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Совет Федерации разработал законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, документ опубликовали на сайте палаты. Согласно проекту, суд сможет выдавать предписание, запрещающее виновному в домашнем насилии контактировать со своей жертвой, в том числе по телефону и через интернет.

Опубликован проект закона о домашнем насилии в России

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