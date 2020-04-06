Сдача Единого государственного экзамена в 2020 году может завершиться 11 июля, следует из проекта приказа Минпросвещения РФ и Рособрнадзора, опубликованного в понедельник на портале проектов нормативных правовых актов.

Опубликован проект расписания ЕГЭ в 2020 году

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