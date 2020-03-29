Финансы
Lenta.ruОпубликован прогноз по курсу рубля на выходной неделе
Курс доллара в выходную неделю может составить 77-80 рублей, а евро — 84-86 рублей. С таким прогнозом выступила заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова в разговоре с «Российской газетой».
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