известный агент Дмитрий Селюк рассказал причину неудачных выступлений "Краснодара" в последних играх.
Газета.Ru вчера в 15:52
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Зеленский опубликовал первое совместное фото с Трампом
Lenta.ru вчера в 10:45
Экономика
Государственные телеканалы получат из бюджета около 148 млрд рублей
Государственный международный телеканал RT получит в следующем году 23 млрд рублей, в 2021 году - 18,2 млрд рублей, а в 2022 году - 18,5 млрд рублей.
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В Стамбуле землетрясение привело к панике среди населения
Министерство по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD) оценило магнитуду в 5,8. Эпицентр землетрясения находится в 21,68 км от Стамбула, очаг находился на глубине почти 7 км. По данным геологической служба США, магнитуда составила 5,7.
РБК 07:25
Футбол
Фанатов «Спартака» оградили решеткой и заперли на стадионе
Болельщики гостей были вынуждены смотреть за игрой за решеткой. Фанатов красно-белых оградили на секторе и заперли на ключ.
Lenta.ru 06:00
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Муфтий Москвы предложил узаконить многоженство в России
РИА Новости вчера в 10:41
Общество
В РФ завезут 11 тысяч упаковок незарегистрированных лекарств
Московский эндокринный завод завезет в РФ 11 тысяч упаковок не зарегистрированных в стране препаратов для детей.
РЕН ТВ 07:37