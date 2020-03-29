Финансы

Lenta.ruLenta.ruОпубликован прогноз по курсу рубля на выходной неделе

Курс доллара в выходную неделю может составить 77-80 рублей, а евро — 84-86 рублей. С таким прогнозом выступила заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова в разговоре с «Российской газетой».
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По словам советника "Ред Булл" Хельмута Марко, команда предлагала такой вариант восьми юниорам и четырём пилотам "Формулы-1": Максу Ферстаппену; Александеру Албану; Пьеру Гасли; Даниилу Квяту.
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Парламент Украины уволил Илью Емца с должности главы министерства здравоохранения, которую он занимал не больше месяца, такое решение на внеочередном заседании в понедельник поддержали 271 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.
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Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что проведет в понедельник телефонный разговор с Владимиром Путиным и обсудит, в том числе, цены на нефть.
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Трамп отказался платить за защиту принца Гарри и его супруги

Президент США Дональд Трамп заявил, что США не будут оплачивать обеспечение безопасности британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл после их переезда в страну.
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В Марий Эл обязали граждан не покидать места проживания без надобности

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Россия перейдет на новую бизнес-модель по производству авиадвигателей

Через 4 года в России хотят завершить научно-исследовательские работы по внедрению технологии цифровых двойников авиационных двигателей.
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Новосибирца с COVID-19 принудительно поместили в стационар

Как отметила представитель регионального управления Судебного департамента Марианна Глушкова, это уже не первое судебное решение в России, связанное с принудительной госпитализацией при COVID-19.
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В ролике видно, как полицейский патруль переходит улицу, держа в рука палки наподобие джедайских лазерных мечей из «Звездных войн».
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