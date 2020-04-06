Коронавирус
Газета.RuОпубликован проект расписания ЕГЭ 2020
Проект нового расписания проведения Единого государственного экзамена опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Согласно документу, ЕГЭ в 2020 году начнется 8 июня с экзаменов по географии, литературе, информатике и информационно-коммуникационным технологиям.
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Общество
Состояние заболевшего коронавирусом Бориса Джонсона ухудшилось
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии после ухудшения его состояния из-за коронавируса COVID-19, сообщает Reuters со ссылкой на заявление пресс-секретаря премьера.
Общество
Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске
Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Футбол
ФИФА продлит текущий футбольный сезон
В ближайшее время ФИФА примет решение о продлении футбольного сезона 2019-20 на неопределенный срок.
Гаджеты
Скриншоты с обоями iOS 14 появились в сети
В сеть слили скриншоты iOS 14, которые указывают на появление в ОС динамических обоев, причем последние для более удобного поиска разделят на коллекции.
Общество
Правительство ввело ограничения на продажу масок
К медизделиям, которых коснутся такие ограничения, относятся медицинские маски, перчатки, фильтрующие респираторы, марля, медицинские одноразовые комплекты из нетканых материалов и другие защитные комплекты одежды.
Технологии
Mail.ru Group перезапустила мессенджер ICQ
Mail.ru Group объявила о перезапуске одного из старейших мессенджеров — ICQ.
Экономика
Автодилеры Петербурга просят помощи у Александра Беглова
6 апреля автохолдинги Санкт-Петербурга направили в адрес губернатора города официальное письмо с просьбой о помощи.
Общество
В Нью-Йорке журналистов ВГТРК атаковали сотрудники больницы
В Нью-Йорке съемочную группу ВГТРК атаковали сотрудники больницы.
Армия и оружие
Пентагон начал тестирование вакцины от коронавируса
Министерство обороны США приступило к тестированию вакцины от коронавируса, процесс займет несколько месяцев, сообщил главный врач объединенного комитета начальников штабов США бригадный генерал Пол Фридрихс.
Здоровье
Врачи назвали наиболее уязвимую перед коронавирусом категорию людей
Доктор медицинских наук, вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев во время эфира телеканала «Россия 1» озвучил наиболее уязвимую перед коронавирусом категорию людей.
Единоборства
Глава UFC объявил, что Гэтжи заменит Нурмагомедова в бою с Фергюсоном
Кино
Запущен стриминговый сервис коротких видео Quibi
Некоторые аналитики считают, что сервис, который уже привлек финансирование на общую сумму $1,8 млрд, был запущен не в самое удачное время — во время введенного в разных странах карантина люди скорее склонны смотреть длинные сериалы и фильмы, чем 10-минутные видео, предназначенные для просмотра в ожидании поезда в метро или кофе в кофейне.
Энергетика
Bloomberg узнал о препятствиях для сделки Москвы и Эр-Рияда по нефти
Как сообщает Bloomberg, и Москва, и Эр-Рияд выступают за то, чтобы к соглашению присоединились США.
Общество
В Новгородской области умер пациент с коронавирусом
Умер один из пациентов инфекционной больницы, у которого был ряд сопутствующих заболеваний.
Экономика
Число россиян-банкротов выросло на 68%
С января по март текущего года в России обанкротились 22,4 тысячи граждан, пишут «Известия».
Происшествия
Ликвидирован пожар на оптовой базе в Петропавловске-Камчатском
В Петропавловске-Камчатском пожарные ликвидировали крупное возгорание на оптово-розничной базе, расположенной на улице Чубарова, сообщили РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в ГУ МЧС по Камчатскому краю.
Общество
Петербуржцам напомнили о штрафах за нарушение режима самоизоляции
Горожане, зараженные вирусом COVID-19 и нарушившие режим самоизоляции, могут быть привлечены к уголовной ответственности и, в случае заражения другого гражданина, лишиться свободы сроком до семи лет.
Политика
Врач объяснил нежелание Лукашенко вводить карантин из-за коронавируса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не хочет вводить в стране режим ЧП и самоизоляции на фоне распространения коронавируса, так как он "взял на себя политическую ответственность за народ", считает врач и телеведущий Евгений Комаровский.
Общество
Япония вводит режим чрезвычайной ситуации
Япония вводит режим чрезвычайной ситуации В связи с пандемией коронавируса правительство Японии вводит со вторника режим чрезвычайной ситуации.
Политика
Кадыров отказался открыть границы Чечни для жителей других регионов
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале ответил на требование премьер-министра Михаила Мишустина снять ограничения на передвижение между регионами.
Общество
В России за сутки число зараженных увеличилось на 954 человека
В России появились новые данные о зараженных коронавирусом. За последние сутки выявлено ещё 954 больных COVID-19.
Здоровье
Восьмой случай заболевания коронавирусом подтвержден в Приморье
В Приморском крае выявлен восьмой по счету случай заболевания коронавирусом, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Общество
В Приморье ввели электронные пропуска для передвижения
"С 7 апреля в Приморском крае начнет действовать система пропусков для тех жителей, которым необходимо во время режима самоизоляции попасть на рабочее место и обратно", — говорится в сообщении.
Энергетика
Пашинян рассказал, что предложил Путину платить за газ в рублях
Ранее РУСАРМИНФО сообщило, что по инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор Никола Пашиняна с Владимиром Путиным, в ходе которого собеседники среди прочих вопросов обсудили также ситуацию с коронавирусом.
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП в Подмосковье
В Подмосковье в результате автоаварии погиб блогер Павел Петель. Об этом в Instagram сообщил его близкий друг и коллега Сергей Остриков.
Политика
Трамп подписал указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США весной 2019 года объявило, что новая американская программа освоения Луны получила название Artemis.
Общество
В Приморье ввели денежные штрафы за нарушение режима самоизоляции
Согласно тексту проекта, нарушение запрета гражданам, проживающим и временно находящимся на территории Приморского края, покидать места проживания влечет наложение административного штрафа от трех до пяти тысяч рублей.
Авто
Россияне всё ещё могут купить «Копейки», «Жигули» и «Волги» без пробега
Уровень пробега на одометре равен 375 км. В Подмосковье сохранился легендарный ВАЗ-2101 "Копейка", который был выпущен в 1974 году.
Финансы
ЦБ снизил курс доллара на 7 апреля до 76,4074 рубля
Банк России установил на 7 апреля официальный курс доллара на уровне 76,4074 рубля, что на 1,3251 рубля ниже предыдущего показателя.