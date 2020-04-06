Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксОпубликован проект нового расписания ЕГЭ

Министерство просвещения опубликовало проект нового расписания единых государственных экзаменов с учетом переноса начала основной волны ЕГЭ из-за коронавируса с конца мая на 8 июня.
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Минпросвещения предложило новые даты проведения ЕГЭ

РБК12:42

Опубликован проект нового расписания ЕГЭ-2020

RT на русском11:09

Опубликован проект нового расписания ЕГЭ

РИА Новости10:39

Опубликован проект нового расписания ЕГЭ

Интерфакс10:51

Опубликован проект расписания ЕГЭ в 2020 году

Lenta.ru10:43

Опубликован проект расписания ЕГЭ в 2020 году

ТАСС10:42

Опубликован проект нового расписания ЕГЭ

Российская газета10:56
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Происшествия

Суд оштрафовал москвича, задержанного при прогулке с собакой

РИА Новости 12:00
Шоу-бизнес

У Надежды Бабкиной нашли коронавирус

У народной артистки России Надежды Бабкиной нашли коронавирус. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 12:56
Кино

Умерла сыгравшая девушку Бонда актриса Онор Блэкман

ТАСС 12:57
Общество

Правительство ограничило продажу масок и перчаток

Правительство ввело ограничения на оптовую и розничную торговлю некоторыми медизделиями, включая маски и перчатки.
Коммерсантъ 06:52
Общество

Врач назвал единственный эффективный способ профилактики коронавируса

По мнению специалиста, замедление разработки вакцины от коронавируса объясняется отсутствием в данное время лабораторных животных, которые чувствительны к инфекции.
Янаульские зори 00:05
Происшествия

В Москве арестован второй генерал МВД по делу о превышении полномочий

Ранее были арестованы двое других фигурантов данного дела — генерал МВД Александр Бирюков и следователь по особо важным делам Александр Брянцев.
RT на русском 03 апреля в 14:53
Общество

В Москве умерли еще два пациента с коронавирусом

Коммерсантъ 04 апреля в 14:28
Политика

Кадыров отказался открыть границы Чечни для жителей других регионов

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале ответил на требование премьер-министра Михаила Мишустина снять ограничения на передвижение между регионами.
Ведомости 13:04
Общество

Льва Лещенко выписали из Коммунарки

Inc-news.ru 11:44
Происшествия

В Курской области подростки чуть не убили приемную семью

Как рассказали в пресс-службе Горшеченского районного суда, все, кто находился дома, лишь по счастливой случайности остались живы.
46ТВ 09:41
Гаджеты

Компания Xiaomi патентует новый смартфон с дисплеем Waterfall

Xiaomi патентует смартфон с экраном Waterfall, который занимает 100% поверхности передней панели корпуса.
Актуальные Новости 12:28
Происшествия

В Воронеже коронавирус впервые выявлен у ребёнка

Воронеж, 6 апреля 2020, 13:22 — REGNUM В Воронежской области коронавирус впервые подтверждён у ребёнка, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона 6 апреля.
REGNUM 06:22
Политика

В Кремле допустили перенос дня голосования на зиму или на год

В Кремле допускают перенос единого дня голосования (ЕДГ), запланированного на сентябрь 2020 года, на более поздний срок в случае, если не удастся стабилизировать ситуацию, связанную с распространением коронавируса.
РБК 13:33
Экономика

«Ведомости»: российскому бизнесу не окажут серьёзной поддержки

Как заявили газете «Ведомости» четыре федеральных чиновника, «серьёзных денежных мер поддержки бизнеса» во втором пакете антикризисных мер отраслям экономики, пострадавших от введённых из-за эпидемии ограничений, который уже на текущей неделе представит правительство России, не предусмотрено.
REGNUM 03:43
Политика

США признали террористической организацию националистов из России

Власти США внесли сообщество националистов "Русское имперское движение", действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.
Газета.Ru 11:48
Энергетика

Bloomberg: Москва и Эр-Рияд не смогут договориться о сделке по нефти

Падение нефтяных цен было вызвано разрывом сделки ОПЕК+, когда в начале марта ее участники не смогли договориться о сокращении добычи или продлении существующих договоренностей.
Газета.Ru 06:32
Общество

В России разработали схему лечения тяжелой формы коронавируса

В России разработана схема лечения тяжелой коронавирусной пневмонии с помощью препарата "Даларгин", сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:03
Игры

В Capcom задумались о ремейке ещё одной части Resident Evil

3DNews 06:57
Общество

На Кубани гостей из Москвы и Санкт-Петербурга отправят в обсервации

Авиапассажиры из Москвы и Санкт-Петербурга, прилетающие в Сочи, Краснодар, Анапу или Геленджик, будут проинформированы о принудительной самоизоляции заблаговременно.
Панорама Ростова-на-Дону 12:27
Политика

Меркель назвала коронавирус самым большим испытанием для ЕС в истории

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила мнение, что коронавирус поставил Евросоюз перед самым большим испытанием с момента его основания, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:19
Экономика

В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул

Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.
РИА Новости 03:08
Общество

Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске

Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
РБК 09:08
Общество

Австрия впереди Европы всей: Курц выводит страну из карантина

Австрия стала первой в Евросоюзе страной, которая представила поэтапный план по выходу из карантина, введённого в связи с пандемией коронавируса Covid-19.
Евразия Daily 13:40
Общество

Россия возобновила авиарейсы для вывоза россиян из-за границы

Россия с 6 апреля возобновляет авиарейсы для организации возвращения находящихся за границей граждан на родину, сообщает координационный совет правительства по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
RT на русском 13:13
Общество

Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус на дому

Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус граждан России по желанию на дому с помощью высокочувствительной тест-системы.
RT на русском вчера в 23:19
Общество

RT показал статистику просмотров на YouTube после обвинения в накрутке

Телеканал RT показал статистику просмотров своего YouTube-канала в ответ на обвинения Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* в накрутке просмотров на видеохостинге.
Телеканал 360° 08:33
Экономика

Правительство России ввело квоты на экспорт зерна

В России введены квоты на экспорт зерновых культур.
Mirmol.ru 10:56
Здоровье

Глава ВОЗ предостерег от неправильного ношения медицинских масок

4 апреля схожее заявление сделал президент США Дональд Трамп: на вопрос о том, почему он не носит маску, он ответил, что маски требуются медицинским работникам, а те, кто к ним не относятся, могут обойтись и самодельными повязками.
Lenta.ru 12:48
Общество

Какие профессии в РФ станут ненужными после пандемии коронавируса

Институт прогрессивного образования выяснил, какие профессии станут невостребованными и как в целом изменится рынок труда после пандемии коронавируса, сообщает RT.
ForPost 07:25
Экономика

В России начнется выдача кредитов бизнесу под 0% для выплаты зарплат

Банки России в связи с пандемией коронавируса начнут выдавать беспроцентные кредиты бизнесу для выплаты зарплат.
Газета.Ru 07:55
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