Общество
РИА НовостиОпубликован проект закона о домашнем насилии в России
Совет Федерации разработал законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, документ опубликовали на сайте палаты. Согласно проекту, суд сможет выдавать предписание, запрещающее виновному в домашнем насилии контактировать со своей жертвой, в том числе по телефону и через интернет.
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Ряд общественных организаций высказал пожелания ознакомиться с законопроектом, поэтому мы отправили документ и в те организации, которые выступают категорически против его принятия.
— Галина Карелова, общественный деятельРадио Комсомольская правда 07:32
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«Воспитательная беседа и контроль»: сенаторы озвучили меры профилактики насилия в семье
Радио Комсомольская правда07:32
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