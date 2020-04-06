Коронавирус
Lenta.ruОпубликован проект расписания ЕГЭ в 2020 году
Документ опубликован на портале проектов нормативных актов в понедельник, 6 апреля. Согласно новому расписанию, первый экзамен у российских одиннадцатиклассников в основной период сдачи пройдет 8 июня. В этот день они напишут ЕГЭ по географии, литературе и информатике.
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Политика
Евросоюз не считает пандемию основанием для снятия санкций с России
Брюссель, 6 апреля 2020, 17:33 — REGNUM Руководство Европейского союза не видит необходимости в отмене санкций, введённых в отношении России, из-за пандемии коронавируса.
Общество
На Кубани прилетевших из Москвы и Петербурга отправят на карантин
В Краснодарском крае на карантин отправят вернувшихся из зарубежных стран граждан, а также тех, кто прилетел из Москвы и Петербурга.
Общество
Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии
Врачи перевели британского премьер-министра Бориса Джонсона в отделение интенсивной терапии.
Происшествия
Несовершеннолетние россиянки решили отравить газом опекунов
В Курской области две несовершеннолетние россиянки решили убить опекунов и их детей.
Общество
Минкомсвязь утвердила список сайтов с бесплатным доступом
Минкомсвязь России утвердила перечень интернет-ресурсов, доступ к которым не будет тарифицироваться в рамках эксперимента, который продлится до 1 июля.
Кино
Умерла сыгравшая девушку Бонда актриса Онор Блэкман
Наибольшую известность актрисе принесла роль девушки Джеймса Бонда - руководителя труппы профессиональных пилотов "Летающий цирк" Пусси Галор - в третьем фильме франшизы о британском суперагенте "Голдфингер" (Goldfinger, 1964).
Политика
Кадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ в регионах
Глава Чечни Рамзан Кадыров был удивлен реакцией премьер-министра Михаила Мишустина на закрытие границ некоторых регионов.
Общество
Правительство РФ установило ограничения на продажу масок и перчаток
В перечень медизделий, для которых введены данные ограничения, попали фильтрующие респираторы, медицинские маски, марля, медицинские перчатки, комплекты защитной одежды для медиков.
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП в Подмосковье
В Подмосковье в результате автоаварии погиб блогер Павел Петель. Об этом в Instagram сообщил его близкий друг и коллега Сергей Остриков.
Кино
Сценаристом «Человека-муравья 3» станет автор «Рика и Морти»
По данным источников, контракт был подписан в первые дни после приостановки кинопроизводств Голливуда из-за коронавируса нового типа, на данный момент Лавнесс уже приступил к работе.
Общество
Первый пациент с коронавирусом скончался в Новгородской области
Великий Новгород, 6 апреля 2020, 23:31 — REGNUM В Новгородской области зафиксирован первый случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией.
Происшествия
Сотрудник колонии в Рязанской области заразился коронавирусом
У сотрудника рязанской исправительной колонии № 5 обнаружен коронавирус, сообщило региональное управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
Наука
Кошки мяукают, чтобы общаться с человеком
После целой серии исследований ученые из Санкт-Петербурга пришли к выводу, что кошки мяукают вовсе не для того, чтобы общаться друг с другом.
Армия и оружие
В Сирии в результате засады погиб офицер армии США
Офицер армии США и двое членов «Сирийских демократических сил» были убиты 6 апреля в поселке Ас-Суар в провинции Дейр-Эз-Зор, сообщает сирийское информационное агентство SANA.
Общество
«Росатом» вернул из Бангладеш 178 сотрудников из-за коронавируса
Госкорпорация "Росатом" организовала возвращение из Бангладеш в Нижний Новгород 178 сотрудников, задействованных в строительстве АЭА "Руппур".
Армия и оружие
80 лет со дня первого полёта МиГ-1
5 апреля 1940 года состоялся первый полёт истребителя МиГ-1. Самолёт успешно прошёл государственные испытания.
Футбол
«Бавария» возобновит тренировки
«Бавария» в понедельник, 6 апреля, соберется у себя базе и возобновит тренировки, сообщает Kicker. Занятия будут проходить с ограничениями.
Экономика
Троценко предложил обнулить подоходный налог для малоимущих
Российский миллиардер, владелец Aeon Роман Троценко предложил ввести в России прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ), установив при этом нулевую ставку на доходы менее двух минимальных размеров оплаты труда.
Экономика
Определен максимальный размер кредитов для получения каникул
Правительство утвердило параметры тех займов, по которым будут предоставляться отсрочки.
Общество
Премьер Израиля ввел полный карантин на Песах с 7 по 10 апреля
Полный карантин будет действовать с 16 часов по Москве 7 апреля по 7 часов утра 10 апреля, сообщает ТАСС.
Общество
Врач рассказал, эффективны ли перчатки для защиты от коронавируса
Здоровье
Врачи назвали наиболее уязвимую перед коронавирусом категорию людей
Доктор медицинских наук, вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев во время эфира телеканала «Россия 1» озвучил наиболее уязвимую перед коронавирусом категорию людей.
Здоровье
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии главврача Дениса Проценко
Ранее стало известно о том, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заражен короновирусной инфекцией COVID-19.
Общество
Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске
Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Общество
Учебный год в школах могут продлить до 8 июня
Глава Минпросвещения России сообщил, что из-за карантина учебный год в ряде школ России может быть продлен до начала единого государственного экзамена — 8 июня.
Здоровье
833 человека скончались от коронавируса во Франции за сутки
833 заразившихся коронавирусом человека скончались во Франции за последние сутки.
Хоккей
Панарин о самоизоляции в США: фляга уже подъезжает немножко
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Артемий Панарин рассказал, как он справляется с режимом самоизоляции в связи с коронавирусом в США.
Общество
Пропускная SMS-система заработает в Приморском крае с 7 апреля
Пропускная SMS-система с завтрашнего дня заработает в Приморском крае.