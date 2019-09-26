Экономика

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваОпубликован проект федерального бюджета России на 2020–2022 годы

Кабинет министров утвердил проект федерального бюджета РФ на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов в среду, 25 сентября.
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с чего всё началось
В 2020 году профицит федерального бюджета России составит 0,9 трлн рублей, в 2021-м — 0,6 трлн рублей и 0,3 трлн рублей — в 2022 году, о чём свидетельствуют данные проекта
 бюджета на 2020 год и на плановый период с 2021 по 2022 год.
Life.ruвчера в 16:23

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Стал известен проект бюджета России на 2020—2022 годы

Росбалтвчера в 14:18

Стал известен проект бюджета РФ на ближайшие три года

Life.ruвчера в 16:23

Опубликован проект бюджета России до 2022 года

Lenta.ruвчера в 16:21

Профицит бюджета РФ в 2020 году составит 0,9 трлн рублей

Московский Комсомолецвчера в 19:21

Доходов больше, профицита меньше. Минфин опубликовал проект государственного бюджета на три года

Фонтанка.Рувчера в 14:12

Минфин РФ опубликовал проект бюджета на 2020–2022 годы

Коммерсантъвчера в 14:10

Опубликован проект бюджета России на ближайшие три года

ТАССвчера в 14:04
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Политика

Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире

Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире Сессия Генассамблеи ООН в этом году началась с российско-американского дипломатического скандала: США не выдали визы членам российской делегации.
Коммерсантъ вчера в 15:00
Происшествия

Суд по делу Устинова перенесли на 30 сентября

Коммерсантъ 04:04
Политика

В Кремле оценили идею Лукашенко о белорусских миротворцах в Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о готовности Минска ввести миротворцев в Донбасс и взять под свой контроль участок украино-российской границы, если будет согласие сторон.
RT на русском 05:26
Политика

Скончался экс-президент Франции Жак Ширак

26 сентября скончался бывший президент Франции Жак Ширак.
REGNUM 06:13
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Максим Галкин сравнил себя с Ксенией Собчак

На днях решил сравнить себя с другими медийными персонами Максим Галкин. Программа посчитала его похожим на Ксению Собчак.
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Общество

Единый кампус СПбГУ появится в Петербурге

По данным вуза, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев уже дал поручение федеральным органам исполнительной власти о выделении средств на проектные работы для строительства единого кампуса СПбГУ.
Интерфакс 07:54
Политика

Телеканал «112 Украина» лишили лицензии на вещание

Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины лишил в четверг все пять телекомпаний, входящих в холдинг "112 Украина", лицензий на эфирное вещание на всей территории страны.
ТАСС 06:46
Происшествия

Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей

Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.
Известия вчера в 09:12
Политика

Британский посол признался, что ему жаль уезжать из России

Для Бристоу как для посла самым большим сюрпризом в России стала готовность россиян работать вместе по самым разным темам.
РИА Новости 02:08
Общество

Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело

На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Происшествия

Священника Николая Стремского обвинили в изнасиловании детей

ТАСС 01:45
Происшествия

Azur Air заплатит пассажирам по 100 тыс. руб. после посадки в Барнауле

Авиакомпания Azur Air выплатит по 100 тыс. руб. в качестве возмещения причиненного вреда пассажирам самолета Boeing-767, экстренного севшего в Барнауле.
РБК 07:37
Происшествия

Задержаны восемь исполнителей убийства депутата в Раменском

По версии следствия, члены банды совершили ряд тяжких преступлений, включая убийство в 2012 году депутата Законодательного собрания Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и трех её родственников.
REGNUM 07:53
Происшествия

В доме китайского чиновника нашли 13,5 тонн золота

В ходе обысков у бывшего мэра китайского города Ганьчжоу Чжан Ци полиция нашла 13,5 тонны золота, сообщают РИА "Новости".
Газета.Ru 06:52
Общество

В России запретят курить на балконах

В России изменились Правила противопожарного режима, теперь на балконах и в комнатах жилых домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем.
РИА Новости 07:40
Политика

Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым

Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.
Газета.Ru вчера в 23:29
Футбол

Футболист Ибрагимович забил гол с отрицательного угла

Известия 00:43
Политика

Лавров назвал Евросоюз ненадежным партнером для России

Европейский союз не будет надежным партнером для России, поскольку строит взаимодействие на принципе «свой или чужой» и игнорирует попытки Москвы наладить равноправный диалог, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Daily Storm 00:06
Общество

В Госдуме оценили идею узаконить профессию «домохозяйка»

В свою очередь член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов выступил против этой идеи.
РИА Новости 03:35
Шоу-бизнес

Настя Каменских показала фото в одном бикини

Известная украинская певица Настя Каменских выложила в своем Instagram-аккаунте фото в бикини.
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Шоу-бизнес

Ольгу Серябкину облили горячим воском после отказа писать оскорбления про летчика Дамира Юсупова

Дни24 02:08
Финансы

Минфин предложил реструктурировать долги регионов на 75 млрд рублей

Минфин предлагает реструктурировать долги российских регионов перед бюджетом.
Известия 08:01
Политика

Украина и МВФ не договорились о новой кредитной программе, пишут СМИ

Изначально ожидалась оценка выполнения Киевом требований для получения очередного транша кредита по действующей программе, однако потом стало известно, что стороны ведут переговоры о новой кредитной программе.
РИА Новости 06:42
Футбол

Агент объяснил неудачи «Краснодара» «звездной болезнью»

Известный агент Дмитрий Селюк рассказал причину неудачных выступлений "Краснодара" в последних играх.
Газета.Ru вчера в 15:52
Политика

Зеленский опубликовал первое совместное фото с Трампом

Lenta.ru вчера в 10:45
Экономика

Государственные телеканалы получат из бюджета около 148 млрд рублей

Государственный международный телеканал RT получит в следующем году 23 млрд рублей, в 2021 году - 18,2 млрд рублей, а в 2022 году - 18,5 млрд рублей.
Общая газета.RU 07:51
Происшествия

В Стамбуле землетрясение привело к панике среди населения

Министерство по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD) оценило магнитуду в 5,8. Эпицентр землетрясения находится в 21,68 км от Стамбула, очаг находился на глубине почти 7 км. По данным геологической служба США, магнитуда составила 5,7.
РБК 07:25
Футбол

Фанатов «Спартака» оградили решеткой и заперли на стадионе

Болельщики гостей были вынуждены смотреть за игрой за решеткой. Фанатов красно-белых оградили на секторе и заперли на ключ.
Lenta.ru 06:00
Общество

Муфтий Москвы предложил узаконить многоженство в России

РИА Новости вчера в 10:41
Общество

В РФ завезут 11 тысяч упаковок незарегистрированных лекарств

Московский эндокринный завод завезет в РФ 11 тысяч упаковок не зарегистрированных в стране препаратов для детей.
РЕН ТВ 07:37
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