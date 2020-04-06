Коронавирус

Газета.RuГазета.RuОпубликован проект расписания ЕГЭ 2020

Проект нового расписания проведения Единого государственного экзамена опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Согласно документу, ЕГЭ в 2020 году начнется 8 июня с экзаменов по географии, литературе, информатике и информационно-коммуникационным технологиям.
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Минпросвещения предложило новые даты проведения ЕГЭ

РБК12:42

День «Икс»

Российская газета11:17

Опубликован проект нового расписания ЕГЭ

Интерфакс10:51

Опубликован проект нового расписания ЕГЭ-2020

RT на русском11:09

Опубликован проект расписания ЕГЭ в 2020 году

Lenta.ru10:43

Опубликован проект расписания ЕГЭ в 2020 году

ТАСС10:42

Опубликован проект нового расписания ЕГЭ

РИА Новости10:39
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Общество

Пригожин подал в суд на Любовь Соболь и телеканал «Царьград»

РБК 15:58
Общество

Состояние заболевшего коронавирусом Бориса Джонсона ухудшилось

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии после ухудшения его состояния из-за коронавируса COVID-19, сообщает Reuters со ссылкой на заявление пресс-секретаря премьера.
Коммерсантъ 15:59
Общество

Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске

Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
РБК 09:08
Футбол

ФИФА продлит текущий футбольный сезон

В ближайшее время ФИФА примет решение о продлении футбольного сезона 2019-20 на неопределенный срок.
Вести.Ru 08:17
Гаджеты

Скриншоты с обоями iOS 14 появились в сети

В сеть слили скриншоты iOS 14, которые указывают на появление в ОС динамических обоев, причем последние для более удобного поиска разделят на коллекции.
Astera вчера в 07:44
Общество

Правительство ввело ограничения на продажу масок

К медизделиям, которых коснутся такие ограничения, относятся медицинские маски, перчатки, фильтрующие респираторы, марля, медицинские одноразовые комплекты из нетканых материалов и другие защитные комплекты одежды.
РИА Новости 07:00
Технологии

Mail.ru Group перезапустила мессенджер ICQ

Mail.ru Group объявила о перезапуске одного из старейших мессенджеров — ICQ.
Компания 03:08
Экономика

Автодилеры Петербурга просят помощи у Александра Беглова

6 апреля автохолдинги Санкт-Петербурга направили в адрес губернатора города официальное письмо с просьбой о помощи.
Newia.ru 09:54
Общество

В Нью-Йорке журналистов ВГТРК атаковали сотрудники больницы

В Нью-Йорке съемочную группу ВГТРК атаковали сотрудники больницы.
Комсомольская правда вчера в 15:39
Армия и оружие

Пентагон начал тестирование вакцины от коронавируса

Министерство обороны США приступило к тестированию вакцины от коронавируса, процесс займет несколько месяцев, сообщил главный врач объединенного комитета начальников штабов США бригадный генерал Пол Фридрихс.
РИА Новости 16:44
Здоровье

Врачи назвали наиболее уязвимую перед коронавирусом категорию людей

Доктор медицинских наук, вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев во время эфира телеканала «Россия 1» озвучил наиболее уязвимую перед коронавирусом категорию людей.
UfacityNews.ru 04:28
Единоборства

Глава UFC объявил, что Гэтжи заменит Нурмагомедова в бою с Фергюсоном

RT на русском 16:19
Кино

Запущен стриминговый сервис коротких видео Quibi

Некоторые аналитики считают, что сервис, который уже привлек финансирование на общую сумму $1,8 млрд, был запущен не в самое удачное время — во время введенного в разных странах карантина люди скорее склонны смотреть длинные сериалы и фильмы, чем 10-минутные видео, предназначенные для просмотра в ожидании поезда в метро или кофе в кофейне.
Коммерсантъ 12:49
Энергетика

Bloomberg узнал о препятствиях для сделки Москвы и Эр-Рияда по нефти

Как сообщает Bloomberg, и Москва, и Эр-Рияд выступают за то, чтобы к соглашению присоединились США.
News.ru 05:16
Общество

В Новгородской области умер пациент с коронавирусом

Умер один из пациентов инфекционной больницы, у которого был ряд сопутствующих заболеваний.
Коммерсантъ 17:21
Экономика

Число россиян-банкротов выросло на 68%

С января по март текущего года в России обанкротились 22,4 тысячи граждан, пишут «Известия».
Ореанда-Новости 14:19
Происшествия

Ликвидирован пожар на оптовой базе в Петропавловске-Камчатском

В Петропавловске-Камчатском пожарные ликвидировали крупное возгорание на оптово-розничной базе, расположенной на улице Чубарова, сообщили РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в ГУ МЧС по Камчатскому краю.
Камчатка-Информ 17:12
Общество

Петербуржцам напомнили о штрафах за нарушение режима самоизоляции

Горожане, зараженные вирусом COVID-19 и нарушившие режим самоизоляции, могут быть привлечены к уголовной ответственности и, в случае заражения другого гражданина, лишиться свободы сроком до семи лет.
Neva.Today 13:30
Политика

Врач объяснил нежелание Лукашенко вводить карантин из-за коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не хочет вводить в стране режим ЧП и самоизоляции на фоне распространения коронавируса, так как он "взял на себя политическую ответственность за народ", считает врач и телеведущий Евгений Комаровский.
РИА Новости 16:53
Общество

Япония вводит режим чрезвычайной ситуации

Япония вводит режим чрезвычайной ситуации В связи с пандемией коронавируса правительство Японии вводит со вторника режим чрезвычайной ситуации.
Коммерсантъ 14:23
Политика

Кадыров отказался открыть границы Чечни для жителей других регионов

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале ответил на требование премьер-министра Михаила Мишустина снять ограничения на передвижение между регионами.
Ведомости 13:04
Общество

В России за сутки число зараженных увеличилось на 954 человека

В России появились новые данные о зараженных коронавирусом. За последние сутки выявлено ещё 954 больных COVID-19.
Bash.News 04:20
Здоровье

Восьмой случай заболевания коронавирусом подтвержден в Приморье

В Приморском крае выявлен восьмой по счету случай заболевания коронавирусом, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Росбалт вчера в 22:40
Общество

В Приморье ввели электронные пропуска для передвижения

"С 7 апреля в Приморском крае начнет действовать система пропусков для тех жителей, которым необходимо во время режима самоизоляции попасть на рабочее место и обратно", — говорится в сообщении.
РИА Новости 01:54
Энергетика

Пашинян рассказал, что предложил Путину платить за газ в рублях

Ранее РУСАРМИНФО сообщило, что по инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор Никола Пашиняна с Владимиром Путиным, в ходе которого собеседники среди прочих вопросов обсудили также ситуацию с коронавирусом.
Rusarminfo.ru 13:08
Происшествия

Блогер Павел Петель погиб в ДТП в Подмосковье

В Подмосковье в результате автоаварии погиб блогер Павел Петель. Об этом в Instagram сообщил его близкий друг и коллега Сергей Остриков.
РБК 02:39
Политика

Трамп подписал указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США весной 2019 года объявило, что новая американская программа освоения Луны получила название Artemis.
ТАСС 16:00
Общество

В Приморье ввели денежные штрафы за нарушение режима самоизоляции

Согласно тексту проекта, нарушение запрета гражданам, проживающим и временно находящимся на территории Приморского края, покидать места проживания влечет наложение административного штрафа от трех до пяти тысяч рублей.
UssurMedia.ru 01:10
Авто

Россияне всё ещё могут купить «Копейки», «Жигули» и «Волги» без пробега

Уровень пробега на одометре равен 375 км. В Подмосковье сохранился легендарный ВАЗ-2101 "Копейка", который был выпущен в 1974 году.
Car.ru 04:03
Финансы

ЦБ снизил курс доллара на 7 апреля до 76,4074 рубля

Банк России установил на 7 апреля официальный курс доллара на уровне 76,4074 рубля, что на 1,3251 рубля ниже предыдущего показателя.
ТАСС 06:13
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