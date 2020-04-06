Коронавирус
ИнтерфаксОпубликован проект нового расписания ЕГЭ
Министерство просвещения опубликовало проект нового расписания единых государственных экзаменов с учетом переноса начала основной волны ЕГЭ из-за коронавируса с конца мая на 8 июня.
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Шоу-бизнес
У Надежды Бабкиной нашли коронавирус
У народной артистки России Надежды Бабкиной нашли коронавирус. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Общество
Правительство ограничило продажу масок и перчаток
Правительство ввело ограничения на оптовую и розничную торговлю некоторыми медизделиями, включая маски и перчатки.
Общество
Врач назвал единственный эффективный способ профилактики коронавируса
По мнению специалиста, замедление разработки вакцины от коронавируса объясняется отсутствием в данное время лабораторных животных, которые чувствительны к инфекции.
Происшествия
В Москве арестован второй генерал МВД по делу о превышении полномочий
Ранее были арестованы двое других фигурантов данного дела — генерал МВД Александр Бирюков и следователь по особо важным делам Александр Брянцев.
Общество
В Москве умерли еще два пациента с коронавирусом
Политика
Кадыров отказался открыть границы Чечни для жителей других регионов
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале ответил на требование премьер-министра Михаила Мишустина снять ограничения на передвижение между регионами.
Общество
Льва Лещенко выписали из Коммунарки
Происшествия
В Курской области подростки чуть не убили приемную семью
Как рассказали в пресс-службе Горшеченского районного суда, все, кто находился дома, лишь по счастливой случайности остались живы.
Гаджеты
Компания Xiaomi патентует новый смартфон с дисплеем Waterfall
Xiaomi патентует смартфон с экраном Waterfall, который занимает 100% поверхности передней панели корпуса.
Происшествия
В Воронеже коронавирус впервые выявлен у ребёнка
Воронеж, 6 апреля 2020, 13:22 — REGNUM В Воронежской области коронавирус впервые подтверждён у ребёнка, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона 6 апреля.
Политика
В Кремле допустили перенос дня голосования на зиму или на год
В Кремле допускают перенос единого дня голосования (ЕДГ), запланированного на сентябрь 2020 года, на более поздний срок в случае, если не удастся стабилизировать ситуацию, связанную с распространением коронавируса.
Экономика
«Ведомости»: российскому бизнесу не окажут серьёзной поддержки
Как заявили газете «Ведомости» четыре федеральных чиновника, «серьёзных денежных мер поддержки бизнеса» во втором пакете антикризисных мер отраслям экономики, пострадавших от введённых из-за эпидемии ограничений, который уже на текущей неделе представит правительство России, не предусмотрено.
Политика
США признали террористической организацию националистов из России
Власти США внесли сообщество националистов "Русское имперское движение", действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.
Энергетика
Bloomberg: Москва и Эр-Рияд не смогут договориться о сделке по нефти
Падение нефтяных цен было вызвано разрывом сделки ОПЕК+, когда в начале марта ее участники не смогли договориться о сокращении добычи или продлении существующих договоренностей.
Общество
В России разработали схему лечения тяжелой формы коронавируса
В России разработана схема лечения тяжелой коронавирусной пневмонии с помощью препарата "Даларгин", сообщает РИА "Новости".
Общество
На Кубани гостей из Москвы и Санкт-Петербурга отправят в обсервации
Авиапассажиры из Москвы и Санкт-Петербурга, прилетающие в Сочи, Краснодар, Анапу или Геленджик, будут проинформированы о принудительной самоизоляции заблаговременно.
Политика
Меркель назвала коронавирус самым большим испытанием для ЕС в истории
Канцлер Германии Ангела Меркель выразила мнение, что коронавирус поставил Евросоюз перед самым большим испытанием с момента его основания, передает РИА "Новости".
Экономика
В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул
Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.
Общество
Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске
Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Общество
Австрия впереди Европы всей: Курц выводит страну из карантина
Австрия стала первой в Евросоюзе страной, которая представила поэтапный план по выходу из карантина, введённого в связи с пандемией коронавируса Covid-19.
Общество
Россия возобновила авиарейсы для вывоза россиян из-за границы
Россия с 6 апреля возобновляет авиарейсы для организации возвращения находящихся за границей граждан на родину, сообщает координационный совет правительства по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
Общество
Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус на дому
Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус граждан России по желанию на дому с помощью высокочувствительной тест-системы.
Общество
RT показал статистику просмотров на YouTube после обвинения в накрутке
Телеканал RT показал статистику просмотров своего YouTube-канала в ответ на обвинения Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* в накрутке просмотров на видеохостинге.
Экономика
Правительство России ввело квоты на экспорт зерна
В России введены квоты на экспорт зерновых культур.
Здоровье
Глава ВОЗ предостерег от неправильного ношения медицинских масок
4 апреля схожее заявление сделал президент США Дональд Трамп: на вопрос о том, почему он не носит маску, он ответил, что маски требуются медицинским работникам, а те, кто к ним не относятся, могут обойтись и самодельными повязками.
Общество
Какие профессии в РФ станут ненужными после пандемии коронавируса
Институт прогрессивного образования выяснил, какие профессии станут невостребованными и как в целом изменится рынок труда после пандемии коронавируса, сообщает RT.
Экономика
В России начнется выдача кредитов бизнесу под 0% для выплаты зарплат
Банки России в связи с пандемией коронавируса начнут выдавать беспроцентные кредиты бизнесу для выплаты зарплат.