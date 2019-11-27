Общество

РИА НовостиРИА НовостиОпубликован проект закона о домашнем насилии в России

Совет Федерации разработал законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, документ опубликовали на сайте палаты. Согласно проекту, суд сможет выдавать предписание, запрещающее виновному в домашнем насилии контактировать со своей жертвой, в том числе по телефону и через интернет.
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Галина Карелова
Ряд общественных организаций высказал пожелания ознакомиться с законопроектом, поэтому мы отправили документ и в те организации, которые выступают категорически против его принятия.
— Галина Карелова, общественный деятельРадио Комсомольская правда 07:32

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