Коронавирус
ТАССОпубликован проект расписания ЕГЭ в 2020 году
Сдача Единого государственного экзамена в 2020 году может завершиться 11 июля, следует из проекта приказа Минпросвещения РФ и Рособрнадзора, опубликованного в понедельник на портале проектов нормативных правовых актов.
Читать в источнике
Оценить84
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7133 источника, обновлено в 15:38, Ашберн
Общество
«Академик Черский» идет в Лас-Пальмас
Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое может достроить газопровод "Северный поток-2", продолжает путь на север в направлении Европы, но сменило пункт назначения на испанский порт Лас-Пальмас, свидетельствуют сайты по отслеживанию судов Marine Traffic и Vesselfinder.
Общество
В Новгородской области умер первый пациент с коронавирусом
Первый пациент, зараженный коронавирусом, 6 апреля скончался в инфекционной больнице в Новгородской области.
Общество
Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии
Премьер Великобритании Борис Джонсон, госпитализированный с коронавирусом, переведен в отделение интенсивной терапии, передает Reuters заявление аппарата премьер-министра на Даунинг-стрит, 10.
Футбол
Скончался бывший главный тренер «Реала» и «Атлетико» Радомир Антич
Бывший главный тренер футбольных клубов "Реал", "Барселона" и "Атлетико" Радомир Антич скончался в возрасте 71 года, сообщается на сайте "Атлетико".
Происшествия
Украинка не пустила мужа на порог, опасаясь коронавируса
Мужчина вернулся с заработков из Польши. Супруга не пустила его домой, поскольку боялась, что он мог там заразиться коронавирусом.
Общество
Минпромторг прокомментировал инцидент с замминистра в Ижевске
Минпромторг проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, произошедшем в Ижевске с замминистра Дмитрием Овсянниковым, говорится в сообщении ведомства.
Общество
Правительство ввело ограничения на торговлю медицинскими изделиями
Правительство установило ограничения на торговлю медицинскими изделиями. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.
Происшествия
Белорус решил засудить Лукашенко за смерть матери из-за коронавируса
Житель Белоруссии потребовал возбудить уголовное дело в отношении президента страны Александра Лукашенко из-за смерти своей матери.
Армия и оружие
В Китае рассказали о пользе санкций США для ВПК России
"Перед лицом санкций со стороны Соединенных Штатов и других западных стран Россия постоянно корректировала свои экспортные идеи, использовала в качестве отправной точки для расширения зарубежных рынков высокотехнологичное оружие и современную боевую технику, а также предлагала полное последующее обслуживание своей техники", - указывает "Синьхуа".
Армия и оружие
Почему «легендарные» пистолеты ХХ века часто переоценивают
«Профиль» составил рейтинг пяти самых переоцененных пистолетов ХХ века.
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП в Подмосковье
В Подмосковье в результате автоаварии погиб блогер Павел Петель. Об этом в Instagram сообщил его близкий друг и коллега Сергей Остриков.
Происшествия
У сотрудника колонии в Рязанской области выявлен коронавирус
«В исправительной колонии №5 УФСИН России по Рязанской области, где у одного из сотрудников выявлен случай заболевания коронавирусной инфекцией, эпидемиологическая обстановка стабильная», — говорится в пресс-релизе.
Наука
Ученые обнаружили новый вид бактерий, питающихся пластиком
Ученые из Кембриджского университета обнаружили новый вид бактерий, которые способны не просто разрушать пластик, но и использовать его в качестве пищи.
Космос
Гигантская озоновая дыра над Арктикой закроется через пару недель
Общество
На парад Победы призвали не приглашать ветеранов
Оргкомитет по подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы попросил правительство не приглашать на парад граждан старше 65 лет, пишет «Коммерсант».
Шоу-бизнес
У Надежды Бабкиной нашли коронавирус
У народной артистки России Надежды Бабкиной нашли коронавирус. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Общество
Жена Семака: думаю, Путина пора выдвигать на царство
Анна Семак, жена главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака, поделилась мнением о президентах России и США Владимире Путине и Дональде Трампе.
Общество
В ВОЗ назвали первый и самый явный симптом коронавируса
Представитель ВОЗ Маргарет Харрис заявила, что первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура.
Авто
Продажи автомобилей в Великобритании в марте рухнули на 44%
Продажи автомобилей с дизельным двигателем в Великобритании в марте рухнули на 62% (до 44,8 тыс.), с бензиновым двигателем - на 50% (до 153 тыс.).
Политика
Коронавирус возбудил Берни Сандерса
Утратив шансы на победу, кандидат в президенты США не может остановиться Кандидат в президенты США Берни Сандерс, практически лишившийся шансов на победу, в очередной раз отказался выходить из гонки.
Энергетика
Кабмин планирует ввести эмбарго на ввоз дешевого бензина
Чтобы предотвратить поставки дешевого бензина на российский рынок, Кабмин может ввести временный запрет на импорт нефтепродуктов.
Общество
В России утвердили список сайтов с бесплатным доступом
Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться.
Общество
В Тамбове работающие пенсионеры старше 65 лет могут взять больничный
Работающие пожилые люди могут оформить себе больничный с 6 по 19 апреля и оставаться дома.
Шоу-бизнес
Меган Маркл официально является принцессой Великобритании
31 марта Меган Маркл и принц Гарри официально перестали носить свои прежние титулы, однако, судя по всему, они всё ещё остались принцессой и принцем.
Общество
Елизавета II обратилась к нации из-за коронавируса
Королева Великобритании Елизавета II выступила с обращением к нации из-за коронавируса.
Экономика
Минсельхоз не фиксирует роста цен на сахар у российских производителей
Москва, 6 апреля 2020, 21:51 — REGNUM Министерство сельского хозяйства России оценивает текущую ситуацию на рынке сахара как стабильную и не фиксирует резкого повышения цен на эту продукцию.
Общество
Кадыров похвалил полицейского, избившего нарушителя самоизоляции
Общество
Россия возобновила авиарейсы для вывоза россиян из-за границы
Россия с 6 апреля возобновляет авиарейсы для организации возвращения находящихся за границей граждан на родину, сообщает координационный совет правительства по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
Космос
На Байконуре ракету «Союз-2.1а» установили на стартовый стол
Накануне специалистами космической отрасли РФ была произведена установка носителя серии «Союз» с одноименным кораблем серии МС в вертикальное положение на стол 31-площадки космодрома Байконур.