Курс доллара в выходную неделю может составить 77-80 рублей, а евро — 84-86 рублей. С таким прогнозом выступила заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова в разговоре с «Российской газетой».

Опубликован прогноз по курсу рубля на выходной неделе

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