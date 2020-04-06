Коронавирус

ТАССТАССОпубликован проект расписания ЕГЭ в 2020 году

Сдача Единого государственного экзамена в 2020 году может завершиться 11 июля, следует из проекта приказа Минпросвещения РФ и Рособрнадзора, опубликованного в понедельник на портале проектов нормативных правовых актов.
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Опубликован проект расписания ЕГЭ в 2020 году

ТАСС10:42

День «Икс»

Российская газета11:17

Опубликован проект нового расписания ЕГЭ-2020

RT на русском11:09

Опубликован проект нового расписания ЕГЭ

Интерфакс10:51

Опубликован проект расписания ЕГЭ в 2020 году

Lenta.ru10:43

Минпросвещения предложило новые даты проведения ЕГЭ

РБК12:42

Опубликован проект нового расписания ЕГЭ

РИА Новости10:39
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Общество

«Академик Черский» идет в Лас-Пальмас

Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое может достроить газопровод "Северный поток-2", продолжает путь на север в направлении Европы, но сменило пункт назначения на испанский порт Лас-Пальмас, свидетельствуют сайты по отслеживанию судов Marine Traffic и Vesselfinder.
Вести.Ru 07:00
Политика

Кадыров отказался открыть границы Чечни для жителей других регионов

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Общество

В Новгородской области умер первый пациент с коронавирусом

Первый пациент, зараженный коронавирусом, 6 апреля скончался в инфекционной больнице в Новгородской области.
Вести.Ru 15:25
Общество

Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии

Премьер Великобритании Борис Джонсон, госпитализированный с коронавирусом, переведен в отделение интенсивной терапии, передает Reuters заявление аппарата премьер-министра на Даунинг-стрит, 10.
Ведомости 15:25
Футбол

Скончался бывший главный тренер «Реала» и «Атлетико» Радомир Антич

Бывший главный тренер футбольных клубов "Реал", "Барселона" и "Атлетико" Радомир Антич скончался в возрасте 71 года, сообщается на сайте "Атлетико".
РИА Новости 14:56
Происшествия

Украинка не пустила мужа на порог, опасаясь коронавируса

Мужчина вернулся с заработков из Польши. Супруга не пустила его домой, поскольку боялась, что он мог там заразиться коронавирусом.
Life.ru 12:29
Общество

Минпромторг прокомментировал инцидент с замминистра в Ижевске

Минпромторг проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, произошедшем в Ижевске с замминистра Дмитрием Овсянниковым, говорится в сообщении ведомства.
РИА Новости 08:03
Общество

Правительство ввело ограничения на торговлю медицинскими изделиями

Правительство установило ограничения на торговлю медицинскими изделиями. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.
Газета.Ru 14:19
Происшествия

Белорус решил засудить Лукашенко за смерть матери из-за коронавируса

Житель Белоруссии потребовал возбудить уголовное дело в отношении президента страны Александра Лукашенко из-за смерти своей матери.
News.ru 09:43
Армия и оружие

В Китае рассказали о пользе санкций США для ВПК России

"Перед лицом санкций со стороны Соединенных Штатов и других западных стран Россия постоянно корректировала свои экспортные идеи, использовала в качестве отправной точки для расширения зарубежных рынков высокотехнологичное оружие и современную боевую технику, а также предлагала полное последующее обслуживание своей техники", - указывает "Синьхуа".
Газета.Ru 12:00
Армия и оружие

Почему «легендарные» пистолеты ХХ века часто переоценивают

«Профиль» составил рейтинг пяти самых переоцененных пистолетов ХХ века.
Профиль 06:12
Происшествия

Блогер Павел Петель погиб в ДТП в Подмосковье

В Подмосковье в результате автоаварии погиб блогер Павел Петель. Об этом в Instagram сообщил его близкий друг и коллега Сергей Остриков.
РБК 02:39
Происшествия

У сотрудника колонии в Рязанской области выявлен коронавирус

«В исправительной колонии №5 УФСИН России по Рязанской области, где у одного из сотрудников выявлен случай заболевания коронавирусной инфекцией, эпидемиологическая обстановка стабильная», — говорится в пресс-релизе.
RT на русском 10:36
Наука

Ученые обнаружили новый вид бактерий, питающихся пластиком

Ученые из Кембриджского университета обнаружили новый вид бактерий, которые способны не просто разрушать пластик, но и использовать его в качестве пищи.
Портал Поиск вчера в 02:57
Космос

Гигантская озоновая дыра над Арктикой закроется через пару недель

Актуальные Новости 09:54
Общество

На парад Победы призвали не приглашать ветеранов

Оргкомитет по подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы попросил правительство не приглашать на парад граждан старше 65 лет, пишет «Коммерсант».
Ореанда-Новости 10:27
Шоу-бизнес

У Надежды Бабкиной нашли коронавирус

У народной артистки России Надежды Бабкиной нашли коронавирус. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 12:56
Общество

Жена Семака: думаю, Путина пора выдвигать на царство

Анна Семак, жена главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака, поделилась мнением о президентах России и США Владимире Путине и Дональде Трампе.
Чемпионат 14:22
Общество

В ВОЗ назвали первый и самый явный симптом коронавируса

Представитель ВОЗ Маргарет Харрис заявила, что первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура.
Страна Советов on-line 12:40
Авто

Продажи автомобилей в Великобритании в марте рухнули на 44%

Продажи автомобилей с дизельным двигателем в Великобритании в марте рухнули на 62% (до 44,8 тыс.), с бензиновым двигателем - на 50% (до 153 тыс.).
Интерфакс 09:26
Политика

Коронавирус возбудил Берни Сандерса

Утратив шансы на победу, кандидат в президенты США не может остановиться Кандидат в президенты США Берни Сандерс, практически лишившийся шансов на победу, в очередной раз отказался выходить из гонки.
Коммерсантъ 15:11
Энергетика

Кабмин планирует ввести эмбарго на ввоз дешевого бензина

Чтобы предотвратить поставки дешевого бензина на российский рынок, Кабмин может ввести временный запрет на импорт нефтепродуктов.
BFM.ru 15:30
Общество

В России утвердили список сайтов с бесплатным доступом

Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться.
Газета.Ru 15:11
Общество

В Тамбове работающие пенсионеры старше 65 лет могут взять больничный

Работающие пожилые люди могут оформить себе больничный с 6 по 19 апреля и оставаться дома.
Блокнот Тамбов 08:40
Шоу-бизнес

Меган Маркл официально является принцессой Великобритании

31 марта Меган Маркл и принц Гарри официально перестали носить свои прежние титулы, однако, судя по всему, они всё ещё остались принцессой и принцем.
Discover24 03:40
Общество

Елизавета II обратилась к нации из-за коронавируса

Королева Великобритании Елизавета II выступила с обращением к нации из-за коронавируса.
Дождь вчера в 17:39
Экономика

Минсельхоз не фиксирует роста цен на сахар у российских производителей

Москва, 6 апреля 2020, 21:51 — REGNUM Министерство сельского хозяйства России оценивает текущую ситуацию на рынке сахара как стабильную и не фиксирует резкого повышения цен на эту продукцию.
REGNUM 14:51
Общество

Кадыров похвалил полицейского, избившего нарушителя самоизоляции

Новые Известия 08:27
Общество

Россия возобновила авиарейсы для вывоза россиян из-за границы

Россия с 6 апреля возобновляет авиарейсы для организации возвращения находящихся за границей граждан на родину, сообщает координационный совет правительства по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
RT на русском 13:13
Космос

На Байконуре ракету «Союз-2.1а» установили на стартовый стол

Накануне специалистами космической отрасли РФ была произведена установка носителя серии «Союз» с одноименным кораблем серии МС в вертикальное положение на стол 31-площадки космодрома Байконур.
Faktom 10:22
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