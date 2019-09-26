с чего всё началось

Кабинет министров утвердил проект федерального бюджета РФ на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов в среду, 25 сентября.

Политика Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире Сессия Генассамблеи ООН в этом году началась с российско-американского дипломатического скандала: США не выдали визы членам российской делегации.

Политика В Кремле оценили идею Лукашенко о белорусских миротворцах в Донбассе Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о готовности Минска ввести миротворцев в Донбасс и взять под свой контроль участок украино-российской границы, если будет согласие сторон.

Политика Скончался экс-президент Франции Жак Ширак 26 сентября скончался бывший президент Франции Жак Ширак.

Шоу-бизнес Максим Галкин сравнил себя с Ксенией Собчак На днях решил сравнить себя с другими медийными персонами Максим Галкин. Программа посчитала его похожим на Ксению Собчак.

Общество Единый кампус СПбГУ появится в Петербурге По данным вуза, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев уже дал поручение федеральным органам исполнительной власти о выделении средств на проектные работы для строительства единого кампуса СПбГУ.

Политика Телеканал «112 Украина» лишили лицензии на вещание Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины лишил в четверг все пять телекомпаний, входящих в холдинг "112 Украина", лицензий на эфирное вещание на всей территории страны.

Происшествия Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.

Политика Британский посол признался, что ему жаль уезжать из России Для Бристоу как для посла самым большим сюрпризом в России стала готовность россиян работать вместе по самым разным темам.

Общество Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.

Происшествия Azur Air заплатит пассажирам по 100 тыс. руб. после посадки в Барнауле Авиакомпания Azur Air выплатит по 100 тыс. руб. в качестве возмещения причиненного вреда пассажирам самолета Boeing-767, экстренного севшего в Барнауле.

Происшествия Задержаны восемь исполнителей убийства депутата в Раменском По версии следствия, члены банды совершили ряд тяжких преступлений, включая убийство в 2012 году депутата Законодательного собрания Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и трех её родственников.

Происшествия В доме китайского чиновника нашли 13,5 тонн золота В ходе обысков у бывшего мэра китайского города Ганьчжоу Чжан Ци полиция нашла 13,5 тонны золота, сообщают РИА "Новости".

Общество В России запретят курить на балконах В России изменились Правила противопожарного режима, теперь на балконах и в комнатах жилых домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем.

Политика Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.

Политика Лавров назвал Евросоюз ненадежным партнером для России Европейский союз не будет надежным партнером для России, поскольку строит взаимодействие на принципе «свой или чужой» и игнорирует попытки Москвы наладить равноправный диалог, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Общество В Госдуме оценили идею узаконить профессию «домохозяйка» В свою очередь член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов выступил против этой идеи.

Шоу-бизнес Настя Каменских показала фото в одном бикини Известная украинская певица Настя Каменских выложила в своем Instagram-аккаунте фото в бикини.

Политика Украина и МВФ не договорились о новой кредитной программе, пишут СМИ Изначально ожидалась оценка выполнения Киевом требований для получения очередного транша кредита по действующей программе, однако потом стало известно, что стороны ведут переговоры о новой кредитной программе.

Футбол Агент объяснил неудачи «Краснодара» «звездной болезнью» Известный агент Дмитрий Селюк рассказал причину неудачных выступлений "Краснодара" в последних играх.

Экономика Государственные телеканалы получат из бюджета около 148 млрд рублей Государственный международный телеканал RT получит в следующем году 23 млрд рублей, в 2021 году - 18,2 млрд рублей, а в 2022 году - 18,5 млрд рублей.

Происшествия В Стамбуле землетрясение привело к панике среди населения Министерство по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD) оценило магнитуду в 5,8. Эпицентр землетрясения находится в 21,68 км от Стамбула, очаг находился на глубине почти 7 км. По данным геологической служба США, магнитуда составила 5,7.

Футбол Фанатов «Спартака» оградили решеткой и заперли на стадионе Болельщики гостей были вынуждены смотреть за игрой за решеткой. Фанатов красно-белых оградили на секторе и заперли на ключ.