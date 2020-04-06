Документ опубликован на портале проектов нормативных актов в понедельник, 6 апреля. Согласно новому расписанию, первый экзамен у российских одиннадцатиклассников в основной период сдачи пройдет 8 июня. В этот день они напишут ЕГЭ по географии, литературе и информатике.

Опубликован проект расписания ЕГЭ в 2020 году

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