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Lenta.ruLenta.ruОпубликован проект расписания ЕГЭ в 2020 году

Документ опубликован на портале проектов нормативных актов в понедельник, 6 апреля. Согласно новому расписанию, первый экзамен у российских одиннадцатиклассников в основной период сдачи пройдет 8 июня. В этот день они напишут ЕГЭ по географии, литературе и информатике.
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Опубликован проект расписания ЕГЭ в 2020 году

Lenta.ru10:43

День «Икс»

Российская газета11:17

Опубликован проект нового расписания ЕГЭ-2020

RT на русском11:09

Опубликован проект нового расписания ЕГЭ

Интерфакс10:51

Минпросвещения предложило новые даты проведения ЕГЭ

РБК12:42

Опубликован проект расписания ЕГЭ в 2020 году

ТАСС10:42

Опубликован проект нового расписания ЕГЭ

РИА Новости10:39
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Политика

Евросоюз не считает пандемию основанием для снятия санкций с России

Брюссель, 6 апреля 2020, 17:33 — REGNUM Руководство Европейского союза не видит необходимости в отмене санкций, введённых в отношении России, из-за пандемии коронавируса.
REGNUM 10:33
Общество

На Кубани прилетевших из Москвы и Петербурга отправят на карантин

В Краснодарском крае на карантин отправят вернувшихся из зарубежных стран граждан, а также тех, кто прилетел из Москвы и Петербурга.
Росбалт 14:50
Общество

Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии

Врачи перевели британского премьер-министра Бориса Джонсона в отделение интенсивной терапии.
Российская газета 15:49
Происшествия

Несовершеннолетние россиянки решили отравить газом опекунов

В Курской области две несовершеннолетние россиянки решили убить опекунов и их детей.
Lenta.ru 16:52
Единоборства

UFC. Гэтжи официально заменил Нурмагомедова в бое против Фергюсона

Вести.Ru 16:09
Общество

Минкомсвязь утвердила список сайтов с бесплатным доступом

Минкомсвязь России утвердила перечень интернет-ресурсов, доступ к которым не будет тарифицироваться в рамках эксперимента, который продлится до 1 июля.
Коммерсантъ 15:02
Кино

Умерла сыгравшая девушку Бонда актриса Онор Блэкман

Наибольшую известность актрисе принесла роль девушки Джеймса Бонда - руководителя труппы профессиональных пилотов "Летающий цирк" Пусси Галор - в третьем фильме франшизы о британском суперагенте "Голдфингер" (Goldfinger, 1964).
ТАСС 12:57
Политика

Кадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ в регионах

Глава Чечни Рамзан Кадыров был удивлен реакцией премьер-министра Михаила Мишустина на закрытие границ некоторых регионов.
Газета.Ru 14:57
Общество

Правительство РФ установило ограничения на продажу масок и перчаток

В перечень медизделий, для которых введены данные ограничения, попали фильтрующие респираторы, медицинские маски, марля, медицинские перчатки, комплекты защитной одежды для медиков.
Интерфакс 07:07
Происшествия

Блогер Павел Петель погиб в ДТП в Подмосковье

В Подмосковье в результате автоаварии погиб блогер Павел Петель. Об этом в Instagram сообщил его близкий друг и коллега Сергей Остриков.
РБК 02:39
Кино

Сценаристом «Человека-муравья 3» станет автор «Рика и Морти»

По данным источников, контракт был подписан в первые дни после приостановки кинопроизводств Голливуда из-за коронавируса нового типа, на данный момент Лавнесс уже приступил к работе.
Газета.Ru 04 апреля в 16:20
Общество

Первый пациент с коронавирусом скончался в Новгородской области

Великий Новгород, 6 апреля 2020, 23:31 — REGNUM В Новгородской области зафиксирован первый случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией.
REGNUM 16:31
Происшествия

Сотрудник колонии в Рязанской области заразился коронавирусом

У сотрудника рязанской исправительной колонии № 5 обнаружен коронавирус, сообщило региональное управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
Ведомости 12:28
Наука

Кошки мяукают, чтобы общаться с человеком

После целой серии исследований ученые из Санкт-Петербурга пришли к выводу, что кошки мяукают вовсе не для того, чтобы общаться друг с другом.
SciencePop 15:49
Армия и оружие

В Сирии в результате засады погиб офицер армии США

Офицер армии США и двое членов «Сирийских демократических сил» были убиты 6 апреля в поселке Ас-Суар в провинции Дейр-Эз-Зор, сообщает сирийское информационное агентство SANA.
ИА Красная Весна 15:10
Общество

«Росатом» вернул из Бангладеш 178 сотрудников из-за коронавируса

Госкорпорация "Росатом" организовала возвращение из Бангладеш в Нижний Новгород 178 сотрудников, задействованных в строительстве АЭА "Руппур".
РЕН ТВ 16:38
Армия и оружие

80 лет со дня первого полёта МиГ-1

5 апреля 1940 года состоялся первый полёт истребителя МиГ-1. Самолёт успешно прошёл государственные испытания.
RT на русском вчера в 03:20
Футбол

«Бавария» возобновит тренировки

«Бавария» в понедельник, 6 апреля, соберется у себя базе и возобновит тренировки, сообщает Kicker. Занятия будут проходить с ограничениями.
Спорт-Экспресс 04 апреля в 20:40
Экономика

Троценко предложил обнулить подоходный налог для малоимущих

Российский миллиардер, владелец Aeon Роман Троценко предложил ввести в России прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ), установив при этом нулевую ставку на доходы менее двух минимальных размеров оплаты труда.
Ведомости 10:41
Экономика

Определен максимальный размер кредитов для получения каникул

Правительство утвердило параметры тех займов, по которым будут предоставляться отсрочки.
Капитал страны 04:48
Общество

Премьер Израиля ввел полный карантин на Песах с 7 по 10 апреля

Полный карантин будет действовать с 16 часов по Москве 7 апреля по 7 часов утра 10 апреля, сообщает ТАСС.
Вести.Ru 15:23
Общество

Врач рассказал, эффективны ли перчатки для защиты от коронавируса

Ореанда-Новости 12:13
Здоровье

Врачи назвали наиболее уязвимую перед коронавирусом категорию людей

Доктор медицинских наук, вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев во время эфира телеканала «Россия 1» озвучил наиболее уязвимую перед коронавирусом категорию людей.
UfacityNews.ru 04:28
Здоровье

В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии главврача Дениса Проценко

Ранее стало известно о том, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заражен короновирусной инфекцией COVID-19.
Evo-rus.com 02:15
Общество

Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске

Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
РБК 09:08
Шоу-бизнес

Сын Надежды Бабкиной подтвердил госпитализацию матери

Газета.Ru 13:24
Общество

Учебный год в школах могут продлить до 8 июня

Глава Минпросвещения России сообщил, что из-за карантина учебный год в ряде школ России может быть продлен до начала единого государственного экзамена — 8 июня.
НТВ 04 апреля в 06:18
Здоровье

833 человека скончались от коронавируса во Франции за сутки

833 заразившихся коронавирусом человека скончались во Франции за последние сутки.
Псковское агентство информации 16:57
Хоккей

Панарин о самоизоляции в США: фляга уже подъезжает немножко

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Артемий Панарин рассказал, как он справляется с режимом самоизоляции в связи с коронавирусом в США.
RT на русском 16:44
Общество

Пропускная SMS-система заработает в Приморском крае с 7 апреля

Пропускная SMS-система с завтрашнего дня заработает в Приморском крае.
Вести.Ru 03:36
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