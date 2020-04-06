Проект нового расписания проведения Единого государственного экзамена опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Согласно документу, ЕГЭ в 2020 году начнется 8 июня с экзаменов по географии, литературе, информатике и информационно-коммуникационным технологиям.

Общество Состояние заболевшего коронавирусом Бориса Джонсона ухудшилось Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии после ухудшения его состояния из-за коронавируса COVID-19, сообщает Reuters со ссылкой на заявление пресс-секретаря премьера.

Общество Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.

Футбол ФИФА продлит текущий футбольный сезон В ближайшее время ФИФА примет решение о продлении футбольного сезона 2019-20 на неопределенный срок.

Гаджеты Скриншоты с обоями iOS 14 появились в сети В сеть слили скриншоты iOS 14, которые указывают на появление в ОС динамических обоев, причем последние для более удобного поиска разделят на коллекции.

Общество Правительство ввело ограничения на продажу масок К медизделиям, которых коснутся такие ограничения, относятся медицинские маски, перчатки, фильтрующие респираторы, марля, медицинские одноразовые комплекты из нетканых материалов и другие защитные комплекты одежды.

Армия и оружие Пентагон начал тестирование вакцины от коронавируса Министерство обороны США приступило к тестированию вакцины от коронавируса, процесс займет несколько месяцев, сообщил главный врач объединенного комитета начальников штабов США бригадный генерал Пол Фридрихс.

Здоровье Врачи назвали наиболее уязвимую перед коронавирусом категорию людей Доктор медицинских наук, вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев во время эфира телеканала «Россия 1» озвучил наиболее уязвимую перед коронавирусом категорию людей.

Кино Запущен стриминговый сервис коротких видео Quibi Некоторые аналитики считают, что сервис, который уже привлек финансирование на общую сумму $1,8 млрд, был запущен не в самое удачное время — во время введенного в разных странах карантина люди скорее склонны смотреть длинные сериалы и фильмы, чем 10-минутные видео, предназначенные для просмотра в ожидании поезда в метро или кофе в кофейне.

Происшествия Ликвидирован пожар на оптовой базе в Петропавловске-Камчатском В Петропавловске-Камчатском пожарные ликвидировали крупное возгорание на оптово-розничной базе, расположенной на улице Чубарова, сообщили РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в ГУ МЧС по Камчатскому краю.

Общество Петербуржцам напомнили о штрафах за нарушение режима самоизоляции Горожане, зараженные вирусом COVID-19 и нарушившие режим самоизоляции, могут быть привлечены к уголовной ответственности и, в случае заражения другого гражданина, лишиться свободы сроком до семи лет.

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Общество В Приморье ввели электронные пропуска для передвижения "С 7 апреля в Приморском крае начнет действовать система пропусков для тех жителей, которым необходимо во время режима самоизоляции попасть на рабочее место и обратно", — говорится в сообщении.

Энергетика Пашинян рассказал, что предложил Путину платить за газ в рублях Ранее РУСАРМИНФО сообщило, что по инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор Никола Пашиняна с Владимиром Путиным, в ходе которого собеседники среди прочих вопросов обсудили также ситуацию с коронавирусом.

Происшествия Блогер Павел Петель погиб в ДТП в Подмосковье В Подмосковье в результате автоаварии погиб блогер Павел Петель. Об этом в Instagram сообщил его близкий друг и коллега Сергей Остриков.

Политика Трамп подписал указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США весной 2019 года объявило, что новая американская программа освоения Луны получила название Artemis.